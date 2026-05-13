Stina Blackstenius galibiyeti getirdi! Arsenal, Everton'a karşı uzatma dakikalarında attığı tartışmalı golle WSL'de ikinci sırada bitirme umudunu canlandırdı

Emirates Stadyumu'ndaki taraftarların, evinde son kez sahaya çıkan Beth Mead'e veda ettiği gece, son derece duygusal geçti. Kulübün rakip kaleyi adeta delik deşik ettiği ilk yarıda iki kez direğe çarpan Mead, bu özel anı neredeyse bir golle taçlandırıyordu. Maçın son dakikalarında gelen galibiyet golüyle ilgili olarak dünya yayınlarına konuşan Mead, şunları söyledi: "Bu sezon bunu başarmakta bazen zorlandık. Maçlara hakim olduk, fırsatlar yakaladık ama bazen bunları değerlendiremedik. Bazen kazanmak için böyle olmak gerekir. Diğer takımlar bunu bizden önce başardı, Man City bu sezon bunu çok kez yaptı. Topun ağlara gitmesini görmek çok güzeldi, Stina çok iyi bir vuruş yaptı."