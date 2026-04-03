Stuttgart'ın yıldızı, İspanyol devinin elinde uygun fiyatlı geri alım opsiyonu bulunurken "Real Madrid'e dönmekten büyük mutluluk duyacağını" itiraf etti

İspanyol oyuncu, yakın zamanda verdiği bir röportajda eski kulübüne olan sevgisini dile getirirken, MHP Arena’daki mevcut görevlerine profesyonel bir odaklanma sergiledi. Anavatanına dönüşüyle ilgili ısrarlı söylentilere rağmen, Andres dikkatinin dağılmasını önlemek için şu anda tüm kariyer kararlarını menajerlerinin ellerine bıraktığını vurguladı.

The Athletic'e konuşan oyuncu, Bernabeu'ya geri dönme olasılığı hakkında şunları söyledi: "Bu, kulübün karar vermesi gereken bir konu. Madrid'e dönmekten büyük mutluluk duyarım, ancak şu anda bu konuda endişelenmiyorum. Stuttgart'ta çok mutluyum. Menajerime bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmek istemediğimi söyledim. Zamanı geldiğinde konuşup seçeneklerimizi değerlendireceğiz."