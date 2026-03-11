Ocak ayında Edin Dzeko, transfer ücreti ödemeden FC Schalke 04'e katıldı - bunun nedeni maddi nedenler değildi. Sport Bild'in haberine göre, bu konuda daha iyi teklifler vardı.
Şu anki maaşından bir milyon euro daha fazla: Edin Dzeko, FC Schalke 04'e transfer olmak için Fransa'dan gelen cazip teklifi reddetti
Dzeko, Königsblauen'de yıllık 300.000 avro maaş alırken, rapora göre Fransız birinci lig takımında 1,3 milyon avro, yani bir milyon daha fazla kazanabilirdi. 39 yaşındaki oyuncu Şubat ayında SportBild dergisine verdiği röportajda benzer bir açıklamayı yaptı, ancak kulübün adını vermedi: "Başından beri söyledim: Para benim için önemli değil. Çok daha kazançlı başka teklifler de aldım. Ama benim için önemli olan bu değildi. Bu kulüp için paradan vazgeçmeyi göze aldım."
Dzeko şöyle açıkladı: "Kendime sordum: Ne istiyorum? Neye ihtiyacım var? Cevap şuydu: Gürültülü taraftarların olduğu duygusal bir stadyum. Beni bir kez daha heyecanlandıracak bir kulüp. Birden aklıma Schalke geldi."
Edin Dzeko, FC Schalke 04 için arka arkaya gol atıyor.
Kış transferinden önce Dzeko, Serie A kulübü AC Floransa'da oynamıştı. Schalke ile birlikte şimdi Bundesliga'ya geri dönmek için en iyi yolda: Teknik direktör Miron Muslic'in takımı şu anda 2. Lig'in lideri. Ancak zirve mücadelesi son derece sıkı geçiyor - beşinci sıradaki takımla arasındaki fark sadece beş puan ve ayrıca dokuz maç günü kaldı.
Son başarıda en büyük pay Dzeko'ya ait. Orta saha oyuncusu Gelsenkirchen'e uyum sağlamak için neredeyse hiç zamana ihtiyaç duymadı ve adeta bir üretim bandı gibi gol üretiyor: Yeni kulübü için sadece yedi maçta beş gol ve üç asist kaydetti.
Edin Dzeko: FC Schalke 04'teki istatistikler
Oyunlar 7 Gol 5 Asist 3