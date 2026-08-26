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Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Süper yedek Harvey Barnes Newcastle'ı kurtardı! Kanat oyuncusu, £52 milyonluk Nico Gonzalez tanıtımının ardından West Brom sürprizini önlemek için iki gol attı

Newcastle United
West Bromwich
H. Barnes
Lig Kupası
Newcastle United - West Bromwich

Newcastle United, çarşamba gecesi Championship ekibi West Bromwich Albion karşısında Harvey Barnes'ın kulübeden gelip zorlu bir mücadelede 3-2'lik galibiyeti getirmesiyle Carabao Cup'ta büyük bir sürprizi kıl payı önledi. Yıldız transfer Nico Gonzalez'in görkemli tanıtımıyla başlayan gecede Newcastle United, üçüncü turdaki yerini garantilemek için derinlere inmek zorunda kaldı.

  • Kutlama gecesi tatsız bitti

    Newcastle taraftarları, kulübün en yeni yıldızını karşılarken, biletleri tükenen St James' Park'taki atmosfer daha topa bile vurulmadan elektrik gibiydi. Kısa süre önce Manchester City'den 52 milyon £'luk ses getiren bir transferi tamamlayan Arjantinli forvet Gonzalez, kulüp sahiplerinin iddiasını ortaya koyan bir gösteriyle taraftara tanıtıldı.

    Ev sahibi tribünler, West Brom forveti Isaac Price'ın 19. dakikada 2025 kupa kazananlarına karşı kullandığı zekice serbest vuruşla skoru açması ve stadı sessizliğe gömmesiyle büyük bir şok yaşadı.

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  • Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Toure şık bir ilk maç çıkarırken Barnes anında etkisini gösterdi

    Erken gelen aksiliğe rağmen Newcastle, devre arasından kısa süre önce 38. dakikada yeniden eşitliği sağladı. Amar Dedic, ceza sahasına yaptığı isabetli ortayla golün kapısını araladı ve Bazoumana Toure'un West Brom savunmacıları Chris Mepham ile Alex Williams'ın arasına sızmasına olanak tanıdı. Hoffenheim'dan yazın £43 milyon karşılığında gelen oyuncu hata yapmadı ve resmi maçlardaki ilk karşılaşmasını etkileyici bir golle taçlandırdı.

    Devre arasındaki oyuncu değişikliği belirleyici oldu; Barnes, ikinci yarının yapısını değiştirmek için ilk maçında gol atan Toure'un yerine oyuna girdi. Eski Leicester City kanat oyuncusu, 48. dakikada anında etkisini gösterdi; Newcastle hücumuna doğrudanlık kattıktan sonra West Brom'un kendi ilk uzak mesafeli şutunu düzgün şekilde uzaklaştıramamasının ardından ceza sahasına koşu yapıp boşta kalan topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

  • West Brom penaltıdan geri döndü

    West Brom sessiz sedasız pes etmeyi reddetti ve Harry Whitwell'ın ortasının ceza sahası içinde Lewis Hall'ın eline çarpmasının ardından can simidi buldu; bu pozisyonda hakemin penaltı noktasını göstermekten başka pek seçeneği yoktu.

    Price, 77. dakikada topun başına geçti ve Ewen Jaouen'i ters köşeye soğukkanlı bir vuruşla göndererek gecedeki ikinci golünü attı, böylece nefes kesen bir son bölümün kapısını araladı. Skor 2-2'deyken, konuk ekip kupada sürpriz yapma şansını korumak için iyice geriye yaslanırken penaltı atışlarının yaklaşan tehdidi St James' Park'ın üzerine çöktü.

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  • Newcastle United v West Bromwich Albion - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Barnes manşetleri kapıyor

    Tam bir sinir harbi penaltı atışları kaçınılmaz görünürken, Barnes 81. dakikada Dedic'in davetkâr ortasını ağlara göndererek belirleyici darbeyi vurdu. Koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarlayan İngiliz milli oyuncu, Newcastle United'a son 32 turundaki yerini kazandıran ve Gallowgate End'i tam anlamıyla çılgına çeviren klinik bir vuruş yaptı.

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