Kirchner-Media
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'Suçlayacak tek kişi kendimiziz!' - Niko Kovac, Borussia Dortmund'un son anlardaki çöküşünün ardından öfke saçtı
Geç gelen kaos, Dortmund'u galibiyetten etti
Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Werder Bremen karşısında son bölümde dramatik bir çöküş yaşayarak Bundesliga'daki üst üste beşinci galibiyetini alma fırsatını kaçırdı. Daniel Svensson ve Nico Schlotterbeck'in 80. ve 85. dakikalarda attığı goller, üç puanı getirmiş gibi görünüyordu.
Ancak Werder, 88. dakikada Ludovit Reis'le karşılık verdi, eski Dortmund santrforu Niclas Fullkrug ise uzatma dakikalarında attığı kafa golüyle eşitliği sağladı.
2-2'lik beraberlik, Dortmund'u şimdilik Bundesliga puan tablosunun zirvesinde tutuyor.
- Kirchner-Media
Kovac, takımın son dakikaları yönetmeyi başaramadığını kabul etti
Maçın ardından gazetecilere konuşan teknik direktör Niko Kovac, takımının karşılaşmayı tamamlayamamasına ilişkin hiçbir mazeret öne sürmedi. Kovac, "Seksen sekiz dakika boyunca rakibimiz üzerinde öyle etkili bir baskı kurduk ki onları çaresiz bıraktık" dedi.
"Ama son sekiz dakikayı doğru şekilde tamamlayamadık. Bunun için sadece kendimizi suçlayabiliriz."
"Elbette hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu bizim için kaybedilen iki puan demek. Umarım o son sekiz dakikadan ders çıkarırız."
Kulüp yöneticileri ve oyuncular hayal kırıklığını dile getiriyor
Spor genel müdürü Lars Ricken ile savunmacı Waldemar Anton da karma alanda Kovac'ın hayal kırıklığını paylaştı. Ricken, "Bu tam anlamıyla hayal kırıklığı. Aslında bu tür maçları kazanmayı kendimize hedef koymuştuk" itirafında bulundu.
Anton ise şunları ekledi: "İki sıfır öne geçtikten sonra oyun planımızdan uzaklaştık. Açık konuşmak gerekirse, artık iyi savunma da yapamadık."
Golü atan Schlotterbeck de Fullkrug'un belirleyici kafa vuruşunu övdü ve şöyle dedi: "Aslında 88. dakikaya kadar her şey kontrolümüz altındaydı. Fulle, Fulle'dir. Kafa vuruşlarında mükemmeldir."
- Kirchner-Media
Şampiyonlar Ligi için acil toparlanma gerekiyor
Acı sonuca rağmen Dortmund, yoğun geçecek sonbahar fikstürüne hazırlanırken yurt içindeki maçlarda yenilgisizliğini sürdürüyor. Kovac'ın ekibi, altı gün içinde üst üste oynayacağı üç deplasman maçına başlarken hayal kırıklığını hızla geride bırakmak zorunda.
Siyah-Sarılılar, çarşamba akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FK Bodo/Glimt ile karşılaşmak üzere Norveç'e gidiyor.
Dortmund, Avrupa sahnesinde bir galibiyetle çıkışa geçmeyi hedefleyecek.
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