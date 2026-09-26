Futbol dünyası, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında mali kural ihlalleriyle ilgili 115 suçlamanın büyük bölümünde suçlu bulunduğu haberinin ardından ortaya çıkacak sonuçlara hazırlanıyordu. Kulübün son derece başarılı olduğu bu dönemde sekiz büyük kupa kazanması, bu başarıların adil şekilde elde edilip edilmediğine dair geniş çaplı tartışmaları beraberinde getirdi.

Ancak sosyal medyada geriye dönük işlem yapılması yönündeki çağrılara rağmen, BBC Sport'un haberine göre Premier League ve üye kulüplerin kendi içinden, Manchester City'nin geçmişte kazandığı şampiyonlukların elinden alınmasını isteyenlerin sayısı çok az. Böylesine sert bir adım, yaygın biçimde Pandora'nın kutusunu açacak bir hamle olarak görülüyor; bu durum, yarışmanın tarihsel bütünlüğünü ve ticari sürdürülebilirliğini tehlikeye atma ihtimali taşırken diğer kulüplerin geçmiş başarılarına ilişkin rahatsız edici soruları da gündeme getirebilir.