Manchester City CEO'su Ferran Soriano, daha önce mali süreçleri Premier League tarafından kurgulanan bir komplo teorisi olarak nitelendirmişti. Şok yaptırımlara karşı itirazlarını resmen sunmuş olmalarıyla birlikte, Guardiola'nın geri dönmesi teknik ekip ve mevcut menajer Enzo Maresca için çok büyük bir destek sağlıyor.

Maresca, tarihi Treble sezonunda Guardiola'nın yardımcılığını yaptı ve ikili yakın ilişkisini sürdürüyor. Yıllarca Guardiola ile birlikte çalışan Manel Estiarte'nin de yaklaşan Paris Saint-Germain maçına katılması bekleniyor.