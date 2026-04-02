"Şu anda bunu söylemeyeceğim" - Don Garber, MLS'de yükselme-düşme sistemini reddetmiyor; 2026 Dünya Kupası'ndan sonra ligin yıldızları çekebileceğine inanıyor

Garber, ligin 1999'da devraldığı yapıdan tamamen farklı bir yapıya sahip olduğunu kabul etti. The Late Run programına konuk olarak katıldığında MLS'nin küresel çekiciliği hakkında sorulan bir soruya yanıt veren yönetici, Amerikan futbolunun genel görünümünün tamamen değiştiğini belirtti ve ligin gelecekte daha fazla büyük ismi bünyesine katacağına inandığını ifade etti:

"Eskiden büyük isimleri buraya getirmek zordu. Artık o kadar da zor değil. Dürüst olmak gerekirse, bence onlar bizi arıyor," dedi Garber.

Garber, Inter Miami'nin Lionel Messi'yi transfer etmedeki başarısını, ligin başarısının bir kanıtı olarak gösterdi:

"Barcelona ile ilgili tüm haberleri okudunuz. Suudilerle ilgili haberleri okudunuz. Biz kazandık. Yani, onu ikna ettik ve burada kupa kazanmıyor da değil. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu yüzden, bunun kim olabileceğine dair bir sınır olmadığını düşünüyorum," dedi Garber.









Ayrıca Miami'nin Messi'yi transfer etmesiyle ilgili eleştirilere de değindi. Birçok kişi, ligin pazarlama açısından Messi'nin transferinden yeterince yararlanmadığını belirtti. Garber bu görüşü reddetti:

"Leo bizim için çok şey yaptı. Onun - ve bunun için eleştirileceğim - kendi işini yapmasına izin vereceğim ve mutlaka medyaya çıkması gerektiğini düşünmüyorum. Gerçi bize karşı harika davrandı. Reklamlar çekiyor, tanıtım videoları çekiyor. Bu herkes için uygun bir şey değil, ama medya ve pazarlama etkinliklerimizde bizim için bunu yapanlar var ve reklamlarımızda yer alıyorlar. Onlar için mutluyum ve minnettarım," dedi Garber.