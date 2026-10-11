Jonathan Moscrop
Çeviri:
“Şu anlık görüntüleri bırakın!” Gian Piero Gasperini, Donyell Malen’in kırmızı kartına ilişkin pozisyonu çarpıtan VAR karesine öfkeli
Gasperini, maçın seyrini değiştiren kırmızı karta öfkeli
Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Como karşısında Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan maçın 53. dakikasında kırmızı kart gören forvet Donyell Malen'i kararlılıkla savundu. Bu kararın ardından Roma yaklaşık kırk dakika on kişi oynadı ve bunun dışında açık geçen karşılaşmada savunma ağırlıklı bir oyuna yönelmek zorunda kaldı.
Malen'in kötü niyetle hareket ettiğini kabul etmeyen Gasperini, Hollandalı forvetin Kaiki'ye yaptığı müdahaleden önce defalarca faule maruz kaldığını savundu.
Gasperini, “Kırmızı karttan sonra kendimizi savunmak zorunda kaldık. Malen, müdahaleden önce defalarca faule maruz kaldı” diye çıkıştı.
- Jonathan Moscrop
Teknik direktörden televizyondaki dondurulmuş kare tekrarlarına sert eleştiri
Gasperini, pozisyonun video tekrarları gösterildiğinde görüşünü yineledi ve hakemleri, yüksek hızda gerçekleşen fiziksel teması durağan görüntüler üzerinden değerlendirdikleri için eleştirdi. Gasperini, “Malen'in şiddet kullanarak oynadığını söylemek inanılır gibi değil; tutuluyordu ve hareketinin ivmesi vardı,” dedi.
“Sıçrayışı kötü görünüyordu ama zarar verme niyeti yoktu. Bu, kesinlikle maçı mahveden bir olaydı.”
“Görüntüyü tek bir karede dondurmanın anlamı yok; futbol karelerden ibaret değil. Bu şekilde her şeyi haklı gösterebilirsiniz ama önemli olan meselenin özüdür. Karelerle değerlendirmeyi bırakın çünkü gerçeği çarpıtıyorlar.”
Zorlu koşullarda gösterilen dirence övgü
Hakem yönetimine duyduğu öfkeye rağmen Gasperini, takımının Cesc Fabregas'ın ekibine karşı bir kişi eksik oynamaya nasıl uyum sağladığından gurur duydu. Roma direnerek Serie A'da sezonun ilk 0-0'lık beraberliğini elde etti.
Gasperini, “90 dakikalık maçın 30 dakikadan fazlasında Como gibi güçlü bir takıma karşı 10 kişi oynuyorsunuz. Bu hayal kırıklığı yaratıyor,” dedi.
“11 kişi olsaydık maçın nasıl biteceğini bilmiyorum ama kendimize güveniyorduk. Bu şartlarda beraberlik iyi bir sonuç.”
- IPA Sport
Odak, iç kulvardaki ivmeye kayıyor
Como’nun altı oyuncuyla yaptığı hücumun maçın son bölümündeki yoğun baskısına direnen Roma, ligdeki ritmini korumasına yardımcı olacak değerli bir puanla Lombardiya’dan ayrılıyor. Gasperini, iki puan kaybetmesine rağmen kadrosunun gösterdiği gelişime güvenini koruyor.
Roma, bir sonraki Serie A maçı öncesinde Malen’in yaklaşan cezasını değerlendirecek.
Gasperini, oyuncularının aynı savunma direncini gelecek maçlara da taşımasını bekliyor.
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