Ağır suçlayıcı karara rağmen, Manchester ekibi herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve resmen itiraz başlattı. Cuma günü yayımlanan net bir açıklamada City, masumiyetinde ısrar etti ve komisyonun vardığı sonuçları eleştirdi.

Resmi açıklamada, "Kulübün net tutumu, görüşün birden fazla açıdan hukuk, ilke ve olgular bakımından açık maddi hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı yönündedir" denildi. "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarını destekleyen, çürütülemez nitelikte kapsamlı bir delil bütünü mevcuttur."

Manchester City, hukuki süreç tamamen sonuçlanana kadar daha fazla yorum yapmalarının kısıtlandığını belirterek usule uygun sürece saygı göstereceklerini de ekledi.



