Amerikalı bir çift, futbol kulübüyle ilgili büyük ilgi gören Disney Plus belgeselini izledikten sonra Teksas'tan Wrexham'a taşınmaya hazırlanıyor. New Braunfels'ten Jeff ve Janice Ivey, son iki buçuk yılda Galler'deki bu şehri yedi kez ziyaret etti.

Jeff, kalıcı taşınmaları öncesinde aktif olarak ev bakmak için şimdiden Wrexham'da bulunuyor. İskoç kökeni sayesinde Birleşik Krallık vatandaşlığına sahip olan Jeff'in aksine Janice, evlerini satmak ve vizesini beklemek için ABD'de kalmaya devam ediyor.

Ryan Reynolds ve Rob Mac'in 2020'deki devralmasından bu yana kulübü konu alan Welcome to Wrexham serisi, dünyanın dört bir yanından taraftarları kendine çekti. İlk kez 2022'de yayımlanan dizi, bu yılın başlarında beşinci sezonunu yayınladı ve üç sezon daha uzatıldı.