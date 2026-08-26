The Athletic'e göre Sunderland, Grealish'e ilgisini resmen iletti ve 30 yaşındaki kanat oyuncusu için Manchester City'ye iddialı bir kiralama teklifi sundu. Stadium of Light yönetiminin teklifinde, City'nin Grealish'in yüksek haftalık maaşının önemli bir bölümünü ödemeye devam edeceği bir yapı yer alıyor. Ayrıca anlaşmada, Kuzey Doğu kulübünün gelecek yaz transferi kalıcı hale getirmesine imkân tanıyacak bir madde bulunduğu bildirildi; bu tarih aynı zamanda Etihad Stadium'daki mevcut sözleşmesinin sona ermesiyle de çakışıyor.

Bu hamle, zorlu bir dönemin ardından düzenli olarak ilk 11'de oynama arayan Grealish'in kariyer rotasında önemli bir değişimi temsil ediyor. Eski Aston Villa kaptanı, geçen sezonun tamamını Everton'da kiralık olarak geçirdi ve David Moyes yönetiminde çıktığı 22 maçta iki gol ve altı asist üretti. Ancak ocak ayında ayağındaki stres kırığı nedeniyle sezonu erken kapandı. Everton'ın, İngiltere milli oyuncusunu yaklaşık 50 milyon £ karşılığında bonservisiyle kadrosuna katma opsiyonu vardı, ancak Merseyside ekibi sonuç olarak bu anlaşmayı devreye sokmamayı tercih etti.