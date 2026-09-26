AFP
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Suçlu kararlarına rağmen Premier League kulüpleri, Manchester City'nin geçmiş şampiyonluklarının elinden alınmasına pek sıcak bakmıyor
Premier League kulüpleri tarihi yeniden yazma konusunda isteksiz
Futbol dünyası, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında mali kural ihlalleriyle ilgili 115 suçlamanın büyük bölümünde suçlu bulunduğu haberinin ardından ortaya çıkacak sonuçlara hazırlanıyordu. Kulübün son derece başarılı olduğu bu dönemde sekiz büyük kupa kazanması, bu başarıların adil şekilde elde edilip edilmediğine dair geniş çaplı tartışmaları beraberinde getirdi.
Ancak sosyal medyada geriye dönük işlem yapılması yönündeki çağrılara rağmen, BBC Sport'un haberine göre Premier League ve üye kulüplerin kendi içinden, Manchester City'nin geçmişte kazandığı şampiyonlukların elinden alınmasını isteyenlerin sayısı çok az. Böylesine sert bir adım, yaygın biçimde Pandora'nın kutusunu açacak bir hamle olarak görülüyor; bu durum, yarışmanın tarihsel bütünlüğünü ve ticari sürdürülebilirliğini tehlikeye atma ihtimali taşırken diğer kulüplerin geçmiş başarılarına ilişkin rahatsız edici soruları da gündeme getirebilir.
- Getty Images Sport
Al Mubarak'tan taraftarlara meydan okuyan mesaj
Eşi benzeri görülmemiş başarı dönemlerinin temellerine ilişkin tartışmalar sürerken, Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak kulübün dünya çapındaki taraftarlarına güçlü bir açık mektup yayımladı.
Patlayıcı haberler ve 114 suçlu kararına rağmen başkan tavrını sarsılmadan koruyor. Taraftarlara doğrudan seslenen Al Mubarak, şöyle dedi: "Premier League sürecinin tamamlanmasına daha çok var ve Kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki güvenimiz ile kararlılığımız, bunun başladığı zamanki kadar güçlü." Devam eden hukuki fırtına ortamında kulübün dayanıklılığına da vurgu yapan Al Mubarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı insanlar kendi sonuçlarına varmakta hızlı davransa da ve etrafımızda çok fazla gürültü dönse de hiçbir şey değişmedi. Daha önce de zorluklarla birlikte yüzleştik ve galip geldik."
Alternatif ve ağır yaptırım tehdidi
Manchester City kupalarını korusa bile, ağır yaptırım tehdidi çok gerçek olmaya devam ediyor. Nihai cezayı belirlemek için bağımsız bir disiplin kurulu henüz kesin yaptırım duruşmasını gerçekleştirmedi ve Premier League kuralları, kurulun "uygun göreceği" bir cezayı vermesine izin veriyor.
Manchester United ve Liverpool gibi ikincilere geriye dönük olarak şampiyonlukların verilmesi teorik bir ihtimal olarak kalsa da, şu anda diğer sonuçların çok daha olası olduğu değerlendiriliyor. Devasa bir para cezası, mevcut sezon için ciddi bir puan silme cezası ya da hatta Premier League'den ihraç, kurulun kulübe uygulayabileceği olası yaptırımlar arasında yer alıyor.
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İngiltere şampiyonlarını bundan sonra ne bekliyor?
Hukuki süreç devam ederken, Manchester City kaybedilen gelirleri talep eden rakip kulüplerden gelecek karmaşık tazminat davaları dalgasına hazırlıklı olmak zorunda. Resmi yaptırım duruşması için yakında bağımsız bir kurul toplanacak ve bu süreç sonunda kaderlerini belirleyecek. O zamana kadar kulüp yeniden sahaya odaklanacak. Al Mubarak, milli ara sonrası zorlu fikstür öncesinde birlik çağrısı yaptı; bu süreçte Anfield'da Liverpool'a karşı oynanacak deplasman maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşılaşmasının yaklaştığını vurguladı.
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