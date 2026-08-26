Erken gelen aksiliğe rağmen Newcastle, devre arasından kısa süre önce 38. dakikada yeniden eşitliği sağladı. Amar Dedic, ceza sahasına yaptığı isabetli ortayla golün kapısını araladı ve Bazoumana Toure'un West Brom savunmacıları Chris Mepham ile Alex Williams'ın arasına sızmasına olanak tanıdı. Hoffenheim'dan yazın £43 milyon karşılığında gelen oyuncu hata yapmadı ve resmi maçlardaki ilk karşılaşmasını etkileyici bir golle taçlandırdı.

Devre arasındaki oyuncu değişikliği belirleyici oldu; Barnes, ikinci yarının yapısını değiştirmek için ilk maçında gol atan Toure'un yerine oyuna girdi. Eski Leicester City kanat oyuncusu, 48. dakikada anında etkisini gösterdi; Newcastle hücumuna doğrudanlık kattıktan sonra West Brom'un kendi ilk uzak mesafeli şutunu düzgün şekilde uzaklaştıramamasının ardından ceza sahasına koşu yapıp boşta kalan topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi.