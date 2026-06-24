25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu şu anda Demichelis'in eski kulübü RCD Mallorca ile sözleşmeli. Balear Adaları'nda forma giyen bu sol ayaklı oyuncunun sözleşmesi, 2028 yazına kadar uzun vadeli olarak geçerliliğini koruyor.
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Şu anda Dünya Kupası’nda oynuyor: Martin Demichelis’in RB Leipzig’e yönelik ilk transfer tercihi açıklandı
Costa, futbol eğitimini memleketinde Portekiz’in köklü kulübü SC Braga’da tamamladıktan sonra, sadece bir yıl önce UD Almería’dan Mallorca’ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz resmi maç sezonunda, bu savunma oyuncusu İberler’in kadrosunda vazgeçilmez bir isim haline geldi ve 36 resmi maça çıktı. Bu maçlarda yedi gol attı ve iki asist yaptı.
Bu sportif gelişme, milli takımın da dikkatinden kaçmadı. Costa, Portekiz milli takımıyla devam eden Dünya Kupası’na katıldı, ancak turnuva boyunca henüz forma giyme şansı bulamadı.
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Demichelis, Leipzig’in merkezini yeniden şekillendirmek istiyor
FC Bayern Münih’in eski stoper oyuncusu Demichelis, kadronun yeniden yapılandırılmasında orta sahada fiziksel varlığı ve istikrarı ön planda tutuyor. Costa, yeni teknik direktörün sisteminde defansif orta saha için ideal çözüm olarak görülüyor; bu sayede Leipzig’e, “makine dairesi” olarak adlandırılan bölgede savunma ve hücuma geçiş arasında gerekli dengeyi kazandıracak.
Sözleşmesinin süresi göz önüne alındığında, bu defansif stratejistin transfer şartlarına ilişkin görüşmeler, spor direktörü Marcel Schäfer önderliğindeki yönetim için ilk büyük zorluklardan biri olacak gibi görünüyor.
Demichelis dokuz yıldır teknik direktör olarak çalışıyor
Pazartesi günü Leipzig, Demichelis ile yapılan anlaşmayı duyurdu. 2003 ile 2011 yılları arasında Bayern formasıyla 259 resmi maça çıkan 45 yaşındaki oyuncu, La Liga’dan küme düşen takımla kısa süre önce sözleşmesini iki yıl uzatmıştı. Demichelis, kulübü Segunda División'a düşmekten kurtarmak için 1 Mart'ta İspanya'ya gelmişti. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı; Mallorca'nın teknik direktörlüğünü üstlendiği on iki resmi maçta Arjantinli teknik adam, maç başına 1,5 puan ortalaması yakaladı.
Demichelis, teknik direktörlük kariyerine 2017 yılında, futbolcu olarak son forma giydiği kulüp olan FC Malaga’da başladı. Orada, baş antrenörler Michel ve Jose Gonzalez’in yardımcılığını yaptı.
Ardından Almanya’nın en çok şampiyonluk kazanan kulübüne geri döndü, önce U19 takımının, ardından da ikinci takımın başına geçti. Ocak 2023’te memleketine dönerek Buenos Aires’teki köklü kulüp River Plate’e katıldı.
Sezon sonunda Demichelis, kulüple şampiyon oldu ve iki kupa daha kazandı. Ağustos 2024’te Meksika’daki CF Monterrey’e transfer oldu ve geçen yılın Mayıs ayında bu görevinden ayrıldı.