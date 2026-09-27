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Suçlu bulunmak son değil: Manchester City felaketinin ardından Premier Lig'i tehdit eden 4 senaryo

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Liverpool - M.City
Liverpool
M.City
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Puan silme mi, küme düşme mi, yoksa milyonlarca liralık tazminat mı?

Manchester City'e yöneltilen mali suçlamalar davasında beklenen kararın açıklanması, İngiltere Premier Lig tarihinin en uzun davalarından birinin sonu olmadı; aksine daha karmaşık ve daha tartışmalı yeni bir aşamanın kapısını aralamış görünüyor.

Yıllar süren soruşturmalar ve dinleme oturumlarının ardından, davaya bakan bağımsız komisyonun Manchester City'i kendisine atfedilen mali ihlallerin büyük çoğunluğunu işlemekten suçlu bulduğu artık biliniyor. Ancak işin ilginç yanı, bu sonuca ulaşılması davaya son noktayı koymadı; onu bambaşka bir sahaya taşıdı: Ceza ne olacak? Ne zaman uygulanacak? Peki dava aslında kesin bir sona ulaşacak mı?

Dinleme oturumlarının başlamasının üzerinden iki yıl 10 gün, kulübe suçlamaların yöneltilmesinin üzerinden ise 1329 gün geçtikten sonra, artık gözler yalnızca kararın gerçeğine değil; bunun Manchester City ve Premier Lig puan durumu üzerindeki muhtemel etkilerine, hatta söz konusu ihlallerden zarar gördüğünü düşünebilecek diğer kulüplere de çevrilmiş durumda.

En dikkat çekici olansa, Premier Lig ile Manchester City'nin kararın ayrıntılarını resmen açıklamamış olması. Davanın ayrıntılarını "The Athletic" sitesi ortaya çıkardı; ardından "BBC Sport", kararın hafta içinde kulüp yetkililerine gönderildiğini ve bu yetkililerin dosyaya erişebilmek için bir gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunda kaldığını doğruladı.

Bağımsız komisyonun kararının açıklanması davada belirleyici bir an teşkil etmesi beklenirken, mevcut işaretler yaşananların yalnızca ilk aşamanın sonu olabileceğini düşündürüyor.



Manchester City'nin hâlâ itiraz başvurusunda bulunma imkânı bulunuyor. Premier Lig kararın ayrıntıları hakkında alenen konuşmazken, kulüp "sürecin hâlâ devam ettiğini" vurgulamakla yetindi; bu da davayı bitmiş saymadığına dair açık bir işaret.

Böylece Premier Lig, kulüpler ve taraftarların bir sonraki adımı beklemek, muhtemel cezayı, açıklanma tarihini ve uygulanma biçimini öğrenmek zorunda kalmasıyla birlikte bir belirsizlik durumuyla karşı karşıya kalıyor.

Suçlamaların ağırlığı göz önüne alındığında, puan silme cezası kuvvetle gündemde olan ihtimallerden biri gibi görünüyor. Ancak bu, ceza ve itiraz süreçlerine bağlı olmaya devam ediyor; özellikle de Manchester City'nin geçtiğimiz yıllar boyunca kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden tutumunu korumuş olması nedeniyle.

Sorun cezanın büyüklüğüyle sınırlı kalmıyor; uygulanma zamanına kadar uzanıyor ki bu, tüm rekabet üzerinde büyük etkileri olabilecek bir unsur.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    İlk senaryo: Bu sezon ceza yok

    Ortaya atılan senaryolardan biri, cezanın bu sezon içinde açıklanmaması ihtimalidir. Bu tuhaf görünebilir, ancak davanın niteliği ve karmaşıklığı göz önüne alındığında ihtimal dışı değildir.

    Teorik olarak cezanın belirlenmesi sürecinin, ihlallerin kanıtlanması aşamasından daha hızlı olması beklenir, ancak bu garanti değildir. Manchester City suçlamaları reddettiği için, davanın bağımsız komite önünde cezanın belirlenmesine yönelik özel bir oturuma ihtiyacı vardır.

    Aktardığına göre "BBC Sport", ceza oturumunun düzenlenmesi aylar alabilir, ayrıca nihai karar temyiz işlemleri tamamlanmadan çıkmayabilir.

    Bu aşamada, para cezalarından puan silme cezasına, hatta alt lige düşme ihtimaline kadar geniş bir ceza yelpazesi masada olacaktır.

    Bu durum, daha önce İngiliz futbolunun tanık olduğu Chelsea davasından farklıdır; zira Londra kulübü ihlallerini kendisi bildirip kabul etmiş, bu da Premier Lig ile ceza konusunda müzakere yapılmasına imkân tanımıştı.

    Teorik olarak Manchester City, sorumluluğu kabul edip cezayı müzakere ederek benzer bir yol izleyebilir; bu, lig açısından daha kolay bir seçenek olabilir. Ancak kulübün uzun yıllar boyunca ihlalleri reddetmekteki ısrarı göz önüne alındığında, bu senaryo uzak görünüyor.

    Ceza neden ağır olabilir?

    Davanın hassasiyeti, Manchester City'ye atfedilen ihlallerin sayısında ve niteliğinde yatıyor. Daha önce Everton, temyiz sonrasında asıl cezası 10 puandan indirilerek altı puan silme cezasına çarptırılmış, ardından kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarıyla ilgili başka bir davada iki puan silme cezasına maruz kalmıştı. Nottingham Forest'ın puanından ise dört puan silinmişti.

    Ancak davada yer alan verilere göre Manchester City'nin suçlu bulunduğu ihlaller, sayı ve karmaşıklık açısından bu dosyaları aşıyor; zira yedi suçlama Premier Lig'in kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarıyla, beş suçlama ise Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) müsabakalarıyla ilgili.

    Dava ayrıca sponsorluk gelirlerinin şişirilmesi, oyunculara ve teknik adamlara yapılan ödemeler ve soruşturmalarla iş birliği yapmama iddialarını da içeriyor. Bu kadar çok dosya, büyük bir cezaya ve belki de kayda değer sayıda puanın silinmesine kapı aralıyor; bu da bu sezon içinde uygulanırsa yarışın şeklini değiştirebilir.

    Lig şampiyonluğunun kendisi de tartışma alanına girebilir

    Kriz yalnızca Manchester City'nin akıbetiyle ilgili değil, ceza gecikirse tüm bu sezonun sonuçlarının anlamına kadar uzanıyor. Suçlamaların çoğunda mahkûmiyet kararı çıkmasına rağmen sezon ceza uygulanmadan biterse, yarışın adaleti konusunda son derece hassas bir soru ortaya çıkacaktır.

    Peki ya Manchester City, ceza uygulanmadan önce Premier Lig şampiyonu olursa? Ya başka bir takım sezonu düşme bölgesinde bitirir, oysa aynı sezon içinde Manchester City'den puan silinseydi kalmayı garantileyecek olsaydı?

    Bu tür senaryolar, ligin karşı karşıya olduğu çıkmazın boyutunu gözler önüne seriyor. Zira geciken bir ceza; yarışı, Avrupa kotalarını, düşme mücadelesini ve hatta şampiyonun kimliğini etkileyebilir.

    Ayrıca cezanın bu sezona, sezon bittikten sonra geriye dönük olarak uygulanması ihtimal dışı görünüyor; bu da zaman faktörünü davanın temel unsurlarından biri hâline getiriyor.

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  • FBL-ENG-PR-MANCITY-NEWCASTLEAFP

    İkinci senaryo: Puanların anında silinmesi ve itiraz sürecinin başlaması

    İkinci ihtimal ise cezanın mevcut sezon içinde uygulanması ve Manchester City'nin buna karşı itiraz başvurusunda bulunmasıdır. Alışılmış prosedürlere göre, puan silme cezası açıklandığı anda uygulanır, kulübün itiraz hakkı ise devam eder.

    Ancak bu senaryo, ceza Manchester City'yi fiilen küme düşmeye benzer bir konuma sokacak kadar büyük olursa yeni bir krize yol açabilir. Ayrıca kulübün Premier Lig üyeliğinin iptali, böyle bir cezanın sezonun ortasında nasıl uygulanacağı gibi daha karmaşık bir soruyu gündeme getiriyor.

    Devasa bir para cezasına gelince, bu da hâlâ geçerli bir ihtimal olmakla birlikte, diğer davalarda uygulanan cezaların büyüklüğü, puan silmeyi mevcut tartışmayla en çok bağlantılı senaryolardan biri hâline getiriyor.

    En önemli soru ise şu olarak kalıyor: "Ceza ne zaman açıklanacak ve itiraz ne kadar sürecek?" Lig birliği genellikle disiplin davalarına bakan bağımsız tahkim kurulundan acil işlem talep eder, ancak Manchester City dosyasının karmaşıklığı, hızlı ve kesin bir sürecin öngörülmesini zorlaştırıyor.

    Bunun yanı sıra, ihtimali düşük olsa da bir başka olasılık daha öne çıkabilir: cezanın puan durumu üzerindeki etkisinin itiraz süreci sona erene kadar ertelenmesi. Böyle bir durumda, kendini zarar görmüş sayan kulüpler itiraz edebilir ve cezanın alışılmış prosedürler doğrultusunda derhâl uygulanmasını talep edebilir.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Üçüncü senaryo: İtirazın en kısa sürede sonuçlanması

    Rekabetin istikrarını korumak adına, temyizin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması büyük önem taşıyor gibi görünüyor; çünkü tüm kulüplerin, sezon müsabakalarını sürdürürken Manchester City'nin hukuki durumunu bilmeye ihtiyacı var.

    West Bromwich Albion vakası, gecikmenin yol açabileceği sorunun boyutunu ortaya koyuyor; zira kulübe kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle uygulanan puan silme cezası, ancak geçen sezon 24 Nisan'da açıklandı.

    Takım sonunda birinci lig kategorisinde kalmayı başarmış olsa da, ceza onu sezonun geç bir aşamasında yeniden küme düşmekten kurtulma mücadelesinin içine sürükledi ve tehlike bölgesindeki diğer kulüplere yeni bir umut ışığı verdi.

    Dolayısıyla, aynı senaryonun Manchester City ile tekrarlanması, vakanın etkisinin sezonun son haftalarına dek uzamasına neden olabilir ki bu, lig birliğinin yaşanmasını istemediği bir durum.

    Ancak işlemler hızlı ilerlese bile, Manchester City'nin temyizde başarılı olma ihtimali varlığını koruyor. Kulüp, daha önce Temmuz 2020'de UEFA'nın uyguladığı bir cezayı iptal ettirmeyi başarmıştı; bu nedenle yeni bir kararın çıkması, hikâyenin mutlaka temyiz aşamasında son bulacağı anlamına gelmiyor.

    Kulübün başarılı olması hâlinde taraftarları kutlama yapabilir, ancak bu, dosyayı çevreleyen hukuki ve medyatik tartışmaların mutlaka sona ereceği anlamına gelmeyecek.

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  • Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Dördüncü senaryo: Tazminatlar bir sonraki savaş olabilir

    Mesele disiplin açısından sonuçlansa bile, Manchester City Premier Lig'deki diğer kulüplerin açacağı yeni bir hukuki cepheyle karşı karşıya kalabilir.

    Bir dizi kulüp, tazminat talep etme imkânı konusunda hukuki danışmanlık almayı değerlendiriyor. Kaynaklar, Manchester City'ye karşı bireysel taleplerin gündeme gelebileceğine işaret ederken, önde gelen bir avukat da bu taleplerin lig birliği aracılığıyla merkezi olarak yürütülebileceği görüşünü dile getirdi.

    Premier Lig yönetmelikleri, kulüplerin tazminat talep etmek için birbirlerine karşı hukuki işlem başlatmasına izin veriyor. Everton'ın kârlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Burnley'ye 35 milyon sterlin ödemesi gerektiği bildirildikten sonra, Everton ile Burnley davası bu bağlamda önemli bir örnek hâline geldi.

    Burnley, ihlalin Premier Lig'de kalma şansını etkilediğini savunarak küme düşmeyle ilgili kayıpları için tazminat talep ederken, Everton karara itiraz ediyor. Bu dava, Manchester City dosyası açısından özel bir önem taşıyor; çünkü diğer kulüplerin uğradıklarını iddia ettikleri zararlar nedeniyle tazminat talep etmeye karar vermeleri hâlinde neler olabileceğine dair bir örnek sunuyor.

    Olası taleplerin, ligi doğrudan Manchester City'nin arkasında bitiren kulüplerle sınırlı kalmayacağı da belirtiliyor. Davada yer alan verilere göre Arsenal, Manchester United, Liverpool ve Tottenham Hotspur gibi kulüpler iki yıldır tazminat talep etme haklarını saklı tuttular.

    Talepler ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kıl payı kaçıran, Avrupa kupalarına ulaşamayan, hatta alt lige düşen kulüpleri de kapsayabilir.

    Olası zararlar, ligdeki sıralamalara bağlı parasal ödüllerin yanı sıra, kulüplerin daha iyi sıralamalar elde etmeleri hâlinde kazanabilecekleri ticari gelirleri de içerebilir.

    Liverpool Üniversitesi'nde futbol finansı profesörü olan Kieran Maguire, zarara uğrayan tarafların meseleye bir "fırsattan mahrum bırakılma" olarak bakabileceği görüşünde. Ayrıca zamanaşımı yasası konusunda bir belirsizlik durumunun bulunduğuna dikkat çekerek, bu yönün Premier Lig'in geleneksel yönetmeliklerinde net biçimde belirlenmediğini, bunun da Manchester City açısından hukuki bir itiraz kapısı açabileceğini açıkladı.

    Konu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım söz konusu olduğunda daha da hassaslaşıyor; zira turnuvaya katılımın değeri belirli bir dönemde 30 milyon sterlinden az değildi ve 2018 yılına gelindiğinde yalnızca parasal ödüllerden yaklaşık 60 ila 70 milyon sterline yükseldi.

    Olası kayıplar parasal ödüllerle sınırlı kalmıyor; maç bileti gelirlerini, sponsor primlerini ve ayrıca oyuncuların Şampiyonlar Ligi'ne katıldıklarında elde ettikleri primleri de içerebilir. Maguire'a göre bu primler bazı oyuncuların gelirinin yaklaşık %25'ini oluşturabiliyor; bu da herhangi bir talebin mali etkilerinin yıllar boyunca birikebileceği ve meselenin salt bir puan silme ya da para cezası olmaktan çıkıp son derece karmaşık bir tazminat dosyasına dönüşebileceği anlamına geliyor.


  • Uzun bir mücadele: Premier Lig gerçek bir sınavla karşı karşıya

    Sonuç olarak, Manchester City davası yargı aşamasına ulaşmış olsa da perdenin yakında kapanacak gibi görünmüyor. Premier Lig'in önünde birkaç yol var; bu, önce cezanın belirlenmesiyle başlıyor, ardından temyiz ihtimaliyle devam ediyor ve belki de diğer kulüplerin mali taleplerine kadar uzanıyor. Tüm bunların ortasında ise her adımın zamanlaması ve rekabete etkisi hakkında sorular yer alıyor.

    Puan silme, para cezaları, temyiz, tazminatlar ve geçmişteki sonuçların ya da sıralamaların yeniden değerlendirilmesi ihtimali; bunların hepsi, davayı ligin karşılaştığı en karmaşık dosyalardan biri hâline getiriyor.

    Soru artık yalnızca "Manchester City ne yaptı?" değil; aynı zamanda "Karar açıklandıktan sonra Premier Lig'e ne olacak?" ve "Bu hikâye ne zaman sona erecek?" hâline geldi.

    Kararlar geciktikçe, mücadeleye yeni tarafların dahil olma ihtimali artıyor; taleplerin çemberi genişledikçe de İngiliz futbolu tarihinin en uzun davalarından birinin yansımalarının nerede duracağını bilmek giderek zorlaşıyor.