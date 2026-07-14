GOAL/Getty
Çeviri:
"Şu anda hiçbir karar verme!" - Ronaldo, 2026 Dünya Kupası için "kendini feda eden" Neymar'a Brezilya milli takımından emeklilik kararını yeniden düşünmesini tavsiye etti
Fenomeno sükûnet çağrısında bulunuyor
Brezilya’nın son 16 turunda elenmesinin yarattığı duygusal atmosferin ardından, ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu milli takım kariyerine son verdiğini ima etti. Ancak Ronaldo, 34 yaşındaki oyuncuya tavsiyede bulunmak için devreye girdi ve turnuvadan elenmenin yarattığı heyecanla, o meşhur sarı formayla geleceği hakkında hayatını değiştirecek kararlar almanın zamanı olmadığını vurguladı.
Rede Ronaldo ve TNT Sports Brasil’e verdiği röportajda efsanevi forvet, tavsiyesini net bir şekilde dile getirdi. “Kendinden hiçbir şey bekleme ve şu anda hiçbir karar verme, buna gerek yok. Şu anda kimsenin bir şeyi çözmesi gerekmiyor,” diyen Ronaldo, oyun kurucuya turnuvadaki hayal kırıklığını sindirebilmesi için zaman tanımayı umdu.
- AFP
Selecao için fedakârlık
Ronaldo, Neymar’ın Kuzey Amerika’daki turnuvaya katılabilmek için gösterdiği muazzam fiziksel çabayı vurguladı. Forvet, uzun süredir kondisyon sorunlarıyla boğuşuyordu; ancak Brezilya’nın Norveç’e 2-1’lik sürpriz bir mağlubiyet aldığı maçta forma giymeyi başardı. Bu sonuç, maç sonrası gözyaşları içindeki açıklamalarına yol açtı.
Ronaldo, “Kulübüne dönecek, tekrar oynayacak. İki yıl boyunca ciddi bir sakatlıkla mücadele ettiğini unutmamalıyız,” diye açıkladı. “Bu Dünya Kupası için fedakarlık yaparak geldi. Tekrar ritmini yakalayacak. Arka arkaya 10, 15 maç oynayacak. Gol atmaya başlayacak, özgüvenini geri kazanacak.”
Ancelotti ve 2030’a giden yol
2002 Dünya Kupası şampiyonu, Neymar’ın formunu koruyabilmesi halinde Carlo Ancelotti’nin takımı için hâlâ çok önemli bir değer olacağına inanıyor. Neymar’ın elenmesinin ardından bir World Series of Poker turnuvasında görülmüş olmasına rağmen, Ronaldo, lig sezonu yeniden başladığında ve son sakatlıklarının fiziksel etkileri azaldığında, oyuncunun rekabetçi ruhunun geri döneceğini bekliyor.
Eski Real Madrid oyuncusu, “Kısa bir süre sonra yeniden heyecanlanacak ve kim bilir, belki Ancelotti onu Brezilya milli takımı için bir seçenek olarak görür” diye ekledi. Neymar’ın yeteneğinin hiçbir zaman sorgulanmadığını vurgulayan Ronaldo, “Teknik olarak hazır. Şimdi, belirleyici olabilmesi için fiziksel olarak da iyi durumda olması gerekiyor” dedi.
Emeklilik ipuçları ve yapay zeka videoları
Neymar, MetLife Stadyumu’nda yaptığı konuşmada “Denedim. Denedim. Burada başladı ve burada bitti. Artık her şey sona erdi” diyerek ilk başta kesin gibi görünen bir tavır sergilemişti. Bu sözler, 80 uluslararası golle taçlandırılan ancak ülkenin özlemle beklediği o ulaşılmaz altıncı dünya şampiyonluğunu hiçbir zaman getiremeyen bir kariyerin ardından Brezilya’da yaygın bir üzüntü dalgasına yol açtı.
Ancak sosyal medyada şimdiden 2030’da geri dönüşüyle ilgili spekülasyonlar başladı. Oyuncu, kısa süre önce, kupa için son bir hamle yaptığını gösteren yapay zeka tarafından üretilmiş bir videoya duygusal emojilerle tepki gösterdi. Ronaldo’nun da kalması için çağrıda bulunanlara önemli bir ses katmasıyla birlikte, sansasyonel bir U dönüşü için kapı hâlâ ardına kadar açık duruyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun