"Şu anda hiçbir karar verme!" - Ronaldo, 2026 Dünya Kupası için "kendini feda eden" Neymar'a Brezilya milli takımından emeklilik kararını yeniden düşünmesini tavsiye etti

Brezilya’nın son 16 turunda elenmesinin yarattığı duygusal atmosferin ardından, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu milli takım kariyerine son verdiğini ima etti. Ancak Ronaldo, 34 yaşındaki oyuncuya tavsiyede bulunmak için devreye girdi ve turnuvadan elenmenin yarattığı heyecanla, o meşhur sarı formayla geleceği hakkında hayatını değiştirecek kararlar almanın zamanı olmadığını vurguladı.

Rede Ronaldo ve TNT Sports Brasil’e verdiği röportajda efsanevi forvet, tavsiyesini net bir şekilde dile getirdi. “Kendinden hiçbir şey bekleme ve şu anda hiçbir karar verme, buna gerek yok. Şu anda kimsenin bir şeyi çözmesi gerekmiyor,” diyen Ronaldo, oyun kurucuya turnuvadaki hayal kırıklığını sindirebilmesi için zaman tanımayı umdu.