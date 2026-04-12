Sunderland yenilgisinin ardından Jamie O'Hara, "berbat" eski takımını sert bir şekilde eleştirirken, bir Tottenham oyuncusu acımasız bir şekilde SIFIR puan aldı

Eski Tottenham orta saha oyuncusu Jamie O'Hara, Stadium of Light'ta alınan kıl payı yenilginin ardından mevcut kadroya yönelik değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı.

Maçtan sonra X'te yorumyapan uzman, takımın genel performansını sert bir şekilde eleştirdi ve eski takımını "acınası" olarak nitelendirerek, ligde kalma mücadelesinde gerekli olan mücadele ruhundan yoksun olduğunu söyledi.

O'Hara'nın hayal kırıklığı, takımın amacına hiçbir katkı sağlamayan performansını yansıtan merkez forvet Dominic Solanke'yi acımasız bir şekilde 0 puanla değerlendirmesiyle doruğa ulaştı. Ayrıca Richarlison ve Randal Kolo Muani'ye 1/10 puan verirken, Conor Gallagher ve Destiny Udogie'ye ise sadece 2 puan verdi.

O'Hara ayrı bir tweet'inde şunları yazdı: "Spurs yine rezil bir performans sergiledi. Bu oyuncuların kalitesizliği inanılmaz. Lig dışı takımların daha iyi performanslarını gördüm. Ligde kalabileceğimizi gösterecek hiçbir şey göremiyorum."



