Genç oyuncu, 2015'ten bu yana tek bir Süper Kupa maçında hem gol atıp hem asist yapan ilk oyuncu olarak etkileyici bir kilometre taşına imza attı.

Kupa töreninin ardından Canal+'a konuşan hücum oyuncusu, Luis Enrique yönetimindeki takımın büyük hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Sahip olduğumuz zihniyet her zaman kazanmak, olabildiğince rekabetçi olmak. Çok mutluyuz. Tatilden döndükten sonra bunun kolay olmayacağını biliyorduk ama bu akşam gerekenleri yaptık. Her şeyden önce hedef, bu yıl her şeyi kazanmak."

Öte yandan, yaptığı üç kritik kurtarışla öne çıkan kaleci Matvey Safonov da kulüp medyasına konuşarak takımının mental olarak hazır olduğunu vurguladı: "Her zamanki gibi. Sezonun başında bir kupa kazanmak çok güzel. Çok fazla antrenman yapmadık ama bence sezona hazır olduğumuzu gösterdik."