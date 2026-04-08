Streets Won’t Forget: Futbol dünyasını büyüleyen teknik dribbling ustası Hatem Ben Arfa

Fransa'daki döneminin ardından Ben Arfa, Newcastle United'ın onu Marsilya'dan kiralık olarak transfer ettiği İngiltere'ye gitti. İngiltere'de de umut verici bir başlangıç yaptı ve sergilediği performanslarla herkesi şaşırtmaya devam etti. Teknik direktör Chris Hughton yönetiminde dikkat çekici bir başlangıç yaptı ve Premier League'deki ilk ilk 11'inde belirleyici golü attı. Rakip kaleden 30 metre uzaklıkta takım arkadaşı Wayne Routledge'dan topu aldı. Bir an tereddüt ettikten sonra, sol ayağına geçiyormuş gibi bir hareket yaptı ve ardından sağ üst köşeye müthiş bir vuruş yaptı. The Magpies, Ben Arfa'nın bu roket vuruşu sayesinde Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Ancak işler Ben Arfa için kısa sürede tersine döndü. İki maçın ardından Manchester City'den Nigel de Jong ile girdiği mücadelede bacağını kırdı ve sezonun geri kalanını kaçırmak zorunda kaldı. Yaralanmasına rağmen Newcastle, Ben Arfa'yı Marsilya'dan 6 milyon euroya kalıcı olarak transfer etti. St. James’ Park'ta uzun zamandır böyle bir yetenek görmemişlerdi.

2011/12 sezonu öncesinde de bir sakatlık geçirdi, bu sefer ayak bileğinde. İyileştikten sonra yine ayaklarını konuşturdu ve The Magpies için birçok güzel gol attı. Bu gollerden biri ona Puskás Ödülü adaylığı bile kazandırdı. Bu golü, Blackburn Rovers'a karşı 2-1 kazandıkları FA Cup maçında attı.

Kariyerinin belki de en güzel golünü Newcastle'da oynadığı dönemde attı; bu gol, Ben Arfa'nın nasıl bir futbolcu olduğunu özetleyen bir goldu. Tarih 9 Nisan 2012. Newcastle, Bolton Wanderers ile karşı karşıya geliyor ve Ben Arfa kendi yarı sahasında topu alıyor. Yohan Cabaye'nin pasının ardından, basit bir hareketle dayanak ayağının arkasından rakibi Sam Ricketts'i geçerek sansasyonel bir hücuma başlıyor. Kaleye giden yol hâlâ uzundu, ancak bir sonraki rakibini de ekarte ettikten sonra ceza sahasına doğru yöneldi. Fransız oyuncu sahanın ortasından son iki defans oyuncusuna doğru dripling yaptı ve aralarından çevik bir şekilde geçerek onları geride bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında soğukkanlılığını korur ve topu kalecinin uzattığı kollarının arasından kontrollü bir şekilde geçirdi.

Ben Arfa'nın Newcastle'daki performansı ve golleri, ona taraftarlar arasında kült bir statü kazandırdı. Hatta bazıları için o, kulübün yeni hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olabilecek bir "umut" sembolüydü. Ancak bu başarı gelmedi. Ben Arfa, antrenmanlarda inanılmaz tekniği ve yeteneğiyle takım arkadaşlarını çok etkiledi, ancak disiplinsizliği ve bencilliği nedeniyle de onları sık sık kızdırdı. Söylentilere göre, antrenmanları düzenli olarak kaçırıyor ya da tam olarak kendini veremiyordu, bu da bazı oyuncuların teknik direktör Alan Pardew'e kadrodan çıkarılması için baskı yapmasına neden oldu. Pardew, The Athletic'e şunları söyledi: "Çok talepkardı ve oyuncuların ona olan güvenini biraz kaybetmeye başladığını fark ettim. Bu anlamda, kurduğumuz ve çok iyi işleyen sisteme artık uymuyordu. Onu sahaya sürdüğümüzde, işler eskisi gibi gitmiyordu. Defansif görevlerini yerine getirmiyordu, sıklıkla yanlış pozisyonda duruyordu ve bu da bize gollere mal olmaya başladı. Benim de kendim onunla sorunlarım vardı.”

Sonunda Ben Arfa, antrenman yapmak üzere The Magpies'in yedek takımına geri gönderildi, ardından da kiralık olarak Hull City'ye gitti. O macera da hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Teknik direktör Steve Bruce ile tartıştı ve Manchester United karşısında vasat bir maç çıkardı, ardından ilk yarıda oyundan alındı. Bu, The Tigers formasıyla oynadığı dokuzuncu maçtı, ancak onuncu maç gerçekleşmedi: kiralama süresi erken sonlandırıldı.