"Şu ana kadar oynadığı maç sayısından daha fazla maça ilk onbirde başlaması gerekirdi" - Freddy Adu, Cavan Sullivan'ın Philadelphia Union'da yeterince süre alamaması konusunda endişelerini dile getirdi
Sullivan, MLS'de ilk kez sahaya çıktığında kaç yaşındaydı?
Sullivan, Temmuz 2024’te, inanması güç bir yaş olan 14 yıl 293 gününde profesyonel futbola adım attı. Böylesi bir çıkış, anlaşılır bir şekilde geniş çapta ilgi gördü; Kuzey Amerika’daki gelişmeler, dünya çapındaki izleyicilerin hayal gücünü harekete geçirdi.
Aynı durum, Sullivan ile aynı yaşta D.C. United formasıyla sahneye çıkan Adu için de geçerliydi; bu iki rekor kıran olay arasında 20 yıl fark vardı. Beklentileri karşılamak bilindiği gibi zordur ve doğal yetenek, kariyer boyu başarıyı garanti etmez.
Ancak Sullivan, en umut vaat eden genç yeteneklerden biri olarak görülüyor ve Premier League'in devlerinden Manchester City'ye transferini garantilemesinin ardından etkileyici bir ilerleme kaydetmeye devam ediyor.
Adu, Sullivan'ın neden daha fazla süre alması gerektiğini açıklıyor
Bu değişiklik gerçekleştiğinde, o daha olgun ve tecrübeli bir oyuncu olacak; Union ise bu erken gelişmiş yeteneğin meyvelerini bir süre daha toplayacak. Sullivan’ı ileriye taşımak için yeterince çaba gösteriyorlar mı? Hele ki New York Red Bulls gibi rakipler bu sezon Julian Hall, Adri Mehmeti ve Matthew Dos Santos gibi genç oyunculara düzenli olarak forma şansı verirken?
Bu soru Adu'ya yöneltildiğinde, eski ABD milli takım oyuncusu - https://casinostreamers.com/ aracılığıyla GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: “Bence şu ana kadar oynadığı maç sayısından daha fazla maça ilk 11'de başlaması gerekirdi. En azından şu anda. Bence o deneyime ihtiyacı var. Bir takımda düzenli olarak ilk 11'de oynamayı bilmesi ya da öğrenmesi gerekiyor. Profesyonel bir takımda, diyelim.
“Genç takımında ve genç milli takımında oynadığında elbette düzenli bir ilk 11 oyuncusu. Ancak, bu işi meslek olarak yapan, çocukları olan, geçindirmeleri gereken aileleri olan yetişkin erkeklere karşı oynadığında durum farklı. Bu farklı bir şey. Onlar bu noktaya gelmek için hayatları boyunca çalışmışlar. Dolayısıyla, genç bir oyuncu olarak düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayı öğrenmen gerekiyor. Takımın kazanmasına yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapmayı öğrenmen gerekiyor.
“Bazen genç bir oyuncuysanız ve büyük bir isminiz varsa ve sizi sahaya sürerlerse, takımın o maçta en iyi şansa sahip olması için gerekli olduğu için, belki alışık olmadığınız bir şekilde oynamak zorunda kalacağınız maçlar olacaktır – aslında çok sayıda maç olacaktır.”
Adu şöyle devam etti: “Philadelphia'nın şu anda ona çok fazla yük bindirmemeye dikkat ettiğini düşünüyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum. Ama bunu yapmanın bir yolu var. Ve Philly'nin dikkatli olması doğru. Yani, bu benzersiz bir durum. Ama bunu yapmanın bir yolu var.
“Bence 10 maçlık bir sürede belki dört ila altı kez ilk onbirde yer alır. Belki de onu yedek kulübesinden oyuna sokup yarım saat ya da maçın son 20 dakikasında oynatırsınız. Ama o bu deneyime ihtiyaç duyuyor. Bence yedek kulübesinden oyuna girmek, ilk onbirde oynamaktan tamamen farklı bir zihniyet gerektirir.”
Sullivan ve diğer genç yeteneklerin karşılaştığı zorluklar
Sullivan, etkili bir rol üstlenebilecek yeteneğe fazlasıyla sahip olsa da, gelişiminin aceleye getirilemeyeceğini ve getirilmemesi gerektiğini biliyor. Ancak, bu sürecin hızlandırılması gereken bir nokta mutlaka gelecektir.
Adu, Sullivan'ın ilk 11'de yerini sağlamlaştırmaya çalışırken karşılaştığı zorluklar hakkında şunları ekledi: “Genç bir oyuncu olarak, son 20 dakikada oyuna giriyorsun ve oyunun akışına ve hızına gerçekten ayak uydurman gerekiyor.
“Ve bu şekilde etkili olmak zordur çünkü buna ayak uydurmak biraz zaman alır. Bazen farklı durumlar da olur. Bazen bir oyuncu sakatlanır ve oyuna girersiniz; o zaman takımın savunmasına yardımcı olmanız ve skoru korumak zorundasınız. Ya da takımın gol atmasına yardımcı olmanız gerekir. Ya da takımın topu elinde tutmasına yardımcı olmanız gerekir. Olayın gidebileceği çok farklı yönler var. Bir oyuncu olarak bu çok zor.
“Ama düzenli bir ilk onbir oyuncusuysan, düzenli bir ilk onbir oyuncusu olduğunda, düşünme şeklin tamamen farklıdır. Şöyle bir şey: Tamam, başından itibaren başlıyoruz, hazırız. Bilirsin, diğer herkesle birlikte sahadasın. İlk onbirde oynarken öğreniyorsun, ilk onbirde fark yaratmayı gerçekten öğreniyorsun.”
Philadelphia Union, 2026'da bir yerlerden ilham almalı
2026 MLS sezonunun başlangıcında oynadıkları beş maçta galibiyet ve puan alamayan Union, Doğu Konferansı'nın en alt sıralarında kalmış durumda; bu noktada takıma bir yerlerden ilham gelmesi gerekiyor.
Sullivan'ın zamanı gelecek, buna şüphe yok; sadece sabırlı olması ve büyük anı geldiğinde hazır olması gerekiyor. Philly'de sezonun başlangıcındaki tökezleme hızlı bir şekilde düzeltilemezse, muhtemelen er ya da geç yükselen bir süperstara güven duyulacaktır.