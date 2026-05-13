Stina Blackstenius galibiyeti getirdi! Arsenal, Everton'a karşı uzatma dakikalarında attığı tartışmalı golle WSL'de ikinci sırada bitirme umudunu canlandırdı
Maçın son dakikalarında yaşanan heyecan, hayati öneme sahip üç puanı getirdi
Arsenal, sezonun son iç saha maçında hayati öneme sahip galibiyeti son dakikada elde etti; oyuna sonradan giren Blackstenius 93. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sonuç, WSL tablosunda 48 puanla ikinci sıraya yükselen Gunners için büyük bir moral oldu. Bu kritik galibiyetle, 46 puanda kalan üçüncü sıradaki Chelsea'yi geçerek, ilk ikide yerlerini sağlamlaştırdılar. Arsenal maç boyunca top hakimiyetini elinde tuttu ancak Everton'ın savunmasını aşmakta zorlandı. Ta ki Blackstenius, maçın son dakikalarında kazanılan bir köşe vuruşunun ardından topu ağlara gönderene kadar.
Mead'e duygusal bir Emirates vedası
Emirates Stadyumu'ndaki taraftarların, evinde son kez sahaya çıkan Beth Mead'e veda ettiği gece, son derece duygusal geçti. Kulübün rakip kaleyi adeta delik deşik ettiği ilk yarıda iki kez direğe çarpan Mead, bu özel anı neredeyse bir golle taçlandırıyordu. Maçın son dakikalarında gelen galibiyet golüyle ilgili olarak dünya yayınlarına konuşan Mead, şunları söyledi: "Bu sezon bunu başarmakta bazen zorlandık. Maçlara hakim olduk, fırsatlar yakaladık ama bazen bunları değerlendiremedik. Bazen kazanmak için böyle olmak gerekir. Diğer takımlar bunu bizden önce başardı, Man City bu sezon bunu çok kez yaptı. Topun ağlara gitmesini görmek çok güzeldi, Stina çok iyi bir vuruş yaptı."
Everton'ın direnci sonunda kırıldı
Everton, şu anda 20 puanla sekizinci sırada yer almasına rağmen maç boyunca muazzam bir savunma sağlamlığı sergiledi. Ev sahibi takımın Alessia Russo liderliğindeki hücum hattı açılış golünü bulmak için durmaksızın çabalarken, konuk takım büyük ölçüde kendi yarı sahasında kaldı. Kaleci Courtney Brosnan, Russo ve Frida Maanum’un şutlarını engellemek için birçok kritik kurtarış yaparak inanılmaz derecede yoğun bir performans sergiledi. Ancak, maçın son beş dakikalık çılgın uzatma süresinde sonunda golü yedi. Brosnan, bu belirleyici golün öncesinde Leah Williamson tarafından faul yapıldığını düşündü, ancak hakem golü geçerli saydı ve konuk takımı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
Dikkatler Anfield'daki final maçına çevrildi
Gunners, son haftaya lider konumda giriyor. Şampiyon Manchester City 52 puanla şampiyonluğu garantilemişken, Arsenal 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. Anfield’da Liverpool ile oynanacak maçta alınacak bir beraberlik, 46 puanı bulunan Chelsea’yi geride bırakarak ikincilik sırasını garantileyecek ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılma hakkını sağlayacak.