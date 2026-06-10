"Bir takıma transfer olduğunda, işlerin nasıl gideceğini ve o kulüpte ne kadar kalacağını asla tahmin edemezsin," dedi Luke O'Nien, BBC Radio Newcastle'a. "Günümüzde benim kadar uzun süre bir kulüpte kalan oyuncuların sayısı oldukça az olduğunu düşünüyorum."
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Sunderland'e ölümüne sadık! Üçüncü Lig'in en iyi oyuncusu, Avrupa Kupası'ndaki mucizenin simgesi haline geldi
31 yaşındaki oyuncunun haklı olduğu şüphe götürmez. Önümüzdeki sezon, O'Nien'in AFC Sunderland formasıyla geçireceği dokuzuncu sezon olacak. O'Nien, Black Cats ile Avrupa Ligi'nde mücadele edecek; işte tam da bu cümle, tüm bu hikayeyi bir tür modern masal haline getiriyor.
Sunderland'ın uluslararası bir turnuvada yer alması, 53 yıldır görülmemiş bir olaydı. Sezona (iyi finanse edilen) bir yükselen takım olarak başlayan kulüp, Premier Lig'in son haftasında Chelsea'yi evinde 2-1 yenerek yedinci sıraya yükseldi. O'Nien bu başarıya büyük katkı sağladı.
Defans oyuncusu, skoru 2-0'a getiren golün asistini yaptı. Bu, İngiltere'nin en üst liginde yaptığı ilk asist oldu; zaten bu seviyedeki ilk maçlarıydı. O'Nien, 2018'den beri Sunderland'da forma giyiyordu. Ancak o zamanlar kulüp hala üçüncü ligdeydi ve O'Nien, takımın en göze çarpan oyuncusu olmaktan çok uzaktı.
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2018'den beri kulüpte: Luke O'Nien, "Bay Sunderland"
Şu ana kadar kulüp için 329 resmi maça çıktı; kulüp içindeki sıralamada onun önünde sadece milenyumdan önce vefat etmiş iki oyuncu bulunuyor. O'Nien'in birinci sıraya yükselmesi için 23 maça daha ihtiyacı var.
Peki bu maçları oynayabilecek mi? Geçtiğimiz sezon, teknik direktör Regis Le Bris onu ligde sadece 12 kez sahaya sürdü. Premier Lig'de ilk 11'de ilk kez Mart ayı başında kaptan olarak 90 dakika boyunca sahada kaldı. Takımdaki rakiplerinin sakatlık sorunları bunu mümkün kıldı ve sezon sonuna kadar ilk 11'de beş maç daha oynadı.
Leeds maçında ilk kez başlama düdüğüyle sahaya çıktığında, maçın ardından Man of the Match ödülünü aldı. Elbette kötü bir maç çıkarmadığı için de. Ama her şeyden önce, taraftarların ve kulübünün ona taktığı "Mr. Sunderland" lakabı nedeniyle.
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Luke O'Nien: "Futbolun her alanında iyi bir örnek"
Ve O'Nien bir Premier Lig oyuncusu değil, daha çok üçüncü lig seviyesinde bir futbolcu olduğu için. Hız, ön öngörü, zihin hızı – O'Nien bu alanlarda ciddi eksiklikler sergiliyor. Üçlü savunma dizilişinde orta saha savunucusu olarak görev alırken bu eksikliklerini zaman zaman çok bariz bir şekilde ortaya koyması nedeniyle, İngiliz futbolseverler arasında sosyal medyada alay konusu haline geldi.
Ancak O'Nien'in kulüp için değeri çoktan değişti. 2018'de büyük yankı uyandıran "Sunderland 'til I Die" belgeseli yayınlandığında kadroda yer alan tek oyuncu olarak, bugün takımın ve hem coşkulu hem de acı çekmeye hazır taraftarların birleştirici unsuru haline geldi. O'Nien, her takımın ihtiyaç duyduğu türden duygusal bir lider ve kulübe kendini tamamen adamış olması nedeniyle taraftarların kalbini küt küt attırıyor.
Bu, onun için iyi bir pozisyon almaktan daha değerli. Sunderland'ın U18 takımından genç oyuncu Finlay Holcroft, geçtiğimiz günlerde O'Nien hakkında şunları söyledi: "Luke'un futbolun her alanında iyi bir rol model olduğuna kesinlikle inanıyorum. İster liderlik rolünde olsun, ister sadece sahada onu izleyip oyunu nasıl yönettiğini, diğerleriyle nasıl konuştuğunu ve herkese nasıl yardım ettiğini görseniz de. Bence bazı insanlar bunu görmüyor, ama bunun arkasında çok şey var, özellikle de Luke'da."
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Luke O'Nien: On iki yıl önce hâlâ 7. Lig'deydi
O'Nien, Holcroft'un yaşındayken, bugün bulunduğu seviyede bir oyuncu olacağına dair hiçbir şekilde bir ipucu yoktu. "Avrupa Ligi hiçbir zaman hayalim olmadı. Bunu istemediğimden değil. Dürüst olmak gerekirse, bunun mümkün olabileceğini hiç düşünmediğimden" dedi son zamanlarda.
Kariyerine FC Watford'da başlamıştı. Sonra kulüp babasını arayıp, daha fazlasını başaramayacağını ve yolculuğunun erken sona erdiğini bildirdi. Bunun üzerine babası çok sayıda kulübe düzinelerce e-posta yazdı ve tek bir cevap aldı. Bunun üzerine O'Nien, İngiltere'nin yedinci ligindeki FC Wealdstone'da, sözde Non-League-Football'da oynamaya başladı.
Bu, on iki yıl önceydi. 2015'te, Sunderland'a transferinden üç yıl önce bile, O'Nien hala altıncı ligde oynuyordu. Ardından iki lig yukarı çıkarak Wycombe Wanderers'a transfer oldu. "Size her zaman minnettar kalacağım," diye yazdı O'Nien, Sunderland ile başarılı bir sezonun ardından bu iki kulüp hakkında.
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Luke O'Nien, Sunderland'ın en çok forma giyen oyuncusu olabilir
Wycombe'da geçirdiği üç yıl ve 119 resmi maçın ardından, o dönem İkinci Lig'den küme düşen Sunderland'a, yani Üçüncü Lig'e transfer oldu. O'Nien, ilk yılının sonunda Charlton Athletic'e karşı kaybedilen yükselme finaliyle başlayan tüm spor duygularını orada yaşadı. Bir yıl sonra takım ligi sekizinci sırada tamamladı; kulüp tarihindeki en kötü sıralamaydı bu.
Ancak 2022'den itibaren, O'Nien'in as kadroda yer almasıyla işler düzelmeye başladı. Sunderland, tam da O'Nien'in eski kulübü Wycombe'a karşı final maçını kazanarak 2. Lig'e yükseldi. Orada iyi bir performans sergilediler ve bir yıl önce nihayet çok sevinçle karşılanan Premier Lig'e dönüşü başardılar. O'Nien, uzatmaların beşinci dakikasında 2-1 kazanılan Sheffield United'a karşı oynanan dramatik play-off finalinde sadece sekiz dakika süre aldı. Ancak o tarihe kadar takımı için 48 resmi maçta forma giymişti.
AFC, Premier Lig'e hazırlanmak için 210 milyon avrodan fazla harcayarak transfer pazarına çıkarken, O'Nien bir ödül aldı: 2027'ye kadar uzatılan bir sözleşme ve kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu.
O'Nien, bunun için kendini geliştirmesi gerektiğini biliyor. Aksi takdirde, Sunderland'ın en çok forma giyen oyuncusu olma hedefi de muhtemelen suya düşecek. "Bazı iyi maçlarım oldu, bazı kötü maçlarım oldu ve bunların arasında her şey vardı. İlk maçımdan bu yana kendimi geliştirdim," dedi. "Ve 350 veya daha fazla maça ulaşmak istiyorsam, şu anda olduğum oyuncu olarak kalmamak için kendimi daha da geliştirmeliyim."
Luke O'Nien: Kariyerine Genel Bakış
Dönem Kulüp Resmi maçlar Goller Asist 2013 - 2015 FC Watford 1 - - 2014 - 2015 FC Wealdstone (kiralık) 36 4 - 2015 - 2018 Wycombe Wanderers 119 17 11 2018'den beri AFC Sunderland 329 23 17