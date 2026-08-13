Getty Images Sport
Çeviri:
Süper Kupa zaferinin ardından maçın kazandıran golünü atan Desire Doue, PSG ile "her şeyi" kazanmayı hedefliyor
Doue, Avrupa kupasını kazandı
21 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu Doue, PSG'nin UEFA Süper Kupa'da Villa'yı Stade Louis II'de 2-1 yenmesinde maçın kaderini belirleyen isim oldu. Doue, Khvicha Kvaratskhelia'nın açılış golünün hazırlığını yaptıktan sonra 63. dakikada Ousmane Dembele'nin isabetli ara pasını soğukkanlı bir sol ayak vuruşuyla gole çevirdi. Bu galibiyetle Fransız devi, Süper Kupa unvanını üst üste yıllarda koruyan tarihteki sadece dördüncü takım oldu.
- AFP
Maçın kahramanı kupalar istiyor
Genç oyuncu, 2015'ten bu yana tek bir Süper Kupa maçında hem gol atıp hem asist yapan ilk oyuncu olarak etkileyici bir kilometre taşına imza attı.
Kupa töreninin ardından Canal+'a konuşan hücum oyuncusu, Luis Enrique yönetimindeki takımın büyük hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Sahip olduğumuz zihniyet her zaman kazanmak, olabildiğince rekabetçi olmak. Çok mutluyuz. Tatilden döndükten sonra bunun kolay olmayacağını biliyorduk ama bu akşam gerekenleri yaptık. Her şeyden önce hedef, bu yıl her şeyi kazanmak."
Öte yandan, yaptığı üç kritik kurtarışla öne çıkan kaleci Matvey Safonov da kulüp medyasına konuşarak takımının mental olarak hazır olduğunu vurguladı: "Her zamanki gibi. Sezonun başında bir kupa kazanmak çok güzel. Çok fazla antrenman yapmadık ama bence sezona hazır olduğumuzu gösterdik."
Enrique, seçkin teknik direktörler arasına katıldı
Taçlarını korumaları, 2025-26 sezonunda kazanılan beş kupanın ardından PSG'nin Avrupa'daki üstünlüğünü daha da pekiştiriyor. Bu zaferle birlikte Luis Enrique de Carlo Ancelotti ve Pep Guardiola'nın ardından Süper Kupa kupasını üç kez kaldıran sadece üçüncü teknik direktör olarak seçkin bir gruba katıldı. Sezonun başında yakalanan bu ivme, son şampiyonun kadro derinliği ve finansal gücünün hâlâ rakipsiz olduğuna dair net bir mesaj veriyor.
- AFP
Trophée des Champions bekliyor
PSG, bu hafta sonu Trophee des Champions'da Lens ile karşılaşırken kupa koleksiyonuna hemen bir yenisini ekleme fırsatı bulacak. Enrique'nin ekibi daha sonra, gelecek hafta Rennes karşısında sahasında Ligue 1 şampiyonluğunu koruma mücadelesine başlayacak. Zorlu geçen sezon başlangıcı, yaz tatilinden kısa süre önce dönen kilit oyuncuların fiziksel durumunu test edecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun