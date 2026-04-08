Stuttgart, Man Utd ve Real Madrid’in radarındaki oyuncuya 50 milyon avroluk fiyat biçti; Bundesliga ekibi, Championship’teki yıldızı ideal yedek olarak görüyor

Alman kulübün, yıldız oyuncuları için belirli bir eşiğin altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağına karar verdiği bildiriliyor. Sport Bild’in haberlerine göre, Almanya milli takım oyuncuları Stiller ve Jamie Leweling, ancak 50 milyon avrodan başlayan teklifler karşılığında kulüpten ayrılabilecek. Stiller’in sözleşmesinde şu anda 36,5 milyon avro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunsa da, Stuttgart müzakerelerde benzersiz bir avantaja sahip.

Kulüp, bu maddeyi herhangi bir zamanda sadece 2 milyon euro gibi nispeten düşük bir ücret karşılığında 'satın alma' hakkına sahip. Bu stratejik hamle, Swabians'ın oyuncunun piyasa değeri üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlıyor ve Real Madrid ve Manchester United gibi ilgilenen taraflar için giriş fiyatını fiilen 50 milyon euroya yükseltiyor. Red Devils'ın, bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Casemiro'nun ideal yedeği olarak Stiller'i gözüne kestirdiği bildiriliyor. Stiller'in sözleşmesi 2028'e kadar sürdüğü için, Bundesliga ekibi, talep ettikleri bedel tam olarak karşılanmadıkça acil bir satış baskısı altında değil.