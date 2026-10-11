24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1084386136.jpgJonathan Moscrop
Alvino Hanafi
Çeviri:

“Şu anlık görüntüleri bırakın!” Gian Piero Gasperini, Donyell Malen’in kırmızı kartına ilişkin pozisyonu çarpıtan VAR karesine öfkeli

Roma
G. Gasperini
Como - Roma
Como
Serie A
D. Malen

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Como ile 0-0 berabere kaldıkları maçta Donyell Malen'in tartışmalı kırmızı kart görmesinin ardından sert tepki gösterdi. İtalyan teknik adam, dondurulmuş görüntülerin gerçeği çarpıttığını ve üst düzey maçları mahvettiğini söyleyerek televizyon tekrarlarını eleştirdi.

  • Gasperini, maçın seyrini değiştiren kırmızı karta öfkeli

    Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Como karşısında Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan maçın 53. dakikasında kırmızı kart gören forvet Donyell Malen'i kararlılıkla savundu. Bu kararın ardından Roma yaklaşık kırk dakika on kişi oynadı ve bunun dışında açık geçen karşılaşmada savunma ağırlıklı bir oyuna yönelmek zorunda kaldı.

    Malen'in kötü niyetle hareket ettiğini kabul etmeyen Gasperini, Hollandalı forvetin Kaiki'ye yaptığı müdahaleden önce defalarca faule maruz kaldığını savundu.

    Gasperini, “Kırmızı karttan sonra kendimizi savunmak zorunda kaldık. Malen, müdahaleden önce defalarca faule maruz kaldı” diye çıkıştı.

  • imago-sport-1084381002.jpgJonathan Moscrop

    Teknik direktörden televizyondaki dondurulmuş kare tekrarlarına sert eleştiri

    Gasperini, pozisyonun video tekrarları gösterildiğinde görüşünü yineledi ve hakemleri, yüksek hızda gerçekleşen fiziksel teması durağan görüntüler üzerinden değerlendirdikleri için eleştirdi. Gasperini, “Malen'in şiddet kullanarak oynadığını söylemek inanılır gibi değil; tutuluyordu ve hareketinin ivmesi vardı,” dedi.

    “Sıçrayışı kötü görünüyordu ama zarar verme niyeti yoktu. Bu, kesinlikle maçı mahveden bir olaydı.”

    “Görüntüyü tek bir karede dondurmanın anlamı yok; futbol karelerden ibaret değil. Bu şekilde her şeyi haklı gösterebilirsiniz ama önemli olan meselenin özüdür. Karelerle değerlendirmeyi bırakın çünkü gerçeği çarpıtıyorlar.”

  • Zorlu koşullarda gösterilen dirence övgü

    Hakem yönetimine duyduğu öfkeye rağmen Gasperini, takımının Cesc Fabregas'ın ekibine karşı bir kişi eksik oynamaya nasıl uyum sağladığından gurur duydu. Roma direnerek Serie A'da sezonun ilk 0-0'lık beraberliğini elde etti.

    Gasperini, “90 dakikalık maçın 30 dakikadan fazlasında Como gibi güçlü bir takıma karşı 10 kişi oynuyorsunuz. Bu hayal kırıklığı yaratıyor,” dedi.

    “11 kişi olsaydık maçın nasıl biteceğini bilmiyorum ama kendimize güveniyorduk. Bu şartlarda beraberlik iyi bir sonuç.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1084382755.jpgIPA Sport

    Odak, iç kulvardaki ivmeye kayıyor

    Como’nun altı oyuncuyla yaptığı hücumun maçın son bölümündeki yoğun baskısına direnen Roma, ligdeki ritmini korumasına yardımcı olacak değerli bir puanla Lombardiya’dan ayrılıyor. Gasperini, iki puan kaybetmesine rağmen kadrosunun gösterdiği gelişime güvenini koruyor.

    Roma, bir sonraki Serie A maçı öncesinde Malen’in yaklaşan cezasını değerlendirecek.

    Gasperini, oyuncularının aynı savunma direncini gelecek maçlara da taşımasını bekliyor.

Şampiyonlar Ligi
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Como crest
Como
COM
Şampiyonlar Ligi
Roma crest
Roma
ROM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA