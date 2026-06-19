Süper yedek Johan Manzambi, kaotik geçen Dünya Kupası karşılaşmasında muhteşem bir çift gol atarak İsviçre’nin Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup etmesine öncülük etti

Çok yönlü genç oyuncu, 1950’den bu yana Dünya Kupası’nda iki gol atan en genç İsviçreli futbolcu olarak ülke tarihine adını yazdırdıktan sonra duyduğu büyük sevinci dile getirdi. Manzambi, FIFA’ya şunları söyledi: “Açıkçası, bu inanılmaz bir şey – kariyerimdeki ilk iki golüm ve üstelik bunu Dünya Kupası’nda başardım. Taraftarların ve ailemin önünde iki gol atmak, gerçekten çok, çok güzel.

"Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum. [Teknik direktör Yakin] bana bazı taktik ve teknik ipuçları verdi ve sonra sadece kendi oyunumu oynamamı söyledi. Hedefim Dünya Kupası’nda iki gol atmaktı – ve şimdi şimdiden iki gol attım! Ama umarım daha fazlası da gelir.”