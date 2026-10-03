Photo News
Çeviri:
Suçlama yok! Montella, Belçika'nın ustalık dersi sonrası Türkiye'yi küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakan yıldızları savundu
Montella'nın Türkiye'si, Uluslar Ligi'nde üst üste üçüncü yenilgisini aldı
Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımının Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika'ya 3-0 mağlup olmasına tanıklık etti. Kevin De Bruyne'nin ustalık dolu performansı ve Romelu Lukaku'nun maçın sonlarında attığı gol, konuk ekibi UEFA Uluslar Ligi A Grubu'ndaki üst üste üçüncü yenilgisine mahkum etti.
Arda Guler ve Baris Alper Yilmaz gibi yetenekli hücum oyuncularıyla maça başlamasına rağmen Türkiye, disiplinli Belçika savunmasını aşmakta zorlandı.
Bu sonuç, Türkiye'yi puansız şekilde tablonun dibine çiviledi.
- Beautiful Sports International
Menajer, küçük farklara rağmen mücadelenin dengeli geçtiğinde ısrar etti
Son düdüğün ardından konuşan Montella, tüm suçu yalnızca takımına yüklemeyi reddederek maçın uzun bölümler boyunca dengede geçtiğini söyledi. Ancak Les Diables Rouges gibi üst düzey rakiplerin savunmadaki hataları acımasızca cezalandırdığını kabul etti.
Montella, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde oynamanın hataya sıfır tolerans bıraktığını vurguladı.
Montella, "Dengeli bir maçtı" dedi. "Bu seviyede hata yapma lüksünüz yok. Bu akşam oyuncuların suçu pek yok. Böyle maçlar olur."
Savunmadaki kırılganlık, Türkiye'yi küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı
Türkiye, gidip gelen tempoda geçen maç boyunca hücumda olumlu anlar üretti ancak Belçika kalecisini geçemedi. Diğer tarafta ise De Bruyne'un 10. dakikadaki açılış golü ve 60. dakikadaki füze gibi vuruşu, Montella'nın kapatmaya çalıştığı savunma boşluklarını ortaya çıkardı.
Lukaku'nun son dakikalardaki kafa golü, Türkiye'nin kendi ceza sahası içindeki fiziksel kırılganlığını gözler önüne serdi.
Montella'nın, A Grubu'ndan düşme ihtimalini önlemek için bu yapısal sorunlara hızla çözüm bulması gerekiyor.
- Beautiful Sports International
Montella, yaklaşan maçlarda anında bir toparlanma hedefliyor
Montella ve teknik ekibinin, kampanyadaki ilk puanlarını alabilmek için kalan Uluslar Ligi maçları öncesinde yeniden odaklanması gerekiyor. İtalyan teknik adamın, kadro genelindeki özgüveni yeniden tesis etmek için acil çözümler bulması şart.
Belçika, Fransa ile birlikte grubun zirvesindeki yükselişini sürdürüyor.
Türkiye, bir sonraki milli maçında mağlubiyet serisini durdurmayı hedefliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun