AFP
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Süper Lig'de yıldız gücü! Serbest oyuncu Dusan Vlahovic, Juventus'tan ayrılmasının ardından sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a gitmeyi kabul etti
Kara Kartallar için dev bir hamle
Avrupa transfer piyasasında şok etkisi yaratan bir hamleyle Vlahovic, Türkiye'nin dev kulüplerinden Beşiktaş'a katılmak için anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Sırp santrfor, Juventus'tan ayrılmasının ardından yaz başında resmen serbest oyuncu olmuştu. İstanbul ekibi de salı günü, oyuncuyla sözleşme imzalamak için resmi görüşmeler yürüttüğünü doğruladı. Bu hamle, siyah-beyazlıların yurt içindeki üstünlüğü yeniden ele geçirme hedefi doğrultusunda önemli bir niyet beyanı niteliği taşıyor.
Vlahovic'in Torino'daki dönemi, yüksek gol katkısıyla dikkat çekse de sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte biraz sessiz bir şekilde noktalandı. Güçlü forvet, Juventus'ta geçirdiği dört buçuk sezonda 68 kez ağları sarstı.
- Getty Images Sport
Türk devrimine katılmak
Vlahovic'in İstanbul'a gelişi, Türkiye Süper Lig'i üst düzey yetenekler için önde gelen bir destinasyona dönüştüren ses getiren transferler serisinin son halkası oldu. Sırp forvet, kısa süre önce Avrupa'nın beş büyük liginden Türkiye'ye gelen elit hücum yıldızları arasına katıldı; Romelu Lukaku ve Mason Greenwood Fenerbahçe'ye yüksek profilli transferlerini tamamlarken, Mohamed Salah da sansasyonel bir transferle Trabzonspor'a imza attı.
Bu yıldız akını, Avrupa futbolunda değişen bir dinamiğe işaret ediyor; Beşiktaş artık daha önce değeri neredeyse dokuz haneli bir rakama ulaşan bir golcüyü kadrosunda barındırıyor. Vlahovic bir dönem Premier League kulüplerinin yoğun ilgisinin odağındaydı; Arsenal, oyuncuyu kadrosuna katmak için bilhassa ciddi şekilde uğraşmış, ancak o sonunda Juventus'u tercih etmişti. Beşiktaş'a transferi, Kara Kartal Avrupa Ligi'ndeki yaklaşan kampanyasına hazırlanırken, ona hem yurt içinde hem de Avrupa kupalarında büyük hedefleri olan bir takımın odak noktası olma fırsatı veriyor.
Son dönemdeki fiziksel sorunların üstesinden gelmek
Sırp milli oyuncunun yeteneği tartışılmaz olsa da, İtalya’daki son sezonu ciddi fiziksel sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. Vlahovic, tekrarlayan bir adduktor sakatlığı nedeniyle geçen sezon aralık ile mart ayları arasında üç aydan fazla sahalardan uzak kaldı. Bu form sorunları, Allianz Stadium’daki etkisini ciddi şekilde sınırladı ve onu, sürekli tedavi odasına gitmek zorunda kaldığı bir sezonda tüm kulvarlarda sadece 23 maçla kısıtladı.
Beşiktaş, ortam değişikliğinin ve farklı bir sağlık yaklaşımının golcü oyuncunun kariyerinin ilk yıllarında sahip olduğu zirve fiziksel duruma yeniden kavuşmasına yardımcı olmasını umacak. Geçen sezon, Serie A’yı altıncı sırada bitiren Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçla sınırlı kalmasına rağmen Vlahovic yine de 10 gol atıp iki asist yapmayı başardı. Tam olarak formda olduğunda Sırp yıldız, fiziksel güç, hava hakimiyeti ve sol ayağıyla teknik beceriyi nadir görülen bir şekilde birleştiren, oyunun en bitirici forvetlerinden biri olmayı sürdürüyor.
- AFP
Üst düzey golcülüğün soy ağacı
Vlahovic’in kariyerindeki rakamlar, Beşiktaş’ın neden bonservisi elinde olan oyuncuyla anlaşmayı bir an önce sonuçlandırmak istediğini açıklıyor. Ocak 2022’de Juventus’a €75 milyon karşılığında gerçekleşen yüksek profilli transferinden önce Fiorentina’da müthiş bir dönem geçiren oyuncu, 108 maçta 49 gol attı.
Milli takım karnesi de bir o kadar etkileyici olan Vlahovic, Sırbistan için kilit bir isim haline geldi. Ülkesi adına 41 kez forma giyip bu süreçte 16 gol atan oyuncu, uluslararası arenada büyük maçların adamı olmayı da sık sık başardı.
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