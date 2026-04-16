Sunderland transfer hamleleri mi? Bayern Münih ve Chelsea, “eşsiz” forvet Brian Brobbey ve 60 milyon sterlin değer biçilen kaleci Robin Roefs ile ilgili söylentiler üzerine “yüksek bedelli” transfer konusunda uyarı aldı

Transfer avcıları etrafta dolaşmaya başladıkça Sunderland’ın birinci lig hayatının daha az hoş tarafını yaşamak üzere olup olmadığı sorulduğunda, eski Black Cats forveti Goodman – beoordeling işbirliğiyle GOAL’a özel olarak verdiği röportajda – şöyle dedi: “Bu çok, çok ilginç bir soru. İyi iş çıkardılar. Bence Sunderland’da transfer politikası olağanüstüydü. Ve Robin Roefs, elbette, bunlardan sadece biri.

“Şahsen, en etkili ve en önemli oyuncunun Xhaka olduğunu düşünüyorum. Sunderland ligi şu anki konumunda bitirse bile, içtenlikle umuyorum ki Sezonun En İyi Oyuncusu listesinde yer alır, çünkü izlediğim her maçta inanılmaz bir performans sergiledi.

“Ancak bu, Premier Lig'de iyi performans gösteren Sunderland'ın ödediği bedel. Brentford'a, Brighton'a, Bournemouth'a bakın. Bunlar bunun harika örnekleri, değil mi? Bu kulüpler ve Sunderland küçük bir kulüp değil, yani bu kulüpleri büyüklüklerine göre karşılaştırmıyorum, ama karşılaştırdığım şey Premier Lig'deki mevcut durumları açısından, Sunderland daha yeni yeni başlıyor, değil mi? Yani bu sezon çok iyi iş çıkardılar.

“Bence bunun büyük bir kısmı elbette oyuncular için kimlerin geleceğine bağlı olacak. Eğer kulüpler gelirse, bence kulüpler büyük paralar ödemek zorunda kalacak. Ama dürüstçe söylemek gerekirse, Sunderland'ın yazın yine yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Onların sürekli olarak Premier Lig'in ilk 10'unda, üst sıralarda yer alan bir kulüp olma konusunda gerçek bir istek var. Tabii ki, bir kırlangıç yaz getirmez, değil mi? Yani tek bir iyi sezon yeterli olmayacak. Aslında, insanlar size genellikle buraya ulaşan takımlar için ikinci sezonun ilkinden daha zor olduğunu söyleyecektir.

“Ancak Sunderland konusunda artık pek sürpriz yok ve gelecek sezon da bir fark görmüyorum. Ancak, sadece yedek oyuncular yerine, ilk 11'i güçlendirecek daha kaliteli oyuncular transfer etmelerini bekliyorum.”