Sunderland, FA Kupası'nda League One'ın son sıradaki takımı Port Vale'ye şok bir yenilgiyle elendi
FA Kupası'nın büyüsü
Black Cats, birçok kişinin kolayca yeneceğini düşündüğü rakibi karşısında üstünlüğünü gösteremedi. Burslem'deki atmosfer ilk düdükten itibaren elektriklenmişti, çünkü 10.685 kişilik ev sahibi taraftar, ünlü konukları karşısında tarihi bir öğleden sonra yaşama potansiyelini hissetmişti.
Waine, Kara Kedileri batırıyor
Karar anı 28. dakikada Ben Waine ile geldi. Vale'nin kararlı atağıyla köşe vuruşu devam ettikten sonra, tesadüfen Sunderland'ın en büyük rakibi Newcastle'ın taraftarı olduğunu belirten forvet, en yüksek noktaya zıplayarak topu kafayla ağlara gönderdi. Bu gol, ev sahibi taraftarları beklenmedik bir şekilde öne geçtikleri için çılgına çevirdi. Sunderland, en iyi oyuncularının liderliğinde, bu geriye düşmeye karşılık bir ritim bulmakta zorlandı. Premier Lig takımı top hakimiyetini elinde tutsa da, ligde çok daha üst sıralarda yer alan bir takımın savunma azmiyle oynayan Port Vale'yi alt etmek için gereken klinik keskinlikten yoksundu.
Opta'ya göre, bu zafer Port Vale için tarihi bir dönüm noktasıdır, çünkü tarihlerinde ikinci kez (ilki 1953-54 sezonunda) FA Cup çeyrek finaline ulaşmışlardır. Ayrıca, Black Cats'i yenerek, Valiants 1995-96 sezonunun dördüncü turunda Everton'a karşı kazandıkları ünlü zaferden bu yana ilk kez bir Premier Lig rakibini turnuvadan elemiştir.
Valiant'ın standı
İkinci yarı, League One'ın son sıradaki takımının sırtını duvara dayayarak savunma yaptığı bir hikaye oldu. Zaman geçtikçe, Sunderland uzatmaya gitmek için çaresizce ileriye adam gönderdi, ancak her seferinde beyaz formalı bir duvarla karşılaştılar. Vale'nin organizasyonu ve ruhu son dakikalarda da bozulmadı.
Kalite ve kaynaklar arasındaki uçuruma rağmen, Black Cats geri dönüş için yeterli performansı gösteremedi. Yıldızlarla dolu kadrosu, bu turnuvanın neden imkansızın mümkün olduğu en büyük sahne olduğunu futbol dünyasına hatırlatan ev sahibi takımın taktiksel disiplininden etkilenerek boğuldu. Son düdük, zayıf takımın hikayesinin tamamlanmasıyla çılgın kutlamalara sahne oldu.
Çeyrek final hayalleri
Port Vale şimdi dikkatini Pazartesi günü yapılacak çeyrek final kura çekimine çevirdi. Bu zafer, kulüp için zorlu geçen sezonun önemli bir zirvesi oldu ve taraftarlarına çok ihtiyaç duydukları bir moral verdi. Valiants için, son sekizde bir başka büyük maçın ihtimali artık gerçeğe dönüştü.
Sunderland ise kaçırılan fırsatı ve turnuvada kalan en alt sıradaki takımın elinden aldığı aşağılayıcı yenilgiyi düşünmek zorunda kalacak. Black Cats'in odak noktası artık Premier League'e ve ilk on içinde bitirme hedefine kaymalı, çünkü bu sansasyonel yenilginin ağırlığı, deplasman taraftarlarının hafızasında uzun süre kalacak gibi görünüyor.
