AFP
Çeviri:
Stuttgart, Man Utd ve Real Madrid’in radarındaki oyuncuya 50 milyon avroluk fiyat biçti; Bundesliga ekibi, Championship’teki yıldızı ideal yedek olarak görüyor
Stuttgart çok yüksek bir fiyat talep etti
Alman kulübün, yıldız oyuncuları için belirli bir eşiğin altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağına karar verdiği bildiriliyor. Sport Bild’in haberlerine göre, Almanya milli takım oyuncuları Stiller ve Jamie Leweling, ancak 50 milyon avrodan başlayan teklifler karşılığında kulüpten ayrılabilecek. Stiller’in sözleşmesinde şu anda 36,5 milyon avro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunsa da, Stuttgart müzakerelerde benzersiz bir avantaja sahip.
Kulüp, bu maddeyi herhangi bir zamanda sadece 2 milyon euro gibi nispeten düşük bir ücret karşılığında 'satın alma' hakkına sahip. Bu stratejik hamle, Swabians'ın oyuncunun piyasa değeri üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlıyor ve Real Madrid ve Manchester United gibi ilgilenen taraflar için giriş fiyatını fiilen 50 milyon euroya yükseltiyor. Red Devils'ın, bu yaz sözleşmesi sona erecek olan Casemiro'nun ideal yedeği olarak Stiller'i gözüne kestirdiği bildiriliyor. Stiller'in sözleşmesi 2028'e kadar sürdüğü için, Bundesliga ekibi, talep ettikleri bedel tam olarak karşılanmadıkça acil bir satış baskısı altında değil.
- Getty Images Sport
Yönetici yedekleme planı uygulamaya konuldu
Stiller rekor bir bedelle ayrılırsa, Stuttgart orta sahanın ortasındaki boşluğu doldurmak için aradığı ismi şimdiden belirlemiş durumda. Kulüp, şu anda İngiltere’nin ikinci liginde ses getiren eski bir transfer hedefine olan ilgisini yeniden canlandırdı. Bild’in haberlerine göre, ideal halef çoktan bulundu: Transfer gerçekleşirse, Alman milli oyuncunun yerini alacak başlıca aday Caspar Jander.
Şu anda Southampton'da forma giyen 23 yaşındaki Jander, Nürnberg'den transferi gerçekleşemeden önce 2025'te Stuttgart'a katılmaya çok yakındı. 12 milyon avroya İngiltere'ye transfer olan 23 yaşındaki oyuncunun değeri önemli ölçüde arttı; özellikle Southampton'ın Arsenal'i yenerek FA Cup çeyrek finaline yükselmesinde başrol oynadı. Etkileyici performansı, Premier League'e yükselme mücadelesi veren Saints'i Championship'te altıncı sıraya taşıdı. Sonuç olarak, şu anda değeri yaklaşık 25 milyon avro olarak tahmin ediliyor; bu rakam, Alman kulübünün Stiller'den elde edeceği olası bir gelirle yeniden yatırım yapmaya istekli olduğu bir rakam.
Takım güçlendirme stratejisi
MHP Arena'daki transfer hareketliliğinin orta saha ile sınırlı kalması beklenmiyor. Kulüp yönetimi, Stiller ve Leweling'in yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından takımdan ayrılması durumunda uygun yedekler bulmak için 25 ila 30 milyon avroluk bir bütçe ayırdığı bildiriliyor. Transfer ekibi şu anda çeşitli pozisyonlarda görev alabilecek, esnek ve hızlı bir hücum oyuncusu bulmak için piyasayı tarıyor.
Ayrıca, savunma hattına takviye yapılması da gündemde. Kulüp, sol bek pozisyonunda düzenli olarak forma giyen Maximilian Mittelstadt'a güvenilir bir yedek bulmak için aktif olarak çalışıyor. Bazı oyuncuların kadrodan ayrılması beklenirken, kulübün finansal esnekliği büyük ölçüde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanıp kazanamayacağına bağlı olacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılması, yaz transfer bütçesine ek bir destek sağlayacaktır.
- Getty Images Sport
Dokunulmaz yıldızlar
Stuttgart, Stiller ve Leweling için yüksek meblağlı tekliflere açık olsa da, savunmadaki yıldız oyuncularına “satılamaz” etiketi yapıştırdı. Gelecek vaat eden Finn Jeltsch ve parlayan yıldız Ramon Hendriks, kulüp için dokunulmaz ve uzun vadeli istikrar açısından hayati öneme sahip olarak görülüyor. Kulüp, Grischa Promel gibi oyuncuları bedelsiz transfer yoluyla kadrosuna katmayı hedeflerken, amaç net: hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde rekabet gücünü korumak için yükselen yetenekleri kulüpte tutmak.