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Adhe Makayasa
Çeviri:

'Stoke deplasmanı o kadar da kötü değilmiş' - Andros Townsend, Tayland'daki tuhaf saha silindiri kazasının ardından şaka yaptı

A. Townsend
Prachuap FC
Pattani FC - Prachuap FC
Pattani FC
Thai Lig
Stoke City
Championship

Eski İngiltere kanat oyuncusu Andros Townsend, cumartesi günü bir Thai League 1 maçı öncesinde kontrolden çıkan saha silindirinin çarpmasıyla yaşadığı korkunç olayı hafife aldı. 35 yaşındaki oyuncu, mucize eseri felaket boyutunda bir zarardan kurtulduktan sonra PT Prachuap formasıyla oyuna sonradan girdi ve daha sonra, Stoke City deplasmanlarına gitmenin bu tuhaf kazaya tercih edilebileceği yönünde şaka yaptı.

  • Ağır iş makinesi kanat oyuncusuna çarptı

    Tinsulanon Stadyumu'nda korkutucu bir olay yaşandı; kontrolden çıkan bir saha silindiri, Prachuap'ın Pattani deplasmanı öncesindeki ısınma sırasında Townsend'e çarptı. Eski Tottenham Hotspur kanat oyuncusunun sol bacağı ve kalçası kısa süreliğine ağır ekipmanın altında sıkıştı, ardından endişelenen takım arkadaşları onu kurtarmak için hızla yardıma koştu. Stadyum genelinde büyük paniğe yol açmasına rağmen Townsend mucizevi şekilde ciddi bir sakatlıktan kurtuldu ve hatta uzatma dakikalarında oyuna sonradan girdi.


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  • imago-sport-1044642274.jpgPro Sports Images

    İngiliz hücum oyuncusu mizahını paylaşıyor

    Dehşet verici çarpışmanın sarsıcı etkisine kapılmak yerine, İngiltere Milli Takımı formasını 13 kez giymiş eski oyuncu bu durumda mizah bulmayı tercih etti ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Townsend, çarpışmanın görüntülerini yeniden paylaşırken bu tuhaf anı, Premier League kariyeri sırasında Stoke City deplasmanında dondurucu ve rüzgârlı günlerle hafif bir dille kıyasladı.

    Townsend, Instagram Hikâyesi üzerinden kazayla ilgili şu yorumu yaptı: "Meğer Stoke deplasmanı o kadar da kötü değilmiş. Nedenini görmek için kaydırın."

  • Dünya genelindeki taraftarlar sıcak tepki verdi

    Sıradışı olay kısa sürede sosyal medyada viral oldu; bu durum, dünya genelindeki taraftarlardan büyük bir rahatlama duygusuyla birlikte yaygın bir eğlence dalgasını da beraberinde getirdi. Tay futbolundaki yerel gözlemciler, korkutucu olay karşısındaki rahat tepkisinin ardından hücum oyuncusuna esprili bir lakap bile taktı.

    Townsend, kendisini "Tay Ligi tarihinin Meme Kralı" diye niteleyen bir çevrim içi paylaşıma dört gülme emojisiyle birlikte yalnızca şu yanıtı verdi: "inan bana"

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    Sağlık kontrolleri maçlardan önce yapılır

    Pattani deplasmanında alınan 3-0'lık net galibiyet, Prachuap'ın Thai League 1'deki umut verici form grafiğini sürdürdü. Tecrübeli kanat oyuncusu son birkaç dakikada oynayabilecek kadar hazır olsa da, kulübün sağlık ekibinin herhangi bir komplikasyonu dışlamak için kalça ve uyluğundaki ezilmelere kapsamlı kontroller yapması planlanıyor. Deneyimli hücum oyuncusu şimdi, yaklaşan maç arasının ardından iç saha ligi maçları yeniden başladığında tam formuna kavuşmayı hedefleyecek.