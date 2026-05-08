Suçlu Vincent Kompany mi? PSG yenilgisinde aldığı önemli kararlar nedeniyle Bayern Münih teknik direktörü sorgulanırken, efsane isim Michael Olise ve Luis Diaz'ın etkisini övdü
Vincent Kompany ile ilgili taktiksel endişeler
Dietmar Hamann, Fransız devinin toplamda 6-5'lik skorla galip geldiği yarı final serisi boyunca, son Avrupa şampiyonu takımın Bayern'in sınırlarını ortaya çıkardığına inanıyor. Eski Liverpool ve Bayern orta saha oyuncusu, elit rakiplere karşı en büyük başarısızlık noktasının Kompany'nin yüksek savunma hattı olduğunu belirtti. Hamann, PSG'nin bu düzeni ne kadar kolay istismar ettiğini vurguladı, özellikle de Khvicha Kvaratskhelia'nın sol kanattan yaptığı patlayıcı atak sonrasında Ousmane Dembele'nin daha 3. dakikada skoru açması.
"PSG karşısında 180 dakika boyunca bu şekilde oynamak doğru mu, bu soruyu Vincent Kompany'ye sormalısınız," diye belirtti Hamann, Sky Sport'taki köşe yazısında. O, bu kadar agresif bir presin Bundesliga'da işe yarayabileceğini, ancak savunmayı dünya çapındaki forvetlere karşı savunmasız bıraktığını savundu ve şu sonuca vardı: "Bu, ligde işe yarayabilir, ancak en iyilerle oynadığınızda işe yaramaz."
Hayal kırıklığına rağmen Hamann, özellikle Bayern'in Bundesliga şampiyonluğunu çoktan garantilemiş olması nedeniyle sezonun genel olarak olumlu geçtiğini kabul etti. "Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine rağmen Bayern şu ana kadar çok iyi bir sezon geçirdi. 23 Mayıs'ta Stuttgart'a karşı oynayacakları DFB-Pokal finalini kazanırlarsa, bu sezon olağanüstü bir sezon haline gelebilir," diye ekledi.
Jamal Musiala konusunda seçim sıkıntısı
Yarı final karşılaşmasının en çok konuşulan konularından biri, Jamal Musiala'nın ilk 11'de yer almasıydı. Hamann, genç oyun kurucunun ikinci maç öncesinde formunda düşüş yaşamasına rağmen neden ilk 11'de yer aldığını sorguladı.
"Merak ettim: Jamal Musiala, Paris'te ve Heidenheim karşısında sergilediği kötü performansların ardından neden ilk 11'de yer aldı? Teknik direktör de bu soruyu yanıtlamalı. Leon Goretzka daha iyi bir seçenek olabilirdi. Musiala, son yarım saatte oyuna girmiş olsaydı takıma daha fazla katkı sağlayabilirdi" dedi Hamann.
Serge Gnabry'nin yokluğu da Bayern'in Paris savunmasını aşamamasının önemli bir faktörü olarak gösterildi. Gnabry, 19 Nisan'daki Bayern'in son antrenmanında sağ uyluk adduktor kasında yırtık meydana gelmesi nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek ve bu yaz düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nı kaçırması bekleniyor.
"Serge Gnabry'nin her iki maçta da çok özlendiği gerçeği burada belirtilmeden geçmemeli," dedi Hamann. Ayrıca Alphonso Davies'in son zamanlarda imzaladığı yüksek maaşlı sözleşme uzatmasını haklı çıkarmakta zorlandığını da vurgulayarak, "Davies'in sözleşmesi yüksek bir maaşla uzatıldı, ancak performansı şu ana kadar buna yakışmadı," dedi.
Olise ve Diaz'a övgü
Maç sonrası değerlendirmelerin çoğu olumsuz yönlere odaklanırken, Michael Olise ve Luis Diaz gösterdikleri performansla büyük övgü topladı. Hamann, bu ikilinin kulübü yarı finale taşımasında kilit rol oynadığına inanıyor; bu durum, ikilinin etkileyici ve golcü performansıyla da teyit ediliyor.
Olise, Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol ve 7 asistle bu sezon büyük bir sürpriz yarattı; Luis Diaz ise 7 gol ve 4 asistle aynı derecede hayati bir rol oynadı.
"Michael Olise ilk maçta olağanüstüydü, ancak maalesef ikinci maçta şanssızdı. Elinden geleni yaptı, ancak Parisliler birleşik güçleriyle onu çok iyi savundular. Bu onun suçu değildi. Olise ve yine her şeyi deneyen Luis Diaz olmasaydı, Bayern yarı finale bile kalamazdı" dedi.
Dünya çapında yeteneklerin tanımı
Hamann, Bayern kadrosunda kritik maçlar için yeterli sayıda "dünya çapında" yetenek bulunmadığı sonucuna vardı. PSG ile oynanan iki maçta sadece Diaz, Olise, Manuel Neuer ve bir dereceye kadar Aleksandar Pavlovic'in bu üst düzey seviyeye ulaştığını belirterek, Bayern gibi bir kulüp için "bu çok yetersiz" dedi.