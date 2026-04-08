Voetbalzone

Streets Won’t Forget: Futbol dünyasını büyüleyen teknik dribbling ustası Hatem Ben Arfa

"The Streets Won't Forget" köşesinde, yetenekleriyle silinmez bir iz bırakmış ancak futbol dünyasının zirvesine tam olarak ulaşamamış oyuncuları her hafta ele alıyoruz. Voetbalzone bu köşede konuyu sizin için aydınlatıyor. Bu bölümde: Hatem Ben Arfa.

Ben Arfa, futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olarak hatırlanıyor. Hiç de boşuna, gelmiş geçmiş en büyük futbolcular olan Diego Maradona ve Lionel Messi ile karşılaştırıldı. Eşsiz pasörün yeteneği kesinlikle eksik değildi, ancak yine de büyük vaatlerini hiçbir zaman tam olarak yerine getiremedi. Antrenörler ve oyuncularla yaşadığı anlaşmazlıklar, birçok kez oynadığı kulüplerden ayrılmasına neden oldu. 

    Ben Arfa, 1987 yılında Paris yakınlarındaki bir banliyö olan Clamart'ta doğdu. Fransa'ya göç etmiş Tunuslu ebeveynleriyle birlikte orada büyüdü. Futbol yeteneği henüz on iki yaşındayken fark edildi ve bu sayede Fransa'nın en ünlü gençlik akademilerinden biri olan Clairefontaine'e kabul edildi.

    Bu futbol kalesi, özellikle Paris banliyölerinde dolaşan çok sayıda genç yeteneğe odaklanıyor. Ben Arfa da bunlardan biriydi ve hünerleriyle kısa sürede Clairefontaine'in karar vericilerinin radarına girdi. On beş yaşındayken, ünlü gençlik akademisi hakkında çekilen bir belgesel dizisinde sergilediği hareketleriyle tanınmıştı. Dizide önemli bir rol oynadı ve kameralar önünde, daha sonra Arsenal'de parlayacak olan Abou Diaby ile bir kavgaya karıştı. 

    Kısa bir süre sonra Ben Arfa, Fransa U17 Milli Takımı'ndaki yaşıtlarıyla birlikte Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak yeteneğini kanıtladı. Bunu Samir Nasri ve Karim Benzema gibi diğer yetenekli oyuncularla birlikte başardı. Sonunda Ben Arfa, Olympique Lyon tarafından keşfedildi ve birkaç sezon sonra bu kulüpte de patlama yaşadı.

    Dönüm noktası

    Ben Arfa, 17 yaşında Lyon'un A takımında ilk kez forma giydi. Böylece, 21. yüzyılda Ligue 1'de oynayan ilk genç oyunculardan biri oldu. Kısa süre sonra, tıpkı kendisi gibi Clairefontaine'i Lyon'a tercih eden aynı nesilden arkadaşı Benzema da l'OL'a katıldı. Kulüp içinde Ben Arfa, kısa sürede ateşli ama gelecek vaat eden bir yetenek olarak görülmeye başlandı.

    Bu iki üst düzey yetenekle Lyon, elinde altın bir hazineye sahipti. Benzema, genç yaşta bile inanılmaz bir bitiricilik ve oldukça akıllı pozisyon alma becerisi sergiledi. Ben Arfa ise yeteneği, yaratıcılığı ve zarif pas hareketleriyle göz alıcıydı. 

    Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde erken bir başlangıç yapmasına rağmen, Ben Arfa gerçek çıkışını biraz daha beklemek zorunda kaldı. O dönemde, ilk 11'de yer alabilecek kadar formda olmadığı düşünülüyordu. 

    2007'de Florent Malouda'nın Chelsea'ye transferi ona daha fazla fırsat sundu ve o da bu fırsatları iki eliyle yakaladı. Enerjik ve renkli oyunuyla kendini öne çıkarmayı başardı. 2007/08 sezonunda 43 maçta sekiz gol attı ve Lyon'un yeniden Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu. Ayrıca, Fransız takımının Manchester United'a yenilmeden önce sekizinci finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi'nin sekiz maçının hepsinde forma giydi.

     Dribblingleri ve rakiplerini sanki orada yokmuş gibi geçme şekli, onu olağanüstü bir oyuncu haline getirdi. Erken çıkışına ve parlak geleceğine rağmen, başkalarına karşı sergilediği davranışları nedeniyle hiçbir zaman Lyon'un mutlak yıldız oyuncusu olamayacağı kısa sürede anlaşıldı. Fransız devinin A takımında geçirdiği ve her yıl şampiyon olduğu dört sezonun ardından, Ben Arfa bir anlaşmazlığın ardından rakip Olympique Marsilya'ya transfer oldu.

    Fransa'nın güneyindeki kulüpte geçirdiği üç sezonda toplam 91 maçta forma giydi. Bu maçlarda 15 gol attı ve 12 asist yaptı. İlk iki sezonda çok sayıda maça çıkmasına rağmen, yeterli verim gösteremedi. Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı son sezonunda Ben Arfa, Marsilya formasıyla sadece iki maça çıktı. Artık takımın planlarında yer almadığı ve yeni bir kulüp araması gerektiği açıktı.

    Les Bleus

    Ben Arfa, Lyon'da ciddi bir şans bulduğunda gerçek bir yıldız olduğunu kanıtladı; bu nedenle Raymond Domenech'in onu yirmi yaşındayken Fransa milli takımına çağırması hiç de sürpriz olmadı. Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye yaptığı o muhteşem kafa atışı nedeniyle kırmızı kart gördüğü 2006 Dünya Kupası finalinin kaybedilmesinin ardından, Les Bleus'un milli takımın önünde parlak bir gelecek olduğunu kanıtlamak için acilen yeni yeteneklere ihtiyacı vardı.

    Lyon'un genç yeteneği yine hemen etkileyici bir performans sergiledi ve Faroe Adaları'na karşı oyuna yedek olarak girdikten sonra ilk maçında gol attı. Ben Arfa, İspanya maçı da dahil olmak üzere sonraki dört maçta forma giydi, ardından ilk kez ilk 11'de yer aldı ve Ekvador'a karşı 2-0 kazanılan maçta bir asist yaptı. Ne yazık ki, bundan sonra nadiren forma giydi ve 2008 Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilmedi.

    Ben Arfa, 2012 Avrupa Şampiyonası'ndan hemen önce nihai kadroya dahil edilerek yeniden bir dizi milli maçta forma giyebildi. Ancak büyük Avrupa sahnesinde oynama hayali bir kabusa dönüştü. Söylendiğine göre, üçüncü grup maçı olan İsveç karşılaşmasında oyundan alınmasına öfkelenerek milli takım teknik direktörü Laurent Blanc'tan kendisini eve göndermesini istemişti. Ben Arfa, soyunma odasında telefon görüşmesi yaparak Blanc'ı daha da kızdırdı ve bu nedenle, sonuçta 2-0 yenildikleri İspanya ile oynanan çeyrek final maçında doğal olarak yedek kulübesinde kaldı.

    Ben Arfa, İngiltere ve Almanya ile oynanan hazırlık maçlarıyla milli takım kariyerini noktaladı. 

    Newcastle United

    Fransa'daki döneminin ardından Ben Arfa, Newcastle United'ın onu Marsilya'dan kiralık olarak transfer ettiği İngiltere'ye gitti. İngiltere'de de umut verici bir başlangıç yaptı ve sergilediği performanslarla herkesi şaşırtmaya devam etti. Teknik direktör Chris Hughton yönetiminde dikkat çekici bir başlangıç yaptı ve Premier League'deki ilk ilk 11'inde belirleyici golü attı. Rakip kaleden 30 metre uzaklıkta takım arkadaşı Wayne Routledge'dan topu aldı. Bir an tereddüt ettikten sonra, sol ayağına geçiyormuş gibi bir hareket yaptı ve ardından sağ üst köşeye müthiş bir vuruş yaptı. The Magpies, Ben Arfa'nın bu roket vuruşu sayesinde Everton'ı 1-0 mağlup etti. 

    Ancak işler Ben Arfa için kısa sürede tersine döndü. İki maçın ardından Manchester City'den Nigel de Jong ile girdiği mücadelede bacağını kırdı ve sezonun geri kalanını kaçırmak zorunda kaldı. Yaralanmasına rağmen Newcastle, Ben Arfa'yı Marsilya'dan 6 milyon euroya kalıcı olarak transfer etti. St. James’ Park'ta uzun zamandır böyle bir yetenek görmemişlerdi.

    2011/12 sezonu öncesinde de bir sakatlık geçirdi, bu sefer ayak bileğinde. İyileştikten sonra yine ayaklarını konuşturdu ve The Magpies için birçok güzel gol attı. Bu gollerden biri ona Puskás Ödülü adaylığı bile kazandırdı. Bu golü, Blackburn Rovers'a karşı 2-1 kazandıkları FA Cup maçında attı. 

    Kariyerinin belki de en güzel golünü Newcastle'da oynadığı dönemde attı; bu gol, Ben Arfa'nın nasıl bir futbolcu olduğunu özetleyen bir goldu. Tarih 9 Nisan 2012. Newcastle, Bolton Wanderers ile karşı karşıya geliyor ve Ben Arfa kendi yarı sahasında topu alıyor. Yohan Cabaye'nin pasının ardından, basit bir hareketle dayanak ayağının arkasından rakibi Sam Ricketts'i geçerek sansasyonel bir hücuma başlıyor. Kaleye giden yol hâlâ uzundu, ancak bir sonraki rakibini de ekarte ettikten sonra ceza sahasına doğru yöneldi. Fransız oyuncu sahanın ortasından son iki defans oyuncusuna doğru dripling yaptı ve aralarından çevik bir şekilde geçerek onları geride bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında soğukkanlılığını korur ve topu kalecinin uzattığı kollarının arasından kontrollü bir şekilde geçirdi.

    Ben Arfa'nın Newcastle'daki performansı ve golleri, ona taraftarlar arasında kült bir statü kazandırdı. Hatta bazıları için o, kulübün yeni hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilecek bir "umut" sembolüydü. Ancak bu başarı gelmedi. Ben Arfa, antrenmanlarda inanılmaz tekniği ve yeteneğiyle takım arkadaşlarını çok etkiledi, ancak disiplinsizliği ve bencilliği nedeniyle de onları sık sık kızdırdı. Söylentilere göre, antrenmanları düzenli olarak kaçırıyor ya da tam olarak kendini veremiyordu, bu da bazı oyuncuların teknik direktör Alan Pardew'e kadrodan çıkarılması için baskı yapmasına neden oldu. Pardew, The Athletic'e şunları söyledi: "Çok talepkardı ve oyuncuların ona olan güvenini biraz kaybetmeye başladığını fark ettim. Bu anlamda, kurduğumuz ve çok iyi işleyen sisteme artık uymuyordu. Onu sahaya sürdüğümüzde, işler eskisi gibi gitmiyordu. Defansif görevlerini yerine getirmiyordu, sıklıkla yanlış pozisyonda duruyordu ve bu da bize gollere mal olmaya başladı. Benim de kendim onunla sorunlarım vardı.”

    Sonunda Ben Arfa, antrenman yapmak üzere The Magpies'in yedek takımına geri gönderildi, ardından da kiralık olarak Hull City'ye gitti. O macera da hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Teknik direktör Steve Bruce ile tartıştı ve Manchester United karşısında vasat bir maç çıkardı, ardından ilk yarıda oyundan alındı. Bu, The Tigers formasıyla oynadığı dokuzuncu maçtı, ancak onuncu maç gerçekleşmedi: kiralama süresi erken sonlandırıldı.

    Ben Arfa daha sonra Nice, PSG, Stade Rennes, Real Valladolid, Bordeaux ve Lille gibi kulüplerde forma giydi. Ara sıra, Paris sokaklarında küçük bir çocukken sergilediği yeteneğin izlerini hâlâ gösterebiliyordu. Ancak çoğu zaman performansı inişli çıkışlı ve sönük kalıyordu. 

    Ben Arfa'nın heyecan verici oyun stili ve maçları belirleme yeteneği, Michel Platini'nin onu Diego Maradona gibi efsanelerle karşılaştırmasına neden olurken, diğerleri ise onu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı kefeye koydu. Thierry Henry de onun "olağanüstü yeteneği"nden hayranlıkla bahsetti.

    “Hatem Ben Arfa yaratıcı bir oyuncu, bir futbol dehası,” dedi Bordeaux'daki teknik direktörü Jean-Louis Gasset. Takım arkadaşları ise onu “canavar”, “fenomenal” ve “neredeyse dokunulmaz” olarak nitelendirdi.

    Ben Arfa gerçek bir doğa harikasıydı. Sahip olduğu niteliklerle eski takım arkadaşı Benzema'nın izinden gidip başarılı bir kariyer inşa edebilirdi, ancak birçok mükemmel anına rağmen tamamen farklı bir yol izledi. 2024 yılında Ben Arfa futbol ayakkabılarını rafa kaldırdı.