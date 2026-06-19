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Süper yedek Johan Manzambi, kaotik geçen Dünya Kupası karşılaşmasında muhteşem bir çift gol atarak İsviçre’nin Bosna-Hersek’i 4-1 mağlup etmesine öncülük etti
Son dakikada yapılan hücum, direnişi kırdı
Murat Yakin’in takımı, Katar’la oynadığı hayal kırıklığı yaratan açılış maçındaki beraberliğin ardından, maça etkileyici bir dokuz maçlık yenilmezlik serisini koruyarak gelen güçlü rakibini büyük ölçüde domine ederek toparlandı. Maçın kilidini 74. dakikada, Dan Ndoye'nin yerine oyuna girdikten sadece üç dakika sonra muhteşem bir vole vuruşuyla golü atan Manzambi açtı. Tarik Muharemovic'in doğrudan kırmızı kart görmesiyle maç kaosa dönüştü; bu durum, Ruben Vargas ve kaptan Granit Xhaka'nın sayısal üstünlüğü değerlendirmesine ve Manzambi'nin ikinci golünü atmasına olanak sağladı.
- AFP
Genç, tarihi başarıyı kutluyor
Çok yönlü genç oyuncu, 1950’den bu yana Dünya Kupası’nda iki gol atan en genç İsviçreli futbolcu olarak ülke tarihine adını yazdırdıktan sonra duyduğu büyük sevinci dile getirdi. Manzambi, FIFA’ya şunları söyledi: “Açıkçası, bu inanılmaz bir şey – kariyerimdeki ilk iki golüm ve üstelik bunu Dünya Kupası’nda başardım. Taraftarların ve ailemin önünde iki gol atmak, gerçekten çok, çok güzel.
"Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum. [Teknik direktör Yakin] bana bazı taktik ve teknik ipuçları verdi ve sonra sadece kendi oyunumu oynamamı söyledi. Hedefim Dünya Kupası’nda iki gol atmaktı – ve şimdi şimdiden iki gol attım! Ama umarım daha fazlası da gelir.”
Yakin, genç yıldızın özgürlüğünü övüyor
Manzambi’nin uluslararası alanda hızlı yükselişi, Freiburg’un UEFA Avrupa Ligi finaline uzanan tarihi yolculuğunda orta sahayı başarıyla yönettiği olağanüstü bir iç saha sezonunun ardından geldi.
Teknik ekip, onun taktiksel esnekliğine büyük önem veriyor ve maçların son dakikalarında yorulan savunma yapılarını alt üst etmek için onun müthiş hızından yararlanıyor. Yakin şöyle konuştu: “Johan, inanılmaz futbol becerilerine sahip neşeli bir oyuncu. Onu esnek bir şekilde kullanabiliriz; daha savunma ağırlıklı olarak orta sahada, ama aynı zamanda kanatta forvet olarak da.
"O bir sokak futbolcusu, özgürlük verilmesi gereken türden bir oyuncu. Hücumda tam bir özgürlüğe sahip. Bunu bugün de gördünüz – rakibe baskı uygulayabiliyor, iyi top sürme becerisine sahip ve gol vuruşlarını da iyi yapıyor.”
- AFP
Eleme turu artık çok yakın
İsviçre, 24 Haziran Çarşamba günü turnuvanın ev sahibi Kanada ile, sıralamadaki liderlik için her şeyin belirleneceği devasa bir karşılaşmaya çıkacak. Bu nefes kesici mücadelenin galibi, B Grubu’nda mutlak liderliği garantilemiş olacak. Nati, rakiplerini geçip eleme turlarına daha avantajlı bir yol izlemek istediği için, acımasız hücum uyumunu sürdürmesi hayati önem taşıyacak.