Su şişeleri ve içgüdü: Eski Nottingham Forest kalecisi Mark Crossley, Ivan Toney ve Bruno Fernandes’i nasıl durduracağını anlatırken penaltı kurtarmanın sırlarını açıklıyor

Sektörün en iyilerinden biri haline gelen Crossley, Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken GOAL’a özel olarak verdiği röportajda yöntemlerini açıklaması istendiğinde şöyle dedi: “Eskiden benim felsefem, penaltı atıcısını olabildiğince uzun süre bekletmekti; çünkü Stuart Pearce, Teddy Sheringham gibi tüm büyük penaltı atıcılarıyla birlikte antrenman yapmıştım. Onlara şöyle derdim: ‘Penaltı atarken ne yapmak istersiniz?’ Cevap basitti: ‘Topu yere koymak ve hemen atışımızı yapmak istiyoruz’.

“Dolayısıyla, kaleci bakış açısıyla, onları olabildiğince uzun süre bekletmek isterim. Bu, su şişesinden bir yudum içmek, kalede tuttuğumuz havluyla eldivenlerimi silmek ya da topun nokta üzerinde olmadığı için hakemle biraz tartışmak anlamına gelse de.

“Tek taktik buydu ve ben içgüdülerime çok güvenirdim. İçgüdülerine göre hareket edersin ve son saniyede hangi yöne gideceğine karar verirsin. Teknik olarak sağa atlamam sol tarafa atlamamdan her zaman daha iyiydi, bu yüzden çoğu zaman sağa atlamayı tercih ederdim, Le Tissier'in kurtarışında olduğu gibi. Ama FA Cup finalindeki kurtarışımda sola atladım çünkü son anda içgüdülerim bana topun oraya gideceğini söyledi.”