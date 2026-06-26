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Süper Dembélé ve Fransa uçuyor: Haaland’ın yokluğunda Norveç’i 4-1 yenen Les Bleus, grubu birinci sırada tamamladı

Norveç - Fransa
Dünya Kupası
Norveç
Fransa

Les Bleus, Haaland’ın yokluğunda Norveç’e hiç taviz vermiyor

Kylian Mbappé ve Ousmané Dembelé’nin olağanüstü performanslarıyla sürüklenen Fransa, I Grubu’nu tam puanla kazanma hedefini gerçekleştirerek Senegal ve Irak’ın ardından Norveç’i de geride bıraktı. Boston'da, teknik direktör Didier Deschamps'ın annesinin vefatı nedeniyle (son günlerde annesi vefat etti) yerine geçici olarak Guy Stephan'ın yönetimindeki Les Bleus, maçı 4-1 kazandı. Gollerin neredeyse tamamını, gol krallığı sıralamasında 4 gole ulaşan mevcut Altın Top ödülü sahibi Mbappé attı. Aasgaard ve Doué de gol attı.


Geçen dönem dünya ikincisi olan Fransa’nın işini kolaylaştıran bir diğer faktör de Norveç teknik direktörü Ola Solbakken’in kararı oldu. Solbakken, Haaland ve Sorloth’tan Odegaard ve Nusa’ya kadar takımın tüm yıldızlarını kadro dışı bırakarak kapsamlı bir rotasyona gitti ve grubu lider olarak bitirme şansından vazgeçti. Bu karar, gol ve puan açlığı çeken Fransa’yı hiç de acımadı; Ousmane Dembelé’nin 25 dakika içinde (7. ile 32. dakikalar arasında) Dünya Kupası tarihine geçecek bir performans sergileyerek kaydettiği olağanüstü hat-trick, bunun en açık kanıtı oldu. Bu şölenin bir parçası olan Mbappé (maçın başlamasından sadece 20 saniye sonra inanılmaz bir şekilde üst direğe çarptı), iki asist yaptı ve 6 asistle turnuvanın bugüne kadarki en büyük hücum katkısı sağlayan oyuncusu oldu.


1-3'lük skoru kabul etmeden önce, ilk kez forma giyen Aasgaard'ın solo golüyle geçici olarak 1-2'ye gelerek maça yeniden girmeye çalışan Norveç, ikinci yarının ilk bölümünde daha da güçlendi. İlham dolu bir performans sergileyen Bobb, birkaç tehlikeli pozisyon yarattı; bir penaltı kazandı, ancak Strand-Larsen bu penaltıyı ortadan vurarak Milanlı kaleci Maignan’a çarptırdı ve ardından Fransız kaleciyi birkaç kez daha zorladı. Oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle maç, uzatma dakikalarına kadar özel bir heyecan yaşanmadan akıp gitti; uzatma dakikalarında ise Parisli ikili Barcola-Doué, Les Bleus için skoru 4-1’e getiren golü attı.



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  • MAÇ SONUÇLARI

    NORVEÇ-FRANSA 1-4

    GOLCÜLER: 6', 20', 32' Dembelé (F), 21' Aasgaard (N), 94' Doué (F)



    NORVEÇ (4-3-3): Selvik; Aursnes, Falchener (66' Langas), Ostigard, Bjorkan (46' Pedersen); Aasgaard, Berg, Thorsvedt (46' Thorsby); Bobb (83' Nusa), Strand-Larsen, Schjelderup (83' Hauge). Teknik Direktör: Solbakken


    FRANSA (4-2-3-1): Maignan; Kounde (86' Malo Gusto), Upamecano (76' Konate), Lacroix, Theo Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembele (65' Barcola), Olise (65' Cherki), Doué; Mbappé (86' Mateta). Teknik Direktör: Stephan


    HAKEM: Oliver


    SARI KART: Berg (N), Tchouameni (F)

    KIRMIZI KART: -

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  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    94' DOUE DE SKORU AÇTI: Fransa, Barcola'nın sol kanattan ortaladığı topu PSG'li oyuncunun kafa vuruşuyla dördüncü golünü attı.


    72' MAIGNAN YİNE KARAR VERİCİ OLDU: Norveç, Aasgaard'ın hızlanıp Bobb'a pas vermesiyle güzel bir kontra atağa çıktı, ancak Bobb'un yerden vurduğu şut, Fransa'nın bir numaralı kalecisi tarafından bir kez daha engellendi.


    63' BOBB, MAIGNAN'I ZORLADI: Norveç, eski Manchester City oyuncusunun hareketiyle 2-3'ü getirebilecek bir fırsat daha yarattı, ancak Fransa'nın kalecisi yine görevini yerine getirdi.


    56' FRANSA DÖRDÜNCÜ GOLÜ AZ KALMIYORDU: Mbappé yine kendi başına harekete geçti, ceza sahası sınırından şutunu çekti, sağ ayağıyla attığı şut üst direğin çaprazından santimetrelerce yanından geçti.


    50' NORVEÇ'E PENALTI, AMA MAIGNAN KURTARDI: Bobb, Theo Hernandez'i bir dizi feintle çılgına çevirdi ve Hernandez onu ceza sahası içinde düşürdü. Penaltı noktasına Strand-Larsen geldi, ancak zayıf ve açısız bir vuruş yaptı ve Milan kalecisinin kurtarmasına olanak sağladı.



    İLK YARI


    44' MBAPPÉ YİNE HAREKETLENDİRİYOR: Dembelé’ye yaptığı iki asistle yetinmeyen Fransa’nın forveti, mükemmel bir üçgen pasın sonunda Manu Koné’ye harika bir pas verdi, ancak Selvik, Roma oyuncusunun ayağına çıkarak yine belirleyici oldu.


    43' HER İKİ TARAFA DA BİR ŞANS: Norveç önce Falcheners’in aceleci geri pasında kendi kalesine gol atma tehlikesi yaşadı; Douè bu pasın üzerine atladı ancak Selvik alçak bir çıkışla onu durdurdu. Ardından bir köşe vuruşunun ardından Upamecano, Aasgaard’a yöneltilen bir pası topukla keserek, rakibin en kolay gol fırsatını bir adım kala engelledi.


    32' DEMBELE'Yİ KİMSE DURDURAMAZ: Paris Saint-Germain'in yıldızı için yine aynı senaryo; sağ kanattan topu aldı, biraz zaman kazandıktan sonra nişan aldı ve Selvik'in kesinlikle ulaşamayacağı uzak direğe gönderdi.


    28' NORVEÇ HIZ KAZANIYOR: Schjelderup'un sol kanattan bir başka ilginç atağı var; top Strand-Larsen'in yanına sızıyor ancak o, Maignan'ın kalesine doğru şut çekemiyor.


    21' NORVEÇ HEMEN FARKİ AZALTTI: Boston'da inanılmaz bir an. İskandinav takımı topu hemen oyuna soktu; Schjelderup, ceza sahası içinde Aasgaard'a pas verdi; Aasgaard, bir vücut hareketiyle Upamecano'yu ekarte ettikten sonra sağ ayağıyla Maignan'ı mağlup etti.


    20' YİNE DEMBELÉ: Mbappé, Ostigard'ı geçmek için yine yıkıcı bir hızlanma yaptı; top Dembelé'ye açıldı ve Dembelé, serbest bırakılarak ortaya doğru ilerleyip uzak mesafeden topu uzak direğe yerleştirdi.


    17' MBAPPÉ YİNE SAHNEYE ÇIKIYOR: Real Madrid'in forveti sol kanattan bire bir hareketle başladı, daha sonra ortaya doğru ilerleyip şutunu çekti ancak Selvik topu kurtardı.


    14' NORVEÇ FIRSATI KAÇIRDI: Solbakken'in takımının maçtaki ilk büyük şansı. Aursnes'in ortası Fransız savunması tarafından kötü bir şekilde uzaklaştırılınca, Strand-Larsen topu sağ ayağına aldı ancak mükemmel bir pozisyondan topu üstten dışarı attı.


    6' FRANSA ÖNE GEÇİYOR: Mbappé'nin Norveç savunmasını ikiye bölen muhteşem pasıyla Dembelé merkeze doğru ilerliyor, topu sağ ayağına alıyor ve çapraz vuruşla golü atıyor.


    4' BLEUS YİNE SKORU AÇMAYA YAKIN: Didier Deschamps’ın yas nedeniyle yokluğunda bugün Guy Stephan’ın çalıştırdığı takım için bir başka gol fırsatı. Top, Roma’nın orta saha oyuncusu Manu Koné’ye geliyor; kısa bir geri tepmenin ardından ceza sahası sınırından şutunu çeken Koné, Selvik’i zor bir kurtarışa zorluyor.


    1' FRANSA ÇOK GÜÇLÜ BAŞLADI: Orta sahada topu geri kazandılar, Olise’nin Mbappé’ye attığı dikey pasın ardından Mbappé, açılı bir pozisyondan şutunu çekti ve top çılgın bir şekilde üst direğe çarptı. Maçın başlamasından sadece 20 saniye geçmişti.