Dehşet verici çarpışmanın sarsıcı etkisine kapılmak yerine, İngiltere Milli Takımı formasını 13 kez giymiş eski oyuncu bu durumda mizah bulmayı tercih etti ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Townsend, çarpışmanın görüntülerini yeniden paylaşırken bu tuhaf anı, Premier League kariyeri sırasında Stoke City deplasmanında dondurucu ve rüzgârlı günlerle hafif bir dille kıyasladı.

Townsend, Instagram Hikâyesi üzerinden kazayla ilgili şu yorumu yaptı: "Meğer Stoke deplasmanı o kadar da kötü değilmiş. Nedenini görmek için kaydırın."