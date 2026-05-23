"Şu anda umurumda değil": Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl, Uli Hoeneß'in şüphelerine yanıt verdi

Eberl, Bayern'deki görevine Mart 2024'te başlamıştı. Birkaç ay sonra, başarılı teknik direktör Vincent Kompany'nin transferinde öncü rol oynadı; Kompany yönetiminde Münih ekibi bu sezon şampiyonluk unvanını ve DFB Kupası'nı rahat bir şekilde kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde ancak Paris Saint-Germain'e karşı oynanan muhteşem bir yarı final maçında elendi.

Eberl, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen kupa kutlamaları sırasında Hoeneß ile yaptığı görüşme hakkında şunları söyledi: "Aslında sürekli konuşuyoruz, dün ve bugün de konuştuk. Bu yüzden 60:40 oranı beni şaşırttı."

Bu arada Hoeneß, ARD'de Bayern'in spor direktörü hakkındaki açıklamaları sorulduğunda, ilk başta ağzını sıkı tuttu. Ardından 74 yaşındaki Hoeneß, sözleşme uzatma şansını 60:40 olarak belirtmesinin "dürüst görüşüm" olduğunu söyledi. Beni tanıyanlar bunu bilir. Durum bu ve iki üç ay sonra nasıl devam edeceğini göreceğiz." Son olarak Eberl'e umut verdi: "Şahsen onun için durumu nispeten olumlu görüyorum."

Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin de aralarında bulunduğu Bayern'in tüm yönetim kurulu, Mayıs sonunda bir sonraki toplantısı için bir araya gelecek. Bu toplantıda, Eberl'in ve sözleşmesi de 2027'de sona erecek olan spor direktörü Christoph Freund'un olası sözleşme uzatmaları da ele alınacak.