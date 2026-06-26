Kylian Mbappé ve Ousmané Dembelé’nin olağanüstü performanslarıyla sürüklenen Fransa, I Grubu’nu tam puanla kazanma hedefini gerçekleştirerek Senegal ve Irak’ın ardından Norveç’i de geride bıraktı. Boston'da, teknik direktör Didier Deschamps'ın annesinin vefatı nedeniyle (son günlerde annesi vefat etti) yerine geçici olarak Guy Stephan'ın yönetimindeki Les Bleus, maçı 4-1 kazandı. Gollerin neredeyse tamamını, gol krallığı sıralamasında 4 gole ulaşan mevcut Altın Top ödülü sahibi Mbappé attı. Aasgaard ve Doué de gol attı.





Geçen dönem dünya ikincisi olan Fransa’nın işini kolaylaştıran bir diğer faktör de Norveç teknik direktörü Ola Solbakken’in kararı oldu. Solbakken, Haaland ve Sorloth’tan Odegaard ve Nusa’ya kadar takımın tüm yıldızlarını kadro dışı bırakarak kapsamlı bir rotasyona gitti ve grubu lider olarak bitirme şansından vazgeçti. Bu karar, gol ve puan açlığı çeken Fransa’yı hiç de acımadı; Ousmane Dembelé’nin 25 dakika içinde (7. ile 32. dakikalar arasında) Dünya Kupası tarihine geçecek bir performans sergileyerek kaydettiği olağanüstü hat-trick, bunun en açık kanıtı oldu. Bu şölenin bir parçası olan Mbappé (maçın başlamasından sadece 20 saniye sonra inanılmaz bir şekilde üst direğe çarptı), iki asist yaptı ve 6 asistle turnuvanın bugüne kadarki en büyük hücum katkısı sağlayan oyuncusu oldu.





1-3'lük skoru kabul etmeden önce, ilk kez forma giyen Aasgaard'ın solo golüyle geçici olarak 1-2'ye gelerek maça yeniden girmeye çalışan Norveç, ikinci yarının ilk bölümünde daha da güçlendi. İlham dolu bir performans sergileyen Bobb, birkaç tehlikeli pozisyon yarattı; bir penaltı kazandı, ancak Strand-Larsen bu penaltıyı ortadan vurarak Milanlı kaleci Maignan’a çarptırdı ve ardından Fransız kaleciyi birkaç kez daha zorladı. Oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle maç, uzatma dakikalarına kadar özel bir heyecan yaşanmadan akıp gitti; uzatma dakikalarında ise Parisli ikili Barcola-Doué, Les Bleus için skoru 4-1’e getiren golü attı.









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