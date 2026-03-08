Karar anı 28. dakikada Ben Waine ile geldi. Vale'nin kararlı atağıyla köşe vuruşu devam ettikten sonra, tesadüfen Sunderland'ın en büyük rakibi Newcastle'ın taraftarı olduğunu belirten forvet, en yüksek noktaya zıplayarak topu kafayla ağlara gönderdi. Bu gol, ev sahibi taraftarları beklenmedik bir şekilde öne geçtikleri için çılgına çevirdi. Sunderland, en iyi oyuncularının liderliğinde, bu geriye düşmeye karşılık bir ritim bulmakta zorlandı. Premier Lig takımı top hakimiyetini elinde tutsa da, ligde çok daha üst sıralarda yer alan bir takımın savunma azmiyle oynayan Port Vale'yi alt etmek için gereken klinik keskinlikten yoksundu.

Opta'ya göre, bu zafer Port Vale için tarihi bir dönüm noktasıdır, çünkü tarihlerinde ikinci kez (ilki 1953-54 sezonunda) FA Cup çeyrek finaline ulaşmışlardır. Ayrıca, Black Cats'i yenerek, Valiants 1995-96 sezonunun dördüncü turunda Everton'a karşı kazandıkları ünlü zaferden bu yana ilk kez bir Premier Lig rakibini turnuvadan elemiştir.