Şu anda Dünya Kupası’nda oynuyor: Martin Demichelis’in RB Leipzig’e yönelik ilk transfer tercihi açıklandı

Costa, futbol eğitimini memleketinde Portekiz’in köklü kulübü SC Braga’da tamamladıktan sonra, sadece bir yıl önce UD Almería’dan Mallorca’ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz resmi maç sezonunda, bu savunma oyuncusu İberler’in kadrosunda vazgeçilmez bir isim haline geldi ve 36 resmi maça çıktı. Bu maçlarda yedi gol attı ve iki asist yaptı.

Bu sportif gelişme, milli takımın da dikkatinden kaçmadı. Costa, Portekiz milli takımıyla devam eden Dünya Kupası’na katıldı, ancak turnuva boyunca henüz forma giyme şansı bulamadı.