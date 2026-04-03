Çeviri:
Su şişeleri ve içgüdü: Eski Nottingham Forest kalecisi Mark Crossley, Ivan Toney ve Bruno Fernandes’i nasıl durduracağını anlatırken penaltı kurtarmanın sırlarını açıklıyor
- Getty
Le Tissier'in penaltısını kurtaran tek kişi
Crossley, en parlak döneminde hiç yardıma ihtiyaç duymazdı; eski Galler milli takım oyuncusu, penaltıları kurtarma sanatında ustalaşmıştı. Southampton’ın efsane ismi Matt Le Tissier’in penaltısını kurtaran tek kişi olmasıyla tanınırken, 1991 FA Cup finalinde de İngiltere efsanesi Gary Lineker’in penaltısını durdurmuştu.
Penaltı atışlarında da unutulmaz anlar yaşandı; Crossley, rakiplerinin zihnine girip topu nereye atacaklarını tahmin edebiliyordu. Bu, edinilmesi oldukça zor bir beceridir ve kalecilere sonsuza kadar fayda sağlayacak bir yetenektir.
Penaltı atışını kurtarmanın sırları ortaya çıktı
Sektörün en iyilerinden biri haline gelen Crossley, Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken GOAL’a özel olarak verdiği röportajda yöntemlerini açıklaması istendiğinde şöyle dedi: “Eskiden benim felsefem, penaltı atıcısını olabildiğince uzun süre bekletmekti; çünkü Stuart Pearce, Teddy Sheringham gibi tüm büyük penaltı atıcılarıyla birlikte antrenman yapmıştım. Onlara şöyle derdim: ‘Penaltı atarken ne yapmak istersiniz?’ Cevap basitti: ‘Topu yere koymak ve hemen atışımızı yapmak istiyoruz’.
“Dolayısıyla, kaleci bakış açısıyla, onları olabildiğince uzun süre bekletmek isterim. Bu, su şişesinden bir yudum içmek, kalede tuttuğumuz havluyla eldivenlerimi silmek ya da topun nokta üzerinde olmadığı için hakemle biraz tartışmak anlamına gelse de.
“Tek taktik buydu ve ben içgüdülerime çok güvenirdim. İçgüdülerine göre hareket edersin ve son saniyede hangi yöne gideceğine karar verirsin. Teknik olarak sağa atlamam sol tarafa atlamamdan her zaman daha iyiydi, bu yüzden çoğu zaman sağa atlamayı tercih ederdim, Le Tissier'in kurtarışında olduğu gibi. Ama FA Cup finalindeki kurtarışımda sola atladım çünkü son anda içgüdülerim bana topun oraya gideceğini söyledi.”
Kaleciler Fernandes ve Toney'i nasıl durdurabilir?
Günümüzde birçok oyuncu – örneğin Manchester United kaptanı Fernandes ve Al-Ahli forveti Toney gibi – önlerindeki kalecinin irkilmesini bekleyerek topa vurmayı olabildiğince geciktiriyor.
Bu yavaş koşu hareketleriyle nasıl başa çıkacağı sorulduğunda Crossley şunları ekledi: “Bir noktada size bakma eğilimindedirler. Bu yüzden ben de göz teması kurmasını bekler ve her zaman bir yöne gidiyormuş gibi yapardım. Hangi yöne gidiyormuş gibi yaparsam yapayım, her zaman yön değiştirip diğer yöne giderdim. Her şey o kısa süre ve içgüdüyle ilgili.
“Ama oyuncuların topa doğru koşması, zıplaması, sıçraması ve tüm o hareketler konusunda ben anlamıyorum. Bence sadece topu yere koyup koşmalılar. Bir kalecinin bakış açısından ne istiyorum? Boyum 1,95 metre, köşede topun yerde olmasını gerçekten istemiyorum. Topu orta yüksekliğe koyarsan doğru yöne giderim, kurtarma şansım olur.
“Bu yüzden bence sadece topa doğru koşmalı, hangi alt köşeye atacaklarına karar vermeli ve o alt köşeye vurduğundan emin olmalılar. Zıplama, sekme ve sıçramaya gerek yok, ama sanırım onlar farklı düşünürler.”
Su şişeleri penaltı anlarında bir fark yaratır mı?
Topa vurulmadan önce hazırlanan penaltı planlarının yer aldığı şişelerin ortaya çıkmasıyla, kaleciler için tahmin unsurunun bir kısmı ortadan kalktı. Brice Samba, 2021-22 Championship play-off'larında Forest'ın Sheffield United'ı geçmesine yardımcı olurken bu taktiği kullandı; Jordan Pickford da Euro 2024'te aynı şeyi yaptı; Hannah Hampton ise 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İspanyol rakibi Cata Coll'un içme yardımcısını tribünlere fırlattı.
Crossley, yeni trendler hakkında sorulduğunda şunları söyledi: “Dinleyin, teknoloji benim oynadığım zamanlara göre çok daha ilerlemiş durumda. Yani, birçok şeyi inceleyebilirsiniz. Artık bir kaleci antrenörünüz var ve o sizinle oturup muhtemelen penaltı atacak oyuncunun son 10 penaltısını inceleyip tekniğine bakacaktır.
“İstediğiniz kadar araştırma yapabilirsiniz, ama bence oyuncular o kadar iyi ki, özellikle de bu günlerde, son dakikada yine de fikirlerini değiştirebilirler. Matt Le Tissier'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu hep düşünmüşümdür, çünkü o, topa en iyi vuran oyuncuydu. Onu durdurabilen kişi olduğum için şanslıydım, ama bana aslında bir yöne gidiyormuş gibi yaptığımı gördüğünü ve son anda fikrini değiştirdiğini, bu yüzden de tam olarak isabet ettiremediğini söyledi. Yani bence oyuncular o kadar iyi.
“Su şişesi numarasını ilk kez Brice Samba'da gördüm, Sheffield United maçındaydı. Maçtaydım ve “Ne yapıyor bu?” diye düşündüm. Sonra bunu gördüğümde, kaleci antrenörüyle çok fazla araştırma yapmış olduğu belliydi, bu yüzden ona şapka çıkarmak gerek. Bu onun için işe yaradı ve o zamandan beri başka maçlarda da işe yaradığını gördüm.
“Yani, her şey psikolojik, özellikle penaltı atışlarında. Maç sırasında penaltı atmak biraz farklı. Gidip su şişesini alıp, ‘evet, buradan attı’ diyemezsiniz. Yani, yapabilirsiniz, ama penaltı atışlarında, arka arkaya bu kadar çok penaltıyla karşı karşıya kaldığınızda durum biraz farklıdır. Bir kaleci veya kaleci antrenörü kullanabileceği her türlü taktiği kullanmalıdır.”
- Getty
