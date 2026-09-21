ANP
Çeviri:
'Stoke deplasmanı o kadar da kötü değilmiş' - Andros Townsend, Tayland'daki tuhaf saha silindiri kazasının ardından şaka yaptı
Ağır iş makinesi kanat oyuncusuna çarptı
Tinsulanon Stadyumu'nda korkutucu bir olay yaşandı; kontrolden çıkan bir saha silindiri, Prachuap'ın Pattani deplasmanı öncesindeki ısınma sırasında Townsend'e çarptı. Eski Tottenham Hotspur kanat oyuncusunun sol bacağı ve kalçası kısa süreliğine ağır ekipmanın altında sıkıştı, ardından endişelenen takım arkadaşları onu kurtarmak için hızla yardıma koştu. Stadyum genelinde büyük paniğe yol açmasına rağmen Townsend mucizevi şekilde ciddi bir sakatlıktan kurtuldu ve hatta uzatma dakikalarında oyuna sonradan girdi.
- Pro Sports Images
İngiliz hücum oyuncusu mizahını paylaşıyor
Dehşet verici çarpışmanın sarsıcı etkisine kapılmak yerine, İngiltere Milli Takımı formasını 13 kez giymiş eski oyuncu bu durumda mizah bulmayı tercih etti ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Townsend, çarpışmanın görüntülerini yeniden paylaşırken bu tuhaf anı, Premier League kariyeri sırasında Stoke City deplasmanında dondurucu ve rüzgârlı günlerle hafif bir dille kıyasladı.
Townsend, Instagram Hikâyesi üzerinden kazayla ilgili şu yorumu yaptı: "Meğer Stoke deplasmanı o kadar da kötü değilmiş. Nedenini görmek için kaydırın."
Dünya genelindeki taraftarlar sıcak tepki verdi
Sıradışı olay kısa sürede sosyal medyada viral oldu; bu durum, dünya genelindeki taraftarlardan büyük bir rahatlama duygusuyla birlikte yaygın bir eğlence dalgasını da beraberinde getirdi. Tay futbolundaki yerel gözlemciler, korkutucu olay karşısındaki rahat tepkisinin ardından hücum oyuncusuna esprili bir lakap bile taktı.
Townsend, kendisini "Tay Ligi tarihinin Meme Kralı" diye niteleyen bir çevrim içi paylaşıma dört gülme emojisiyle birlikte yalnızca şu yanıtı verdi: "inan bana"
- ANP
Sağlık kontrolleri maçlardan önce yapılır
Pattani deplasmanında alınan 3-0'lık net galibiyet, Prachuap'ın Thai League 1'deki umut verici form grafiğini sürdürdü. Tecrübeli kanat oyuncusu son birkaç dakikada oynayabilecek kadar hazır olsa da, kulübün sağlık ekibinin herhangi bir komplikasyonu dışlamak için kalça ve uyluğundaki ezilmelere kapsamlı kontroller yapması planlanıyor. Deneyimli hücum oyuncusu şimdi, yaklaşan maç arasının ardından iç saha ligi maçları yeniden başladığında tam formuna kavuşmayı hedefleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun