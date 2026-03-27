"Şu anda sergilediği performans inanılmaz": Toni Kroos, Real Madrid'in yıldız oyuncusunu özel bir şekilde kutluyor

Kroos, Uruguaylı oyuncunun "sahada adeta uçtuğunu" vurguladı: "Şu anda sergilediği performans gerçekten müthiş." Eski takım arkadaşının, sahadaki sportif performansının ötesinde Madrid'de bir lider olduğunu da belirtti. "O, sadece kaliteye değil, aynı zamanda zihniyete de sahip bir oyuncu," diye açıkladı.

Valverde şu anda şüphesiz Avrupa'nın en formda oyuncularından biri; özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City karşısında Real için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. İlk maçta 3-0 galibiyette, çok yönlü orta saha oyuncusu üç golü de kısmen muhteşem bir şekilde attı.

Dani Carvajal'ın yokluğunda Valverde artık kaptanlık pazubandını da takıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 42 resmi maça çıkan oyuncu, bunların çoğunda sağ bek olarak görev yapmasına rağmen, tam 20 gol katkısı kaydetti.