Şu anki maaşından bir milyon euro daha fazla: Edin Dzeko, FC Schalke 04'e transfer olmak için Fransa'dan gelen cazip teklifi reddetti

Dzeko, Königsblauen'de yıllık 300.000 avro maaş alırken, rapora göre Fransız birinci lig takımında 1,3 milyon avro, yani bir milyon daha fazla kazanabilirdi. 39 yaşındaki oyuncu Şubat ayında SportBild dergisine verdiği röportajda benzer bir açıklamayı yaptı, ancak kulübün adını vermedi: "Başından beri söyledim: Para benim için önemli değil. Çok daha kazançlı başka teklifler de aldım. Ama benim için önemli olan bu değildi. Bu kulüp için paradan vazgeçmeyi göze aldım."

Dzeko şöyle açıkladı: "Kendime sordum: Ne istiyorum? Neye ihtiyacım var? Cevap şuydu: Gürültülü taraftarların olduğu duygusal bir stadyum. Beni bir kez daha heyecanlandıracak bir kulüp. Birden aklıma Schalke geldi."