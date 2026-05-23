"Şu anda umurumda değil": Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl, Uli Hoeneß'in şüphelerine yanıt verdi

FC Bayern München'in spor direktörü Max Eberl, onursal başkan Uli Hoeneß'in geleceği hakkında dile getirdiği şüphelere yanıt verdi.

Eberl, Cumartesi akşamı Bayern'in DFB Kupası finalinde VfB Stuttgart'ı 3-0 mağlup etmesinin ardından Sky'da Hoeneß'in açıklamalarına ilişkin olarak, "Ben de bunu oldukça şaşırtıcı buldum" dedi.

  • Hoeneß, Kupa finali öncesinde Eberl’in FCB’deki geleceğinin 2027’de sona erecek sözleşmesinin ötesine uzayıp uzamayacağı konusunu açık bırakmıştı. Bayern’in kulüp başkanı, Spiegel dergisinin “Spitzengespräch” adlı sohbet programında “Bu konuda hâlâ şüpheler var” dedi. Hoeneß’e göre, Eberl’in Säbener Straße’de sözleşmesini uzatma şansı şu anda “60’a 40” oranında.

    "İşimi yapmak ve bununla ikna etmek istiyorum. Bu sezon takım olarak sergilediğimiz performans göze çarpıyor. Şüphe duyulabilir, bu tamamen meşru. O zaman bunun hakkında konuşulur," diye yanıtladı Eberl. Hoeneß'in kendisinden neden şüphe duyduğu sorulduğunda 52 yaşındaki Eberl, "Bunu ben söyleyemem, bunu Uli'ye sormak gerekir. Bunu kastetti mi, bilmiyorum. O söyledi, rakamlar ortada. Şu anda umurumda değil. Çift kupayı kazanarak çok iyi bir sezon geçirdik. Önemli olan bu."

    FC Bayern: Uli Hoeneß, Max Eberl'e yine de umut veriyor

    Eberl, Bayern'deki görevine Mart 2024'te başlamıştı. Birkaç ay sonra, başarılı teknik direktör Vincent Kompany'nin transferinde öncü rol oynadı; Kompany yönetiminde Münih ekibi bu sezon şampiyonluk unvanını ve DFB Kupası'nı rahat bir şekilde kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde ancak Paris Saint-Germain'e karşı oynanan muhteşem bir yarı final maçında elendi.

    Eberl, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen kupa kutlamaları sırasında Hoeneß ile yaptığı görüşme hakkında şunları söyledi: "Aslında sürekli konuşuyoruz, dün ve bugün de konuştuk. Bu yüzden 60:40 oranı beni şaşırttı."

    Bu arada Hoeneß, ARD'de Bayern'in spor direktörü hakkındaki açıklamaları sorulduğunda, ilk başta ağzını sıkı tuttu. Ardından 74 yaşındaki Hoeneß, sözleşme uzatma şansını 60:40 olarak belirtmesinin "dürüst görüşüm" olduğunu söyledi. Beni tanıyanlar bunu bilir. Durum bu ve iki üç ay sonra nasıl devam edeceğini göreceğiz." Son olarak Eberl'e umut verdi: "Şahsen onun için durumu nispeten olumlu görüyorum."

    Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin de aralarında bulunduğu Bayern'in tüm yönetim kurulu, Mayıs sonunda bir sonraki toplantısı için bir araya gelecek. Bu toplantıda, Eberl'in ve sözleşmesi de 2027'de sona erecek olan spor direktörü Christoph Freund'un olası sözleşme uzatmaları da ele alınacak.

  • FC Bayern Münih: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    25 Temmuz

    SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Hazırlık maçı

    4 Ağustos

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Hazırlık maçı

    7 Ağustos

    FC Bayern - Aston Villa

    Hazırlık maçı

    15 Ağustos

    FC Bayern - RB Leipzig

    Hazırlık maçı