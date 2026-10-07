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Pep Guardiola(C)Getty Images
Moataz Elgammal
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Suçlu kararının ardından Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynanacak maçta duygusal bir şekilde Manchester City'ye dönmeye hazırlanıyor

P. Guardiola
M.City
Premier Lig
M.City - Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi

Eski teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City'nin gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i ağırlayacağı maçta ilk kez Etihad Stadyumu'na dönecek. Katalan teknik adam, son dönemde geçmiş mali suçlamalarla ilgili verilen suçlu kararının ardından son şampiyonlara güçlü bir destek göstergesi olarak büyük heyecanla beklenen Avrupa karşılaşmasına katılmayı planlıyor.

  • Guardiola için duygusal dönüş

    Daily Mail'e göre Guardiola, çarşamba günkü PSG maçına katılacak ve bu, yaz aylarındaki ayrılığından bu yana Etihad Stadyumu'na ilk dönüşü olacak.

    Guardiola'ya tribünde kulüp yönetimi de eşlik edecek; buna başkan Khaldoon Al Mubarak da dahil. Manchester City, bağımsız komisyonun kararının ardından oluşan süreci yönetmeye çalışıyor. Kulübün, göstermelik sözleşmeler yoluyla ticari gelirleri 830 milyon £ yapay şekilde şişirmekten suçlu bulunduğu belirtildi. Manchester City karara zaten itiraz etti ve davada herhangi bir yanlış yaptığını reddetmeyi sürdürüyor.

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    Guardiola kulübün yanında duruyor

    Guardiola, kararın açıklanmasının hemen ardından Manchester City'yi savunmak için sosyal medyada tutkulu bir mesaj yayımladı. Etihad Stadyumu'nda 10 son derece başarılı yıl geçiren eski teknik adam, duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

    Guardiola şunları söyledi: "Dünyanın dört bir yanındaki her bir Manchester City taraftarının şunu bilmesini istiyorum: Ben buradayım; hem de her zamankinden daha fazla. Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran'ın (Soriano), oyuncuların, personelin, Enzo'nun (Maresca) ve siz eşsiz taraftarlarımızın her zaman arkasındayım, hep öyle oldum ve hep öyle olacağım. Şunu açıkça söyleyeyim: Bunu birlikte aşacağız. Hepinizi seviyorum."

  • Mali suçlamalar ve güçlü bağlar

    Manchester City CEO'su Ferran Soriano, daha önce mali süreçleri Premier League tarafından kurgulanan bir komplo teorisi olarak nitelendirmişti. Şok yaptırımlara karşı itirazlarını resmen sunmuş olmalarıyla birlikte, Guardiola'nın geri dönmesi teknik ekip ve mevcut menajer Enzo Maresca için çok büyük bir destek sağlıyor.

    Maresca, tarihi Treble sezonunda Guardiola'nın yardımcılığını yaptı ve ikili yakın ilişkisini sürdürüyor. Yıllarca Guardiola ile birlikte çalışan Manel Estiarte'nin de yaklaşan Paris Saint-Germain maçına katılması bekleniyor.

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    Manchester City için sırada ne var?

    İleriye bakıldığında, Maresca'nın saha dışındaki devam eden çalkantılar sürerken takımını tamamen odaklanmış tutması gerekecek. Manchester City, pazar günü Anfield'da Liverpool'a karşı dev bir Premier League maçına çıkacak. Kritik yurt içi mücadele, çarşamba günü Paris Saint-Germain'i ve Guardiola'yı ağırlamaya odaklanmadan önce onların mental gücünü ciddi şekilde test edecek.

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