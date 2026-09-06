Süper Depor 2.0, Süper Auba! Pierre-Emerick Aubameyang, Deportivo galibiyetinde Bebeto'nun rekorunu kırdı

Deportivo'nun galibiyetinde, yalnızca bir antrenmanın ardından ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Jose Maria Gimenez önemli rol oynadı. Savunmanın merkezinde Noubi ile partner olan Uruguaylı oyuncu, arka hatta anında liderlik ve istikrar getirirken, Casado ile Adama da ikinci yarıda ilk kez forma giydi.

Hidalgo, sonucu elit bir rakibe karşı alınmış "çok büyük bir galibiyet" olarak nitelendirirken, ligde kalmanın hâlâ kulübün nihai hedefi olduğunu vurguladı.

"Bu uzun bir yol, güvende olmaya biraz daha yaklaşıyoruz" diyen Hidalgo, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cesur olmanız gerekiyor ve bizde hem cesaret hem de bitiricilik var, bu da çok büyük bir artı."