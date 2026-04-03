Stuttgart'ın yıldızı, İspanyol devinin elinde uygun fiyatlı geri alım opsiyonu bulunurken "Real Madrid'e dönmekten büyük mutluluk duyacağını" itiraf etti
Castilla mezunu Almanya'da parlıyor
2025 yazında 3 milyon avro gibi mütevazı bir bedelle İspanya'nın başkentinden ayrıldığından beri, Andres Stuttgart'ın orta sahasında kendine güvenilir bir yer edindi. 20 yaşındaki oyuncu, Almanya'daki etkileyici ilk sezonunda 19 Bundesliga maçında 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı ve 10 kez ilk 11'de yer aldı. Üst düzey futbola hızlı adaptasyonu, Madrid'in ilgisini yeniden uyandırdı. Madrid'in, orta saha seçeneklerini güçlendirmek için uygun fiyatlı geri alım opsiyonunu kullanmayı düşündüğü bildiriliyor.
Andres, Bernabeu ile ilgili spekülasyonlara yanıt verdi
İspanyol oyuncu, yakın zamanda verdiği bir röportajda eski kulübüne olan sevgisini dile getirirken, MHP Arena’daki mevcut görevlerine profesyonel bir odaklanma sergiledi. Anavatanına dönüşüyle ilgili ısrarlı söylentilere rağmen, Andres dikkatinin dağılmasını önlemek için şu anda tüm kariyer kararlarını menajerlerinin ellerine bıraktığını vurguladı.
The Athletic'e konuşan oyuncu, Bernabeu'ya geri dönme olasılığı hakkında şunları söyledi: "Bu, kulübün karar vermesi gereken bir konu. Madrid'e dönmekten büyük mutluluk duyarım, ancak şu anda bu konuda endişelenmiyorum. Stuttgart'ta çok mutluyum. Menajerime bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmek istemediğimi söyledim. Zamanı geldiğinde konuşup seçeneklerimizi değerlendireceğiz."
İndirim maddeleri ve takım arkadaşlarının övgüsü
Madrid, Andres’in sözleşmesine akıllıca bir geri alım maddesi ekleyerek, bu yaz sadece 13 milyon avroya ya da 2027’de 16 milyon avroya onun hizmetlerini güvence altına almayı başardı. Orta saha oyuncusu ayrıca, İspanyol deviyle adı anılan takım arkadaşı Angelo Stiller’i övme fırsatını da kaçırmadı.
Kendi gelecekleriyle ilgili soyunma odasındaki şakalaşmalara değinen Andres, şunları söyledi: “Herkes Madrid'i biliyor, ama aramızda birkaç şaka yapıldı: ‘Oraya mı gidiyorsun? Ben mi geliyorum, sen mi gidiyorsun?’ Ama hepsi bu kadar. O bizim en iyi oyuncumuz, muhteşem bir oyuncu. Stuttgart maçını izlerseniz, oyunun gidişatını belirleyenin o olduğunu görürsünüz. O birinci sınıf bir oyuncu ve herhangi bir takımda oynayabilir - umarım Madrid'de ya da istediği her yerde.”
Los Blancos için stratejik kararlar
Madrid, bu yaz orta saha için önemli bir yatırım yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor; Vitinha, Rodri ve Adam Wharton gibi dikkat çeken isimler, yetenekli oyuncularla dolu aday listesinde yer alıyor. Andres, maliyet açısından avantajlı bir kendi yetiştirdiği oyuncu alternatifi olmaya devam etse de, şu anda Stuttgart ile Haziran 2030’a kadar süren uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı. Los Blancos, şimdi ya uygun fiyatlı geri alım opsiyonunu kullanmaya karar vermeli ya da Manchester United'ın ilgilendiği bildirilen genç oyuncunun değerinin daha da artmasına izin vermeli.