Çeviri:
"Şu anda bunu söylemeyeceğim" - Don Garber, MLS'de yükselme-düşme sistemini reddetmiyor; 2026 Dünya Kupası'ndan sonra ligin yıldızları çekebileceğine inanıyor
Büyük isimleri kadroya katmak
Garber, ligin 1999'da devraldığı yapıdan tamamen farklı bir yapıya sahip olduğunu kabul etti. The Late Run programına konuk olarak katıldığında MLS'nin küresel çekiciliği hakkında sorulan bir soruya yanıt veren yönetici, Amerikan futbolunun genel görünümünün tamamen değiştiğini belirtti ve ligin gelecekte daha fazla büyük ismi bünyesine katacağına inandığını ifade etti:
"Eskiden büyük isimleri buraya getirmek zordu. Artık o kadar da zor değil. Dürüst olmak gerekirse, bence onlar bizi arıyor," dedi Garber.
Garber, Inter Miami'nin Lionel Messi'yi transfer etmedeki başarısını, ligin başarısının bir kanıtı olarak gösterdi:
"Barcelona ile ilgili tüm haberleri okudunuz. Suudilerle ilgili haberleri okudunuz. Biz kazandık. Yani, onu ikna ettik ve burada kupa kazanmıyor da değil. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu yüzden, bunun kim olabileceğine dair bir sınır olmadığını düşünüyorum," dedi Garber.
Ayrıca Miami'nin Messi'yi transfer etmesiyle ilgili eleştirilere de değindi. Birçok kişi, ligin pazarlama açısından Messi'nin transferinden yeterince yararlanmadığını belirtti. Garber bu görüşü reddetti:
"Leo bizim için çok şey yaptı. Onun - ve bunun için eleştirileceğim - kendi işini yapmasına izin vereceğim ve mutlaka medyaya çıkması gerektiğini düşünmüyorum. Gerçi bize karşı harika davrandı. Reklamlar çekiyor, tanıtım videoları çekiyor. Bu herkes için uygun bir şey değil, ama medya ve pazarlama etkinliklerimizde bizim için bunu yapanlar var ve reklamlarımızda yer alıyorlar. Onlar için mutluyum ve minnettarım," dedi Garber.
Süregelen çağrı
Garber ayrıca ligin geleceği hakkında kafa yorduğunu da açıkladı. Messi, kendisini 2028 yılına kadar ABD'de tutabilecek uzun vadeli bir sözleşme imzalamasına rağmen, Lig Başkanı'nın aklında şimdiden başka büyük isimler var.
"Ligimizi Messi'nin bizi ulaştırdığı seviyeye taşıyabilecek ve daha da ileriye götürebilecek birini görmek isterim. Bu Vini mi? Bilmiyorum. Yani, Mbappe mi?" diye spekülasyon yaptı.
Ancak Christian Pulisic'in MLS için büyük bir kazanç olacağını kabul etti.
"Pulisic, ligimiz için oyunun kurallarını değiştirecek bir isim olurdu," dedi.
Freddy Adu'yu doğru şekilde yönetememek
Garber, ligin Freddy Adu'yu doğru yönetemediğini kabul etti. 14 yaşında bir anda gözler önüne çıkan genç oyuncu, üç farklı MLS kulübünde de beklenen etkiyi yaratamayınca kariyeri erken sona erdi:
"Freddy'yi doğru yönetemedik. O hazır değildi. Lig de hazır değildi," dedi Garber. "Bir şeye ihtiyacımız vardı. Gençlik Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncumuz vardı ve sponsorluk anlaşmaları vardı. O daha bir çocuktu, ama biz onu zorladık, takım da onu zorladı. Bunun Freddy için en iyisi olup olmadığından emin değilim."
Yükselme ve küme düşme konusundaki sorular
Garber, MLS'ye yükselme ve küme düşme sisteminin getirilmesi olasılığı konusunda da sorgulandı. Aralık 2025'te bunu ihtimal dışı bırakamayacağını itiraf etmişti. Röportajda da bu görüşünü yineledi:
"Eskiden 'Asla, asla, asla' derdim, ama artık bunu söylemeyeceğim. Ligin nasıl bir hal alacağını bilmiyorum," dedi Garber.
Ligin formatının nasıl olabileceği konusunda spekülasyonlarda bulunan Garber, ligin daha da genişlemesinin bazı hususları gözden geçirmelerini gerektirebileceğini vurguladı:
"Belki 32 takımınız olur, iki bölüme ihtiyacınız olur ve yükselme-düşme sistemi uygulamak zorunda kalırsınız. Belki başka bir ligle birleşirsiniz," dedi.