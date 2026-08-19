İspanyol programı El Chiringuito'ya verdiği röportajda Mourinho, 27 yaşındaki oyuncunun antrenman seanslarındaki olağanüstü kalitesini anlatırken büyük bir coşku içindeydi.

“Mbappe inanılmaz,” dedi Mourinho. “Bazen antrenmanda beni güldürüyor, çünkü fazla iyi. Stratosferik bir seviyede.”

Portekizli teknik adam, Mbappe'nin profesyonel yaklaşımını ve sezon sonu tatilini kısa kesme isteğini özellikle övdü ve şöyle konuştu: “İstediğim bağlılık işte bu. 14 Ağustos'ta antrenmanlara dönebilecek bir adamın 12'sinde gelmesi. Bu bana zaten çok şey anlatıyor.”