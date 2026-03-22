Stramaccioni: "Kean-Retegui, Gattuso'nun İtalya takımının ilk 11'inde yer alacak, Pio Esposito ise maçın gidişatına göre oyuna girecek"

DAZN stüdyolarında maçı analiz eden Andrea Stramaccioni, Kean ile Pio Esposito arasındaki rekabetten de bahsetti ve Perşembe günü Dünya Kupası elemeleri play-off'unda Kuzey İrlanda ile oynanacak maç öncesinde İtalya'nın olası forvet ikilisini tahmin etti: "Gattuso, Spalletti'nin ardından Milli Takım'a geliyor ve Kean ile Retegui'ye güveniyor; bu onun imzası, Milli Takım'daki DNA'sı. Tabii ki Pio Esposito'nun gelişimi futbolumuz için harika bir haber, ama bence o maçın gidişatına göre oyuna girebilir çünkü Kean-Retegui forvet ikilisinin milli takım teknik direktörümüzün imzasını taşıdığına inanıyorum. Şansımız yaver giderse, belki de Kuzey İrlanda gibi fiziksel gücü yüksek bir takıma karşı oynanacak maçın son dakikalarında Pio gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyulabilir. Retegui'de bu tür maçlarda ihtiyaç duyulan o hırsı, o enerjiyi görüyorum."