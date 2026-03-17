DAZN'ın AIA ve FIGC ile işbirliği içinde hazırladığı haftalık programı Open VAR, Inter-Atalanta maçının en çok tartışılan anını, yani Krstovic'in beraberlik golüne yol açan Sulemana-Dumfries arasındaki teması inceledi.

Eski hakem ve şu anda Can üyesi olan Dino Tommasi, bu olayı şöyle yorumladı: "İtme yok, sadece bir temas var, el hafifçe dokunuyor, baskı yapmıyor, itme yok. Aşağıdaki temas da tüm kameralarla değerlendirildi, VAR odasında sonunda herhangi bir faul olmadığı anlaşıldı. Dumfries "bisiklet hareketi" yapıyor, sol ayağını kaldırırken düşerken bir temas oluyor ama bu faul değil. Normal bir oyun teması, Manganiello'nun sahadaki kararı doğru ve VAR odasında mevcut tüm kameralarla iyi analiz edildi. Temas kesinlikle normal."