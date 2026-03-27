Şu anda bir golcüden diğerine geçiyor: BVB ve Bayer Leverkusen, Premier Lig'deki Brezilyalı oyuncuya büyük ilgi gösteriyor

Bir buçuk yıl önce onun için altı milyon euro transfer ücreti ödeyen Nottingham'da, 23 yaşındaki oyuncu şu ana kadar A takımda forma giymedi. Bunun nedeni ise, ilk olarak Botafogo'ya kiralanmış olması ve yıl başından beri Brezilya birinci ligindeki Vasco da Gama'da kiralık olarak forma giymesi.

Cuiabano, Rio de Janeiro kulübünde etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk beş maçında iki gol ve üç asist kaydetti - hem de sol bek olarak. Bu nedenle BVB ve Leverkusen'in yanı sıra Serie A'dan bazı kulüplerin de ona göz diktiği söyleniyor.