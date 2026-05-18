"Borussia Dortmund onu değerlendiriyor, ancak şu anda geri dönüşüne dair pek bir işaret yok," diye yazıyor kicker. Geçtiğimiz haftalarda ve aylarda, İngiliz kanat oyuncusu için BVB ile bir anlaşma yapılacağına dair spekülasyonlar yoğunlaşmıştı.
"Şu anda bunu gösteren pek bir şey yok": BVB'nin transfer adaylarından biriyle ilgili olarak, iddialara göre bir fikir değişikliği yaşandı
Dortmund'un sportif direktörü Ole Book da son zamanlarda Sancho konusunda bir açıklama yapmıştı: "Elbette onu takip ediyoruz," dedi Sky'a. "Jadon son derece yaratıcı bir oyuncu ve geçmişte Borussia Dortmund formasıyla birçok mükemmel performans sergiledi; bundan kesinlikle eminiz," diye ekledi.
Ancak, kulübü Manchester United'da yılda 10 milyon avrodan fazla kazanan Sancho için bir anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı, habere göre şu anda şüpheli görünüyor.
Manchester United, Sancho'yu iki kez kiraladı
Sancho, bir zamanlar BVB'de büyük bir çıkış yakalamış ve ardından 2021'de 85 milyon euroluk transfer ücreti karşılığında Manchester United'a geçmişti. Ancak Red Devils'da işler onun için planlandığı gibi gitmedi ve Old Trafford'da kendini gösteremedi. United, onu 23/24 sezonunun ikinci yarısı için Dortmund'a geri kiraladı. Şu anda Sancho yeniden kiralandı - bu kez Avrupa Ligi finalisti Aston Villa'ya. Manchester'daki sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor, bu nedenle bedelsiz olarak transfer olabilir.
Jadon Sancho, Aston Villa'da çoğunlukla yedek kalıyor
Villa'da Sancho, bu sezon 38 maça çıktı; bu maçlarda bir gol attı ve üç golün hazırlayıcısı oldu. Ancak teknik direktör Unai Emery, kanatlarda Emiliano Buendia ve John McGinn'i tercih ettiği için Sancho çoğu durumda yedek kulübesinden oyuna girdi.
Borussia Dortmund'da Karim Adeyemi'nin ayrılacağı yönünde spekülasyonlar var. Adeyemi'nin transferi BVB'nin kasasına büyük bir gelir getirebilir ve kanat pozisyonunda bir yer açabilir.
Jadon Sancho'nun 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 38 Oynama süresi: 1663 Premier Lig'de oynadığı maç başına ortalama süre: 38 Gol: 1 Asist: 3