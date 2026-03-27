2014 Dünya Şampiyonu, kurucusu olduğu salon futbolu ligi Icon League'in bir yayını sırasında yardımcı yorumcu olarak görev alırken, özellikle Federico Valverde'yi Real Madrid'in en büyük tehlike kaynağı olarak gösterdi.
Çeviri:
"Şu anda sergilediği performans inanılmaz": Toni Kroos, Real Madrid'in yıldız oyuncusunu özel bir şekilde kutluyor
Kroos, Uruguaylı oyuncunun "sahada adeta uçtuğunu" vurguladı: "Şu anda sergilediği performans gerçekten müthiş." Eski takım arkadaşının, sahadaki sportif performansının ötesinde Madrid'de bir lider olduğunu da belirtti. "O, sadece kaliteye değil, aynı zamanda zihniyete de sahip bir oyuncu," diye açıkladı.
Valverde şu anda şüphesiz Avrupa'nın en formda oyuncularından biri; özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City karşısında Real için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İlk maçta 3-0 galibiyette, çok yönlü orta saha oyuncusu üç golü de kısmen muhteşem bir şekilde attı.
Dani Carvajal'ın yokluğunda Valverde artık kaptanlık pazubandını da takıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 42 resmi maça çıkan oyuncu, bunların çoğunda sağ bek olarak görev yapmasına rağmen, tam 20 gol katkısı kaydetti.
- Getty Images Sport
Kroos ve Valverde birlikte iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar
Kroos, Valverde ile birlikte Real Madrid formasıyla toplam 187 maça çıktı ve 27 yaşındaki oyuncuyla birlikte altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan ikisini ve üç İspanya şampiyonluğunu kazandı.
Son derece başarılı kariyeri boyunca her iki kulüpte de forma giyen Kroos, merakla beklenen karşılaşma hakkında herhangi bir tahminde bulunmadı. Münih savunmasını devasa bir görev beklediği kesin - muhtemelen sezonun en büyüğü. Valverde'nin yanı sıra, iyileşen Kylian Mbappe de formunun zirvesinde. Ayrıca teknik direktör Alvaro Arbeloa, hücumda Vinicius Junior veya Arda Güler'e güvenebilir.
FC Bayern, Bundesliga'da gol rekorunun peşinde
Ancak Bayern'in hücum hattı da şu anda özgüvenle dolup taşıyor. Bundesliga'da Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz ve arkadaşları 27. haftanın ardından tam 97 gol attı. Böylece, Alman şampiyonunun 101 gol attığı 1971/72 sezonunda kırdığı kendi gol rekoru ciddi şekilde sarsılıyor.
Efsanevi Bernabeu'da oynanacak ilk maç, yaklaşık iki hafta sonra, 7 Nisan'da gerçekleşecek. Sekiz gün sonra ise Münih'teki Allianz Arena'da rövanş maçı oynanacak. Kazanan takım, yarı finalde PSG veya Liverpool ile karşılaşacak.
Federico Valverde: Bu sezon Real Madrid'deki istatistikleri
Oyunlar Kırk iki Gol 8 Asist 12