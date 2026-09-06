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Süper Depor 2.0, Süper Auba! Pierre-Emerick Aubameyang, Deportivo galibiyetinde Bebeto'nun rekorunu kırdı
Süper Depor 2.0 Süper Auba!
Pierre-Emerick Aubameyang, Deportivo La Coruna'yı Şampiyonlar Ligi rakipleri karşısında parlak bir galibiyete taşıyarak başka bir galakside yer aldığını kanıtladı. Tecrübeli golcü, bir gol atıp iki de asist yaparken Galiçya ekibi yeniden üst düzeyde söz sahibi olduğunu duyurdu.
Aubameyang, önce beraberlik golünde Luismi'ye asist yaptı, ardından Deportivo'nun ikinci golünde Eddahchouri'yi hazırladı.
Karşılaşmanın son bölümünde performansını taçlandırdı; savunma hatasını değerlendirerek, ilk maçına çıkmasından bu yana üst üste dördüncü maçında da gol attı.
- NurPhoto
Auba, Bebeto'nun tarihi rekorunu geride bıraktı
Aubameyang'ın geç gelen golü, Deportivo formasıyla ilk üç maçında gol atan kulüp efsaneleri Bebeto, Makaay, Pandiani, Rabade, Elicegui ve Pahino'yu resmen geride bıraktı.
Maçın ardından konuşan teknik direktör Antonio Hidalgo, forvetin çalışma temposuna ve soyunma odasındaki olumlu etkisine duyduğu hayranlığı gizleyemedi.
Hidalgo, "Nasıl antrenman yaptığını ve herkesin yüzünde nasıl bir gülümseme oluşturduğunu görmeniz gerekiyor" dedi. "Aç, kaliteli oyunculara sahip olduğum için şanslıyım. Çok çalışmaya devam etmeli ve Getafe karşısında bir üç puan daha için savaşmalıyız."
Gimenez, savunma temelini sağlamlaştırıyor
Deportivo'nun galibiyetinde, yalnızca bir antrenmanın ardından ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Jose Maria Gimenez önemli rol oynadı. Savunmanın merkezinde Noubi ile partner olan Uruguaylı oyuncu, arka hatta anında liderlik ve istikrar getirirken, Casado ile Adama da ikinci yarıda ilk kez forma giydi.
Hidalgo, sonucu elit bir rakibe karşı alınmış "çok büyük bir galibiyet" olarak nitelendirirken, ligde kalmanın hâlâ kulübün nihai hedefi olduğunu vurguladı.
"Bu uzun bir yol, güvende olmaya biraz daha yaklaşıyoruz" diyen Hidalgo, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cesur olmanız gerekiyor ve bizde hem cesaret hem de bitiricilik var, bu da çok büyük bir artı."
- DeFodi Images
Süper Depor'un sıradaki sınavı Getafe karşısında
Super Depor 2.0 etrafında yükselen ivme ve Aubameyang'ın rekor kıran seviyedeki performansıyla birlikte takım şimdi dikkatini bir sonraki lig maçına çevirdi.
Hidalgo, ligde kalmayı mümkün olan en kısa sürede garantilemek için soyunma odasındaki coşkuyu sahaya yansıtmayı hedefliyor.
Deportivo, bir sonraki üst düzey lig maçında Getafe deplasmanına giderken güçlü formunu sürdürmeyi amaçlayacak.
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