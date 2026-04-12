Sunderland yenilgisinin ardından Jamie O'Hara, "berbat" eski takımını sert bir şekilde eleştirirken, bir Tottenham oyuncusu acımasız bir şekilde SIFIR puan aldı
O'Hara lafını esirgemiyor
Eski Tottenham orta saha oyuncusu Jamie O'Hara, Stadium of Light'ta alınan kıl payı yenilginin ardından mevcut kadroya yönelik değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı.
Maçtan sonra X'te yorumyapan uzman, takımın genel performansını sert bir şekilde eleştirdi ve eski takımını "acınası" olarak nitelendirerek, ligde kalma mücadelesinde gerekli olan mücadele ruhundan yoksun olduğunu söyledi.
O'Hara'nın hayal kırıklığı, takımın amacına hiçbir katkı sağlamayan performansını yansıtan merkez forvet Dominic Solanke'yi acımasız bir şekilde 0 puanla değerlendirmesiyle doruğa ulaştı. Ayrıca Richarlison ve Randal Kolo Muani'ye 1/10 puan verirken, Conor Gallagher ve Destiny Udogie'ye ise sadece 2 puan verdi.
O'Hara ayrı bir tweet'inde şunları yazdı: "Spurs yine rezil bir performans sergiledi. Bu oyuncuların kalitesizliği inanılmaz. Lig dışı takımların daha iyi performanslarını gördüm. Ligde kalabileceğimizi gösterecek hiçbir şey göremiyorum."
De Zerbi'nin tuhaf teknik direktörlük iddiası
Taraftarlar ve yorumcular öfkelerini dile getirirken, yeni teknik direktör De Zerbi ilginç bir bakış açısı ortaya koydu. Eski Brighton teknik direktörü, önümüzdeki haftalarda rolünün teknik olmaktan çok terapötik bir nitelik taşıyabileceğini ima etti.
Maç sonrası verdiği şaşırtıcı röportajda İtalyan teknik adam, oyuncuları hakkında tuhaf bir iddiada bulundu: "Ben bir ağabey, bir baba olabilirim, onların bir teknik direktöre ihtiyacı yok. Futbollarını geliştirmelerine gerek yok. Daha iyi oynayabilirler ve farklı bir özgüven seviyesine ulaştığımızda daha iyi oynayacaklar. Benim işim sahada pek yok çünkü onlar iyi çocuklar ve onlar için üzülüyorum. Onlara ihtiyaç duydukları özgüveni vermek istiyorum."
Kendi kalesine giren top Spurs'u mağlup etti
Maçın kaderi, 60. dakikada acımasız bir şanssızlık sonucu belirlendi. Tottenham’ın anlamlı pozisyonlar yaratmakta zorlandığı temkinli geçen ilk yarının ardından, Sunderland Nordi Mukiele’nin şutunun bir defans oyuncusundan önemli ölçüde sekmesiyle golü buldu ve kaleci Antonin Kinsky’nin hiçbir şansı kalmadı.
De Zerbi, takımının kötü oyunundan ziyade şanssızlığın kurbanı olduğunu vurgulayarak gazetecilere şunları söyledi: "Üzgünüm çünkü bu maçı kaybetmeyi hak etmedik. İyi bir maç çıkardık, belki kazanmak için yeterli değildi ama ilk yarıda birkaç pozisyonda şanssızdık. Oyunculara hiçbir şey söyleyemem çünkü tutum ve ruh olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."
Romero'nun sakatlığı sıkıntıları daha da artırıyor
Konuk takım için öğleden sonra, kaptan Cristian Romero'nun kendi kalecisiyle yaşadığı şiddetli çarpışmanın ardından sahadan çıkmak zorunda kalmasıyla işler daha da kötüye gitti. Arjantinli savunma oyuncusu gözle görülür şekilde duygulanmış bir haldeydi ve gözyaşları içinde sahayı terk etti; bu durum, hem kulübü hem de milli takımı etkileyebilecek uzun süreli bir sakatlık endişesini hemen uyandırdı.
Tottenham'ın ligdeki galibiyetsizlik serisi 105 güne uzarken, en etkili liderini kaybetme ihtimali De Zerbi için göze alamayacağı bir felaket.