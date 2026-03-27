Brezilya gazetesi O Globo'nun haberine göre, iki Bundesliga kulübü şu anda Cuiabano'nun durumunu araştırıyor. Sol bek, aslında Premier Lig kulübü Nottingham Forest'a ait ancak şu anda kiralık olarak ülkesinde forma giyiyor.
Çeviri:
Şu anda bir golcüden diğerine geçiyor: BVB ve Bayer Leverkusen, Premier Lig'deki Brezilyalı oyuncuya büyük ilgi gösteriyor
Bir buçuk yıl önce onun için altı milyon euro transfer ücreti ödeyen Nottingham'da, 23 yaşındaki oyuncu şu ana kadar A takımda forma giymedi. Bunun nedeni ise, ilk olarak Botafogo'ya kiralanmış olması ve yıl başından beri Brezilya birinci ligindeki Vasco da Gama'da kiralık olarak forma giymesi.
Cuiabano, Rio de Janeiro kulübünde etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk beş maçında iki gol ve üç asist kaydetti - hem de sol bek olarak. Bu nedenle BVB ve Leverkusen'in yanı sıra Serie A'dan bazı kulüplerin de ona göz diktiği söyleniyor.
BVB ve Leverkusen'in bazı durumlarda ihtiyacı olabilir
Sorun şu: Vaco da Gama, Cuiabano için sözde "eşleştirme hakkı"na sahip; bu sayede Brezilyalı kulüp, diğer kulüplerden gelen tekliflere karşılık verebiliyor. Cuiabano'nun kiralık sözleşmesi yıl sonuna kadar devam ediyor; ayrıca Brezilyalı kulüp, 10 milyon avroluk bir satın alma opsiyonu da elde etti. Nottingham'da ise sözleşmesi 2029 yılına kadar geçerli.
İlk bakışta BVB'nin buna ihtiyacı yok gibi görünüyor. Sonuçta Dortmund, bir süre önce sol bek Kaua Prates'i kadrosuna kattı. Ancak Cuiabano'nun vatandaşı henüz 17 yaşında ve Sebastian Kehl'in halefi Nils-Ole Book tarafından transfer edilmedi; Book'un muhtemelen başka planları olabilir. Bild gazetesi son olarak, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde sol kanatta tartışmasız ilk 11 oyuncusu olan Daniel Svensson'un olası ayrılığı hakkında spekülasyonlarda bulundu.
Bu arada Leverkusen'de, Werkself'in cazip sözleşme tekliflerine rağmen geleceği hala belirsiz olan Alejandro Grimaldo'nun ayrılığı gündeme geliyor. Grimaldo, memleketi İspanya'da tekrar oynamak istediğini defalarca dile getirmişti. FC Barcelona'ya dönüşü de ihtimal dışı görünmüyor.
Tarih Maç 4 Nisan, 18.30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 Nisan, 15.30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 Nisan, 15.30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)