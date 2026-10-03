AFP
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Suçlu finansal kararının ardından Pep Guardiola sansasyonel bir Manchester City DÖNÜŞÜNE hazırlanıyor
Guardiola, Etihad'a dönüş için hazırlanıyor
Guardiola'nın, Manchester City'ye tam desteğini göstermek için Etihad Stadyumu'nda sürpriz bir ziyaret yapmaya hazırlandığı bildirildi. İkonik teknik direktör, geçen sezonun sonunda görevinden ayrılarak dizginleri Enzo Maresca'ya bıraktı, ancak Etihad ekibiyle bağını güçlü şekilde koruyor.
The Mirror'a göre Guardiola, City'nin 14 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i konuk edeceği maçta tribünde olmayı planlıyor. Haberde, Katalan teknik adamın bu çalkantılı dönemde "kendi insanlarıyla birlikte olmak" istediğini üst düzey yöneticilere ilettiği öne sürüldü.
City, 2009 ile 2018 yılları arasında Premier League mali kurallarının ihlaline ilişkin tüm suçlamalardan bağımsız bir komisyon tarafından suçlu bulunması kararının sarsıntısını yaşıyor. Guardiola'nın on yılda kazandığı 20 kupalık dikkat çekici mirası şimdi yoğun inceleme altında, çünkü benzeri görülmemiş başarısı soruşturulan zaman diliminde geldi.
- Getty Images Sport
Kulüp meydan okuyan bir savunma başlattı
Ağır suçlayıcı karara rağmen, Manchester ekibi herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve resmen itiraz başlattı. Cuma günü yayımlanan net bir açıklamada City, masumiyetinde ısrar etti ve komisyonun vardığı sonuçları eleştirdi.
Resmi açıklamada, "Kulübün net tutumu, görüşün birden fazla açıdan hukuk, ilke ve olgular bakımından açık maddi hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı yönündedir" denildi. "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarını destekleyen, çürütülemez nitelikte kapsamlı bir delil bütünü mevcuttur."
Manchester City, hukuki süreç tamamen sonuçlanana kadar daha fazla yorum yapmalarının kısıtlandığını belirterek usule uygun sürece saygı göstereceklerini de ekledi.
Uzaklardan sarsılmaz sadakat
Guardiola, görev süresi boyunca kulüp yönetimini istikrarlı şekilde savundu ve yöneticilerin kendisine hiçbir kuralın ihlal edilmediği yönünde güvence verdiğini dile getirdi. Eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörü, ortalığı karıştıran kararın ardından sosyal medyayı kullanarak Manchester City'ye duyduğu sarsılmaz bağlılığı kamuoyu önünde bir kez daha yineledi.
Haftanın başında X'te paylaşım yapan eski teknik direktör şunları yazdı: "Dünyanın dört bir yanındaki her bir Manchester City taraftarının benim burada olduğumu bilmesini istiyorum; her zamankinden daha fazla. Kulübümün, sahibimin, başkanımın, Ferran'ın [Soriano], oyuncuların, personelin, Enzo'nun ve siz eşsiz taraftarlarımızın arkasındayım, her zaman öyleydim, her zaman da öyle olacağım."
Tutkulu mesajını şu sözlerle noktaladı: "Açık konuşayım: bunu birlikte atlatacağız. Hepinizi seviyorum." Şu anda Barselona'da bir izin döneminde olan Guardiola, Manchester'a dönerek bu sözleri eyleme dökmek istiyor.
- AFP
Maresca kritik bir Avrupa sınavıyla karşı karşıya
Maresca artık, takımını PSG'ye karşı dev kıtasal mücadeleye hazırlarken benzeri görülmemiş bir fırtınayı yönetmek zorunda. İtalyan teknik adam, Guardiola'nın yaklaşan ziyaretinin saha dışındaki kaosla sarsılan taraftar kitlesini ve soyunma odasını yeniden ayağa kaldırmasını umacaktır.
City'nin Premier League'e karşı hukuk mücadelesi arka planda sürecek, ancak kısa vadede odak noktasının sahada kalması gerekiyor. Eski tılsımlarının önünde alınacak kritik bir Şampiyonlar Ligi galibiyeti, mevcut türbülansı atlatmaları için ihtiyaç duydukları kıvılcımı tam olarak sağlayabilir.
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