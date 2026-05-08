Dietmar Hamann, Fransız devinin toplamda 6-5'lik skorla galip geldiği yarı final serisi boyunca, son Avrupa şampiyonu takımın Bayern'in sınırlarını ortaya çıkardığına inanıyor. Eski Liverpool ve Bayern orta saha oyuncusu, elit rakiplere karşı en büyük başarısızlık noktasının Kompany'nin yüksek savunma hattı olduğunu belirtti. Hamann, PSG'nin bu düzeni ne kadar kolay istismar ettiğini vurguladı, özellikle de Khvicha Kvaratskhelia'nın sol kanattan yaptığı patlayıcı atak sonrasında Ousmane Dembele'nin daha 3. dakikada skoru açması.

"PSG karşısında 180 dakika boyunca bu şekilde oynamak doğru mu, bu soruyu Vincent Kompany'ye sormalısınız," diye belirtti Hamann, Sky Sport'taki köşe yazısında. O, bu kadar agresif bir presin Bundesliga'da işe yarayabileceğini, ancak savunmayı dünya çapındaki forvetlere karşı savunmasız bıraktığını savundu ve şu sonuca vardı: "Bu, ligde işe yarayabilir, ancak en iyilerle oynadığınızda işe yaramaz."

Hayal kırıklığına rağmen Hamann, özellikle Bayern'in Bundesliga şampiyonluğunu çoktan garantilemiş olması nedeniyle sezonun genel olarak olumlu geçtiğini kabul etti. "Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine rağmen Bayern şu ana kadar çok iyi bir sezon geçirdi. 23 Mayıs'ta Stuttgart'a karşı oynayacakları DFB-Pokal finalini kazanırlarsa, bu sezon olağanüstü bir sezon haline gelebilir," diye ekledi.