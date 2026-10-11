Maçın ardından gazetecilere konuşan teknik direktör Niko Kovac, takımının karşılaşmayı tamamlayamamasına ilişkin hiçbir mazeret öne sürmedi. Kovac, "Seksen sekiz dakika boyunca rakibimiz üzerinde öyle etkili bir baskı kurduk ki onları çaresiz bıraktık" dedi.

"Ama son sekiz dakikayı doğru şekilde tamamlayamadık. Bunun için sadece kendimizi suçlayabiliriz."

"Elbette hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu bizim için kaybedilen iki puan demek. Umarım o son sekiz dakikadan ders çıkarırız."