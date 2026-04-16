Sunderland transfer hamleleri mi? Bayern Münih ve Chelsea, “eşsiz” forvet Brian Brobbey ve 60 milyon sterlin değer biçilen kaleci Robin Roefs ile ilgili söylentiler üzerine “yüksek bedelli” transfer konusunda uyarı aldı
Avrupa kupalarına katılma hedefindeki Sunderland için Premier Lig'e rüya gibi bir dönüş
Premier Lig’deki sürpriz takımlarda sıklıkla görüldüğü gibi, Wearside’daki değerli oyunculara olan ilgi giderek artıyor. Bu, tahminleri alt üst edip trendlerin tersine hareket etmenin ödenmesi gereken bedeli.
Sunderland, 10 yıl sonra ilk kez katıldığı üst ligde bir sürpriz yarattı. Arka arkaya iki kez küme düşerek League One'a kadar gerileyen takım, sonunda vaat edilen topraklara doğru yol almaya başladı.
2025 yaz transfer döneminde yapılan akıllı yatırımların hemen meyvesi alınırken, Avrupa kupalarına katılma şansı da hala masada ve bu, olağanüstü bir başarı olacaktır.
Arsenal'de oynadığı dönemden Premier Lig tecrübesi olan Granit Xhaka, Yılın Oyuncusu ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. Hollandalı kaleci Roefs, kale arasında gösterdiği performansın ardından Chelsea ile anılıyor. Güçlü forvet Brobbey, hücum hattını başarıyla sürüklerken, Kongolu orta saha oyuncusu Noah Sadiki'nin Manchester United ve Emirates Stadyumu'nun ilgisini çektiği söyleniyor.
Black Cats, Roefs ve arkadaşlarını kadroda tutmak için mücadele etmek zorunda kalacak mı?
Transfer avcıları etrafta dolaşmaya başladıkça Sunderland’ın birinci lig hayatının daha az hoş tarafını yaşamak üzere olup olmadığı sorulduğunda, eski Black Cats forveti Goodman – beoordeling işbirliğiyle GOAL’a özel olarak verdiği röportajda – şöyle dedi: “Bu çok, çok ilginç bir soru. İyi iş çıkardılar. Bence Sunderland’da transfer politikası olağanüstüydü. Ve Robin Roefs, elbette, bunlardan sadece biri.
“Şahsen, en etkili ve en önemli oyuncunun Xhaka olduğunu düşünüyorum. Sunderland ligi şu anki konumunda bitirse bile, içtenlikle umuyorum ki Sezonun En İyi Oyuncusu listesinde yer alır, çünkü izlediğim her maçta inanılmaz bir performans sergiledi.
“Ancak bu, Premier Lig'de iyi performans gösteren Sunderland'ın ödediği bedel. Brentford'a, Brighton'a, Bournemouth'a bakın. Bunlar bunun harika örnekleri, değil mi? Bu kulüpler ve Sunderland küçük bir kulüp değil, yani bu kulüpleri büyüklüklerine göre karşılaştırmıyorum, ama karşılaştırdığım şey Premier Lig'deki mevcut durumları açısından, Sunderland daha yeni yeni başlıyor, değil mi? Yani bu sezon çok iyi iş çıkardılar.
“Bence bunun büyük bir kısmı elbette oyuncular için kimlerin geleceğine bağlı olacak. Eğer kulüpler gelirse, bence kulüpler büyük paralar ödemek zorunda kalacak. Ama dürüstçe söylemek gerekirse, Sunderland'ın yazın yine yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Onların sürekli olarak Premier Lig'in ilk 10'unda, üst sıralarda yer alan bir kulüp olma konusunda gerçek bir istek var. Tabii ki, bir kırlangıç yaz getirmez, değil mi? Yani tek bir iyi sezon yeterli olmayacak. Aslında, insanlar size genellikle buraya ulaşan takımlar için ikinci sezonun ilkinden daha zor olduğunu söyleyecektir.
“Ancak Sunderland konusunda artık pek sürpriz yok ve gelecek sezon da bir fark görmüyorum. Ancak, sadece yedek oyuncular yerine, ilk 11'i güçlendirecek daha kaliteli oyuncular transfer etmelerini bekliyorum.”
Brobbey neden Premier Lig'in 'eşsiz' yeteneklerinden biri olarak görülüyor?
Regis Le Bris’in kadrosuna yeni isimler katılmadan önce bazı istenmeyen tekliflerin geri çevrilmesi gerekebilir; zira Hollanda milli takımı oyuncusu Brobbey, 50 gol atan İngiltere kaptanı Harry Kane’in yedeğini bulmaya çalışan Bundesliga şampiyonu Bayern’in transfer radarına girmiş görünüyor.
Goodman, bir süredir Premier League'e transfer olacağı spekülasyonları dolaşan ve yaklaşık 22 milyon sterlin (30 milyon dolar) karşılığında Sunderland'a katılan 24 yaşındaki çalışkan oyuncu hakkında şunları ekledi: “Bu gerçekten ilginç bir dinamik çünkü altı gol attı, ki bu muhteşem bir rakam değil. Ama o sahaya çok daha fazlasını katıyor.
“Premier League'de ondan daha iyi top tutan bir santrfor aklıma gelmiyor. Bence kimseye böyle bir özelliği yok. Aslında yok. Cevap bu kadar basit.
“Yani bir dokuz numara olarak, bir odak noktası olarak, topu ona, özellikle de ayaklarına ulaştırabilirseniz, topu tutacağını ve takım arkadaşlarını da oyuna dahil etmede çok akıllı davranacağını bilirsiniz. Sezon başına 20 gol atmayacak olması bakımından oldukça benzersizdir, ama şüphesiz ki farklı bir şekilde çok, çok etkili olacaktır.”
Transfer dedikoduları: Hırslı Sunderland sahipleri harcama yapmaya hazır
Sunderland, bu nitelikleri kadrosunda tutmak için doğal olarak istekliyken, aynı zamanda yeni bir birinci kaleci ve orta sahada top kazanma yeteneğine sahip oyuncular transfer etmek zorunda kalmamayı da hedefliyor. Ligde ilk yedi içinde yer almak bu hedefe şüphesiz katkı sağlayacaktır; hırslı kulüp sahipleri Kyril Louis-Dreyfus ve Juan Sartori, transfer bütçesini güçlendirmek için oyuncu satışı yapmaya gerek kalmadan gerekli fonların sağlanması için ellerinden geleni yapıyorlar.