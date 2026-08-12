Avrupa transfer piyasasında şok etkisi yaratan bir hamleyle Vlahovic, Türkiye'nin dev kulüplerinden Beşiktaş'a katılmak için anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Sırp santrfor, Juventus'tan ayrılmasının ardından yaz başında resmen serbest oyuncu olmuştu. İstanbul ekibi de salı günü, oyuncuyla sözleşme imzalamak için resmi görüşmeler yürüttüğünü doğruladı. Bu hamle, siyah-beyazlıların yurt içindeki üstünlüğü yeniden ele geçirme hedefi doğrultusunda önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor.

Vlahovic'in Torino'daki dönemi, yüksek gol katkısıyla dikkat çekse de sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte biraz sessiz bir şekilde noktalandı. Güçlü forvet, Juventus'ta geçirdiği dört buçuk sezonda 68 kez ağları sarstı.