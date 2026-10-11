Gasperini, pozisyonun video tekrarları gösterildiğinde görüşünü yineledi ve hakemleri, yüksek hızda gerçekleşen fiziksel teması durağan görüntüler üzerinden değerlendirdikleri için eleştirdi. Gasperini, “Malen'in şiddet kullanarak oynadığını söylemek inanılır gibi değil; tutuluyordu ve hareketinin ivmesi vardı,” dedi.

“Sıçrayışı kötü görünüyordu ama zarar verme niyeti yoktu. Bu, kesinlikle maçı mahveden bir olaydı.”

“Görüntüyü tek bir karede dondurmanın anlamı yok; futbol karelerden ibaret değil. Bu şekilde her şeyi haklı gösterebilirsiniz ama önemli olan meselenin özüdür. Karelerle değerlendirmeyi bırakın çünkü gerçeği çarpıtıyorlar.”