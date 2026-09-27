Manchester City'e yöneltilen mali suçlamalar davasında beklenen kararın açıklanması, İngiltere Premier Lig tarihinin en uzun davalarından birinin sonu olmadı; aksine daha karmaşık ve daha tartışmalı yeni bir aşamanın kapısını aralamış görünüyor.

Yıllar süren soruşturmalar ve dinleme oturumlarının ardından, davaya bakan bağımsız komisyonun Manchester City'i kendisine atfedilen mali ihlallerin büyük çoğunluğunu işlemekten suçlu bulduğu artık biliniyor. Ancak işin ilginç yanı, bu sonuca ulaşılması davaya son noktayı koymadı; onu bambaşka bir sahaya taşıdı: Ceza ne olacak? Ne zaman uygulanacak? Peki dava aslında kesin bir sona ulaşacak mı?

Dinleme oturumlarının başlamasının üzerinden iki yıl 10 gün, kulübe suçlamaların yöneltilmesinin üzerinden ise 1329 gün geçtikten sonra, artık gözler yalnızca kararın gerçeğine değil; bunun Manchester City ve Premier Lig puan durumu üzerindeki muhtemel etkilerine, hatta söz konusu ihlallerden zarar gördüğünü düşünebilecek diğer kulüplere de çevrilmiş durumda.

En dikkat çekici olansa, Premier Lig ile Manchester City'nin kararın ayrıntılarını resmen açıklamamış olması. Davanın ayrıntılarını "The Athletic" sitesi ortaya çıkardı; ardından "BBC Sport", kararın hafta içinde kulüp yetkililerine gönderildiğini ve bu yetkililerin dosyaya erişebilmek için bir gizlilik sözleşmesi imzalamak zorunda kaldığını doğruladı.

Bağımsız komisyonun kararının açıklanması davada belirleyici bir an teşkil etmesi beklenirken, mevcut işaretler yaşananların yalnızca ilk aşamanın sonu olabileceğini düşündürüyor.









Manchester City'nin hâlâ itiraz başvurusunda bulunma imkânı bulunuyor. Premier Lig kararın ayrıntıları hakkında alenen konuşmazken, kulüp "sürecin hâlâ devam ettiğini" vurgulamakla yetindi; bu da davayı bitmiş saymadığına dair açık bir işaret.

Böylece Premier Lig, kulüpler ve taraftarların bir sonraki adımı beklemek, muhtemel cezayı, açıklanma tarihini ve uygulanma biçimini öğrenmek zorunda kalmasıyla birlikte bir belirsizlik durumuyla karşı karşıya kalıyor.

Suçlamaların ağırlığı göz önüne alındığında, puan silme cezası kuvvetle gündemde olan ihtimallerden biri gibi görünüyor. Ancak bu, ceza ve itiraz süreçlerine bağlı olmaya devam ediyor; özellikle de Manchester City'nin geçtiğimiz yıllar boyunca kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden tutumunu korumuş olması nedeniyle.

Sorun cezanın büyüklüğüyle sınırlı kalmıyor; uygulanma zamanına kadar uzanıyor ki bu, tüm rekabet üzerinde büyük etkileri olabilecek bir unsur.