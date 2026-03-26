"Şu ana kadar oynadığı maç sayısından daha fazla maça ilk onbirde başlaması gerekirdi" - Freddy Adu, Cavan Sullivan'ın Philadelphia Union'da yeterince süre alamaması konusunda endişelerini dile getirdi

Bu değişiklik gerçekleştiğinde, o daha olgun ve tecrübeli bir oyuncu olacak; Union ise bu erken gelişmiş yeteneğin meyvelerini bir süre daha toplayacak. Sullivan’ı ileriye taşımak için yeterince çaba gösteriyorlar mı? Hele ki New York Red Bulls gibi rakipler bu sezon Julian Hall, Adri Mehmeti ve Matthew Dos Santos gibi genç oyunculara düzenli olarak forma şansı verirken?

Bu soru Adu'ya yöneltildiğinde, eski ABD milli takım oyuncusu - GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: "Bence şu ana kadar oynadığı maç sayısından daha fazla maça ilk 11'de başlaması gerekirdi. En azından şu anda. Bence o deneyime ihtiyacı var. Bir takımda düzenli olarak ilk 11'de oynamayı bilmesi ya da öğrenmesi gerekiyor. Profesyonel bir takımda, diyelim.

“Genç takımında ve genç milli takımında oynadığında elbette düzenli bir ilk 11 oyuncusu. Ancak, bu işi meslek olarak yapan, çocukları olan, geçindirmeleri gereken aileleri olan yetişkin erkeklere karşı oynadığında durum farklı. Bu farklı bir şey. Onlar bu noktaya gelmek için hayatları boyunca çalışmışlar. Dolayısıyla, genç bir oyuncu olarak düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayı öğrenmen gerekiyor. Takımın kazanmasına yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapmayı öğrenmen gerekiyor.

“Bazen genç bir oyuncuysanız ve büyük bir isminiz varsa ve sizi sahaya sürerlerse, takımın o maçta en iyi şansa sahip olması için gerekli olduğu için, belki alışık olmadığınız bir şekilde oynamak zorunda kalacağınız maçlar olacaktır – aslında çok sayıda maç olacaktır.”

Adu şöyle devam etti: “Philadelphia'nın şu anda ona çok fazla yük bindirmemeye dikkat ettiğini düşünüyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum. Ama bunu yapmanın bir yolu var. Ve Philly'nin dikkatli olması doğru. Yani, bu benzersiz bir durum. Ama bunu yapmanın bir yolu var.

“Bence 10 maçlık bir sürede belki dört ila altı kez ilk onbirde yer alır. Belki de onu yedek kulübesinden oyuna sokup yarım saat ya da maçın son 20 dakikasında oynatırsınız. Ama o bu deneyime ihtiyaç duyuyor. Bence yedek kulübesinden oyuna girmek, ilk onbirde oynamaktan tamamen farklı bir zihniyet gerektirir.”