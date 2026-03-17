Sulemana-Dumfries, Video Hakem Sistemi: "Normal oyun teması, faul değil." Manganiello, Hollandalı oyuncuya: "Kaydın, kazanmak için 10 dakikanız var."

DAZN'ın AIA ve FIGC ile işbirliği içinde hazırladığı haftalık programı Open VAR, Inter-Atalanta maçının en çok tartışılan anını, yani Krstovic'in beraberlik golüne yol açan Sulemana-Dumfries arasındaki teması inceledi.

Eski hakem ve şu anda Can üyesi olan Dino Tommasi, bu olayı şöyle yorumladı: "İtme yok, sadece bir temas var, el hafifçe dokunuyor, baskı yapmıyor, itme yok. Aşağıdaki temas da tüm kameralarla değerlendirildi, VAR odasında sonunda herhangi bir faul olmadığı anlaşıldı. Dumfries "bisiklet hareketi" yapıyor, sol ayağını kaldırırken düşerken bir temas oluyor ama bu faul değil. Normal bir oyun teması, Manganiello'nun sahadaki kararı doğru ve VAR odasında mevcut tüm kameralarla iyi analiz edildi. Temas kesinlikle normal."

  • "Bisikleti süren DUMFRIES"

    VAR'da görevli Matteo Garigio ve Daniele Chiffi, Sulemana ile Dumfries arasındaki teması şöyle yorumladı: "İtmek yok, itmiyor. Yakın çekimi inceleyelim, açık bir alt temas olup olmadığını görmek istiyorum. Çünkü itme yok, itme yok, o önde, alt temas yok." Sonra Manganiello'ya: "Tüm kameraları izledim, hiçbir şey yok. Onu çelme takarken net bir temas yok. Bisiklet hareketi yapan o. Gol geçerli."

  • "KAZANMAK İÇİN 10 DAKİKA DAHA VAR"

    Ardından hakem Manganiello, faul verilmemesine öfkelenen Dumfries'e şöyle dedi: "Kaydın, fark etmedin mi Denzel? Kazanmak için hâlâ 10 dakikanız var, hadi."

