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Sunderland, Manchester City'nin 100 milyon sterlinlik yıldızı Jack Grealish'in kiralık ayrılığına sıcak bakarken harekete geçti
Black Cats'tan cesur bir hamle
The Athletic'e göre Sunderland, Grealish'e ilgisini resmen iletti ve 30 yaşındaki kanat oyuncusu için Manchester City'ye iddialı bir kiralama teklifi sundu. Stadium of Light yönetiminin teklifinde, City'nin Grealish'in yüksek haftalık maaşının önemli bir bölümünü ödemeye devam edeceği bir yapı yer alıyor. Ayrıca anlaşmada, Kuzey Doğu kulübünün gelecek yaz transferi kalıcı hale getirmesine imkân tanıyacak bir madde bulunduğu bildirildi; bu tarih aynı zamanda Etihad Stadium'daki mevcut sözleşmesinin sona ermesiyle de çakışıyor.
Bu hamle, zorlu bir dönemin ardından düzenli olarak ilk 11'de oynama arayan Grealish'in kariyer rotasında önemli bir değişimi temsil ediyor. Eski Aston Villa kaptanı, geçen sezonun tamamını Everton'da kiralık olarak geçirdi ve David Moyes yönetiminde çıktığı 22 maçta iki gol ve altı asist üretti. Ancak ocak ayında ayağındaki stres kırığı nedeniyle sezonu erken kapandı. Everton'ın, İngiltere milli oyuncusunu yaklaşık 50 milyon £ karşılığında bonservisiyle kadrosuna katma opsiyonu vardı, ancak Merseyside ekibi sonuç olarak bu anlaşmayı devreye sokmamayı tercih etti.
- Getty Images Sport
Avrupa için bir kadro kurmak
Regis Le Bris, Sunderland bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanırken kadrosuna üst düzey tecrübe katmaya istekli. Grealish'in peşine düşülmesi, Marsilya kanat oyuncusu Igor Paixao'yu da kapsayan daha geniş çaplı bir transfer hamlesinin parçası. Geçen sezon Ligue 1'de 12 gol atan 26 yaşındaki Brezilyalı ile kişisel şartlarda anlaşmanın sorun olması beklenmiyor, ancak Marsilya ile kulüpler arasında bir anlaşmaya henüz varılmış değil.
Karakediler, şu ana kadar bu yaz Avrupa futbolu için gereken kadro derinliğini sağlamak amacıyla transfer piyasasında aktif oldu. Kulüp, savunmayı güçlendirmek için tecrübeli bek Thomas Meunier ve genç oyuncu Dayann Methalie ile anlaşma sağladı, orta saha oyuncusu Jules Ahoka ise orta alanda daha fazla seçenek sunmak için takıma katıldı.
City yoluna devam etmeye hazır
Manchester City'nin eski rekor transferi için yapılacak teklifleri dinlemeye istekli olduğu bir süredir açıktı. Haziran ayındaki haberler, İngiliz devinin onun ayrılığına gerek geçici gerekse kalıcı olarak açık olduğunu öne sürmüştü. İngiltere milli oyuncusu, başlangıçta Aston Villa'dan £100 milyonluk dikkat çekici bir transferle Etihad Stadyumu'na gelmiş, ardından City formasıyla tüm kulvarlarda 159 maça çıkmıştı.
30 yaşındaki oyuncu, City'nin bu sezonki ilk iki maçında da oyuna sonradan dahil oldu; önce Arsenal'a karşı Community Shield yenilgisinde süre aldı, ardından pazar günkü Bournemouth karşısında alınan 2-1'lik Premier League galibiyetinde ikinci yarıda bir kez daha sahaya çıktı.
- Getty Images Sport
Bir Üçleme kahramanının düşüşü
2022-23'te City'nin tarihi üçleme kazandığı sezonun temel taşlarından biri olan bir oyuncu için bu, talihin sert bir şekilde tersine dönmesi anlamına geliyor. O sezon Grealish, sol kanatta düzenli olarak forma giydi ve kulüp Şampiyonlar Ligi, Premier League ve FA Cup'ta tüm rakiplerini geride bırakırken 50 maça çıktı.
2024-25 sezonuna gelindiğinde ise rolü daha da küçüldü ve ligde yalnızca yedi kez ilk 11'de başladı. Durum, sezonun Fulham'a karşı oynanan son maçında maç kadrosuna alınmamasıyla en düşük noktasına ulaştı. O sırada Pep Guardiola bu kararın "kişisel hiçbir yanı olmadığını" savundu, ancak Grealish daha sonra Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna da dahil edilmedi.
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