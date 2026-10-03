Son düdüğün ardından konuşan Montella, tüm suçu yalnızca takımına yüklemeyi reddederek maçın uzun bölümler boyunca dengede geçtiğini söyledi. Ancak Les Diables Rouges gibi üst düzey rakiplerin savunmadaki hataları acımasızca cezalandırdığını kabul etti.

Montella, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde oynamanın hataya sıfır tolerans bıraktığını vurguladı.

Montella, "Dengeli bir maçtı" dedi. "Bu seviyede hata yapma lüksünüz yok. Bu akşam oyuncuların suçu pek yok. Böyle maçlar olur."