Getty Images Sport
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‘Stratosferik bir seviyede!’: Jose Mourinho, Kylian Mbappe’nin Real Madrid’e erken dönüşü karşısında büyülendi
Mourinho, Mbappe'nin erken dönüşünden heyecan duyuyor
Mourinho, süper yıldız forvet Mbappe'yi geçen hafta planlanandan önce sezon öncesi antrenmanlarına dönmesinin ardından övdü. Fransız milli oyuncu, yaz tatilinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlamak için istekli bir şekilde Valdebebas'ta takıma katıldı.
Portekizli teknik direktör, dünya çapındaki hücum oyuncusunu her gün gözlemleme fırsatına sahip olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gerekenden daha erken işe dönen forvetin A takım antrenmanlarına hemen adapte olması, tüm kadro için olumlu bir hava yarattı.
- Getty Images Sport
"Stratosferik bir seviyede"
İspanyol programı El Chiringuito'ya verdiği röportajda Mourinho, 27 yaşındaki oyuncunun antrenman seanslarındaki olağanüstü kalitesini anlatırken büyük bir coşku içindeydi.
“Mbappe inanılmaz,” dedi Mourinho. “Bazen antrenmanda beni güldürüyor, çünkü fazla iyi. Stratosferik bir seviyede.”
Portekizli teknik adam, Mbappe'nin profesyonel yaklaşımını ve sezon sonu tatilini kısa kesme isteğini özellikle övdü ve şöyle konuştu: “İstediğim bağlılık işte bu. 14 Ağustos'ta antrenmanlara dönebilecek bir adamın 12'sinde gelmesi. Bu bana zaten çok şey anlatıyor.”
Verimli geçen bir Liga sezonunu destekliyor
Mbappe'nin antrenmanlara erken dönüşü, 2025-26 sezonunda Madrid formasıyla sergilediği olağanüstü bireysel performansın ardından geldi. Fransız yıldız, La Liga'da ortaya koyduğu bir dizi belirleyici performansla takımın hücum hattındaki odak noktasına dönüştü. Hücum oyuncusu, lig sezonu boyunca 31 maçta forma giydi ve etkileyici bir şekilde 25 gol kaydetti.
- AFP
Real Madrid için standardı belirlemek
Mbappe kadroya geri dönmüşken, Mourinho yeni sezon öncesinde ivme yakalamak için forvetin bağlılığı ve formundan yararlanmaya çalışacak. Fransız milli oyuncu ayrıca yakın zamanda Real Madrid'in Schalke karşısında aldığı 3-0'lık sezon öncesi galibiyette de gol attı. Şimdi ise yeni sezonun ilk La Liga maçında deplasmanda Espanyol ile karşılaşmaya hazırlanıyorlar.
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