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Villarreal CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

Süper Depor 2.0, Süper Auba! Pierre-Emerick Aubameyang, Deportivo galibiyetinde Bebeto'nun rekorunu kırdı

Deportivo de A Coruna
P. Aubameyang
La Liga
Villarreal
A. Hidalgo

Pierre-Emerick Aubameyang, Deportivo La Coruna için yeni bir döneme öncülük etti; üst üste dördüncü ilk maçında da gol atarak Bebeto'nun kulüp tarihindeki rekorunu kırdı. Gabonlu forvet, bir gol ve iki asistle Galisya ekibinin Şampiyonlar Ligi rakibine karşı ses getiren bir galibiyet almasını sağladı.

  • Süper Depor 2.0 Süper Auba!

    Pierre-Emerick Aubameyang, Deportivo La Coruna'yı Şampiyonlar Ligi rakipleri karşısında parlak bir galibiyete taşıyarak başka bir galakside yer aldığını kanıtladı. Tecrübeli golcü, bir gol atıp iki de asist yaparken Galiçya ekibi yeniden üst düzeyde söz sahibi olduğunu duyurdu.

    Aubameyang, önce beraberlik golünde Luismi'ye asist yaptı, ardından Deportivo'nun ikinci golünde Eddahchouri'yi hazırladı.

    Karşılaşmanın son bölümünde performansını taçlandırdı; savunma hatasını değerlendirerek, ilk maçına çıkmasından bu yana üst üste dördüncü maçında da gol attı.


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    Auba, Bebeto'nun tarihi rekorunu geride bıraktı

    Aubameyang'ın geç gelen golü, Deportivo formasıyla ilk üç maçında gol atan kulüp efsaneleri Bebeto, Makaay, Pandiani, Rabade, Elicegui ve Pahino'yu resmen geride bıraktı.

    Maçın ardından konuşan teknik direktör Antonio Hidalgo, forvetin çalışma temposuna ve soyunma odasındaki olumlu etkisine duyduğu hayranlığı gizleyemedi.

    Hidalgo, "Nasıl antrenman yaptığını ve herkesin yüzünde nasıl bir gülümseme oluşturduğunu görmeniz gerekiyor" dedi. "Aç, kaliteli oyunculara sahip olduğum için şanslıyım. Çok çalışmaya devam etmeli ve Getafe karşısında bir üç puan daha için savaşmalıyız."


  • Gimenez, savunma temelini sağlamlaştırıyor

    Deportivo'nun galibiyetinde, yalnızca bir antrenmanın ardından ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Jose Maria Gimenez önemli rol oynadı. Savunmanın merkezinde Noubi ile partner olan Uruguaylı oyuncu, arka hatta anında liderlik ve istikrar getirirken, Casado ile Adama da ikinci yarıda ilk kez forma giydi.

    Hidalgo, sonucu elit bir rakibe karşı alınmış "çok büyük bir galibiyet" olarak nitelendirirken, ligde kalmanın hâlâ kulübün nihai hedefi olduğunu vurguladı.

    "Bu uzun bir yol, güvende olmaya biraz daha yaklaşıyoruz" diyen Hidalgo, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cesur olmanız gerekiyor ve bizde hem cesaret hem de bitiricilik var, bu da çok büyük bir artı."

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    Süper Depor'un sıradaki sınavı Getafe karşısında

    Super Depor 2.0 etrafında yükselen ivme ve Aubameyang'ın rekor kıran seviyedeki performansıyla birlikte takım şimdi dikkatini bir sonraki lig maçına çevirdi.

    Hidalgo, ligde kalmayı mümkün olan en kısa sürede garantilemek için soyunma odasındaki coşkuyu sahaya yansıtmayı hedefliyor.

    Deportivo, bir sonraki üst düzey lig maçında Getafe deplasmanına giderken güçlü formunu sürdürmeyi amaçlayacak.

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