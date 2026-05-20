Sport1'in haberine göre, Matthias Jaissle Avrupa'nın ilk 5 liginden birine geri dönmeyi düşünüyor ve Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'den Eintracht'a transfer olmayı "çok iyi hayal edebiliyor". Eintracht'ın spor direktörü Markus Krösche de Jaissle'nin "büyük bir hayranı" ve 38 yaşındaki oyuncuyla düzenli olarak görüşüyor.
Şu anda devasa bir maaş alıyor! Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör konusunda büyük bir gelişme yaşanacağı söyleniyor
Krösche ve Jaissle, Red Bull evreninde birlikte geçirdikleri günlerden tanışıyorlar. Krösche uzun süre RB Leipzig’de çalıştı, Jaissle ise RB Salzburg’un teknik direktörüydü. Krösche’nin Jaissle’yi Eintracht’a transfer etmek için iki kez girişimde bulunduğu söyleniyor. Bunlardan ilki 2023 yazında Oliver Glasner’in ayrılmasının ardından, ikincisi ise şimdi sona eren sezonun kış aylarında gerçekleşti.
Al-Ahli ve Jaissle ile anlaşma sağlanamadığı için Eintracht, sonunda kovulan Dino Toppmöller'in yerine Albert Riera'yı getirdi. Ancak karakteri açıkça zor olan İspanyol'un işe alınması tam bir fiyasko oldu. Riera, takımın önemli bir kısmı ve medya ile anlaşmazlığa düştü ve 14 maçta sadece dört galibiyet aldıktan sonra görevinden ayrılmak zorunda kaldı.
Eintracht Frankfurt, Albert Riera konusunda büyük bir fiyasko yaşıyor - Krösche sorumluluğu üstleniyor
"Onu, başarılı olma şansı neredeyse hiç olmayan bir duruma soktum," dedi Krösche, birkaç gün önce sezonun kapanışında düzenlenen basın toplantısında. İspanyol teknik direktörün göreve getirilmesinin "benim yanlış kararım, benim yanlış değerlendirmem" olduğunu söyleyen Krösche, böylece Avrupa kupalarına katılamama sorumluluğunu da üstlendi.
Riera'yı transfer ederken, deneyimli menajer kendi inançlarına aykırı davranmıştı. "Göz ardı ettiğim en önemli ilke şuydu: Sezon ortasında teknik direktörü değiştirmek zorunda kalırsan, ligi tanımayan ve deneyimi olmayan bir teknik direktör getirme." Peki bu neden oldu? "Bir his ve inancım vardı. Ben her zaman inancım doğrultusunda hareket ederim. Bu inanç o kadar güçlüydü ki, ihtiyatlılık ilkesini göz ardı ettim."
Eintracht Frankfurt: Jaissle, maaşından önemli ölçüde kesintiye razı olacak gibi görünüyor
Ancak sezonun sona ermesiyle birlikte durum tamamen değişti; zira Jaissle, TSG Hoffenheim'da profesyonel olarak oynamış olsa da Bundesliga'yı zaten tanıyor. Yine de Sport1'e göre, Eintracht'ın teknik direktör arayışındaki belirleyici bir kriteri karşılıyor: SGE, "tekrar güçlü bir futbol oynatacak ve seyirciyi coşturacak" Almanca bilen bir teknik direktörle mutlaka anlaşmak istiyor. Jaissle, bu profile tam olarak uyuyor.
Eintracht, son olarak Al-Ahli ile ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jaissle ile de temasa geçti. Jaissle ise, hırslı bir Bundesliga veya Premier League kulübü kapısını çalarsa, şu anda aldığı 15 milyon avroluk devasa maaşından önemli ölçüde fedakarlık yapmaya hazır.
Eintracht Frankfurt, Adi Hütter'in geri dönüşünü de değerlendiriyor gibi görünüyor
Jaissle'nin yanı sıra, eski teknik direktör Adi Hütter de şu anda Hessen ekibinin boş teknik direktörlük pozisyonu için en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Hütter de aranan profile büyük ölçüde uyuyor. Krösche, yeni teknik direktörün "nasıl futbol oynamak istediğine dair net bir vizyona" sahip olmasını istiyor. Eintracht'ın oyununa yeniden "belirli bir yoğunluk" kazandırması gerekiyor, "hızlı geçiş futbolu ile top hakimiyeti futbolunun bir karışımı. Uluslararası sıralamalarda düzenli olarak mücadele edebilmek için her iki konuyu da iyi bilmeliyiz."
Jaissle'nin aksine, Hütter'in geri dönüşü en azından transfer ücreti gerektirmeyecek. Avusturyalı teknik adam, geçen yıl Ekim ayında AS Monaco'dan istifa ettiğinden beri kulüpsüz durumda.
"Görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda bir çözüm bulmak istiyoruz," dedi Krösche, teknik direktör arayışının takvimi hakkında. Bild'in haberine göre, Hessen ekibinin net hedefi, arayışı önümüzdeki hafta içinde sonuçlandırmak.