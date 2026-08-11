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"Şükürler olsun!" - ABD'li taraftarlar Teksas'tan ayrılıp Wrexham'a taşınırken Ryan Reynolds'tan kahkaha attıran yanıt
Amerikalı taraftarlar Wrexham'a taşınıyor
Amerikalı bir çift, futbol kulübüyle ilgili büyük ilgi gören Disney Plus belgeselini izledikten sonra Teksas'tan Wrexham'a taşınmaya hazırlanıyor. New Braunfels'ten Jeff ve Janice Ivey, son iki buçuk yılda Galler'deki bu şehri yedi kez ziyaret etti.
Jeff, kalıcı taşınmaları öncesinde aktif olarak ev bakmak için şimdiden Wrexham'da bulunuyor. İskoç kökeni sayesinde Birleşik Krallık vatandaşlığına sahip olan Jeff'in aksine Janice, evlerini satmak ve vizesini beklemek için ABD'de kalmaya devam ediyor.
Ryan Reynolds ve Rob Mac'in 2020'deki devralmasından bu yana kulübü konu alan Welcome to Wrexham serisi, dünyanın dört bir yanından taraftarları kendine çekti. İlk kez 2022'de yayımlanan dizi, bu yılın başlarında beşinci sezonunu yayınladı ve üç sezon daha uzatıldı.
Reynolds'tan sosyal medyada kahkaha attıran yanıt
Yaklaşan taşınma haberleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve çiftin adanmışlığı geniş çapta ilgi gördü. Wrexham'ın ortak sahibi Reynolds, iç ısıtan bu hikâyeyi fark etti ve beklenmedik taşınmaya kendi yanıtını vermeden duramadı.
Hollywood yıldızı, X üzerinden yaptığı paylaşımda şakayla çok daha karanlık bir televizyon dizisine atıfta bulundu. "Tanrı'ya şükür Chernobyl'i izlememişler," diye yazdı ve 2019 yapımı, 1986'daki nükleer felaketi konu alan, terk edilmiş Ukrayna şehri Pripyat yakınlarında geçen dramaya gönderme yaptı.
Kulübün kaderinde dikkat çekici bir değişim
Altı yıl önce Rob Mac ile birlikte kulübü satın almalarından bu yana, ünlü ikili Wrexham için dikkat çekici bir talih değişimine öncülük etti. Yaptıkları önemli mali yatırım ve küresel pazarlama çalışmaları, tüm topluluğu tamamen dönüştürdü.
Wrexham, 2025 sezonu öncesinde Championship'e yükselmek için art arda üç terfi almayı dikkat çekici şekilde başardı. Bu büyük başarı, kulübün İngiliz futbolunun ikinci kademesinde 43 yıl sonraki ilk kez yer alması anlamına geldi.
Phil Parkinson'ın çalışkan ekibi daha sonra geçen sezonu yedinci sırada tamamladı ve play-off sıralamasını sadece iki puanla kıl payı kaçırdı. Kulübün futbol piramidinde istikrarlı yükselişi, Iveys gibi adanmış taraftarların yanı sıra uluslararası ilgiyi de çekmeye devam ediyor.
- Istimewa
Yeni lig sezonuna odaklanmak
En yeni kalıcı sakinleri yerleşmeye hazırlanırken, Wrexham bir an önce dikkatini yeniden saha içindeki konulara çevirmek zorunda. Takım, cuma günü Middlesbrough'ya Carabao Cup'ta elenmesinin ardından gelecek hafta yepyeni lig sezonuna başlayacak. Wrexham, 17 Ağustos Pazartesi günü Galler'deki rakibi Cardiff City'ye konuk olacak; büyük çekişmeye sahne olması beklenen bir derbi maçı oynanacak.
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