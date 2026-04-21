Stina Blackstenius, Arsenal’in sona eren sözleşmelerden oluşan uzun listeyi ele almaya devam ederken, yeni sözleşme imzalayan en son Arsenal yıldızı oldu
Resmi: Blackstenius, Arsenal ile yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, bu haberi Salı günü duyurdu; bu, Blackstenius’un geçen hafta milli takımda görev yaparken İsveçli gazeteciler tarafından geleceği hakkında sorgulandığı sırada verdiği demeçlerin internette ortaya çıkmasından sadece bir gün sonraydı. Gunners ile yeni bir sözleşme konusunda görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorulduğunda Blackstenius çekingen davranarak, “Bunu şimdilik söylemeyeceğim” diye yanıt vermişti.
Bu soruya verilen cevap, Blackstenius'un gerçekten de yeni bir sözleşme imzaladığı yönündeki duyuru oldu, ancak Arsenal sözleşmenin süresini açıklamadı. İsveçli forvet, 2022'den beri kulüpte forma giyiyor ve kulüp için 152 maçta 64 gol attı. Bu gollerin arasında, Arsenal'in favori Barcelona'yı şaşkına çevirerek 2007'den bu yana ilk, toplamda ise ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandığı geçen yılki Şampiyonlar Ligi finalinde attığı tek gol de bulunuyor.
Blackstenius'un Arsenal'deki şimdiye kadarki en verimli sezonu
Geçtiğimiz yıllarda Blackstenius, yeni bir maceraya atılmaya istekli olabilirdi. Bunun nedeni, Arsenal'in ilk tercih edilen santrforu Alessia Russo'nun varlığı nedeniyle, Blackstenius'un sık sık ilk 11'e girmekte zorlanmasıydı. Ancak bu sezon, teknik direktör Renee Slegers bu ikiliyi daha sık birlikte sahaya sürdü. Russo daha geriye çekilirken Blackstenius forvet hattını yönetti ve ikili, rakibe yeni sorunlar yaratmak için sık sık pozisyonlarını akıcı bir şekilde değiştirdi.
Slegers geçtiğimiz günlerde, "Bence ikisi oyuncu olarak oldukça farklılar ve bu yüzden birbirlerine çok iyi uyum sağlıyorlar" dedi. "Bazen zıt kutuplar birbirini çeker derler. Bence ikisi birbirinden oldukça farklı. Sahada farklı şeyler yapmak istiyorlar ve birbirlerine bu farklı şeyleri yapma alanı ve fırsatı tanıyorlar, bu da onları bu kadar iyi bir ikili yapıyor. Bu da takımımıza gerçekten iyi gelen bir dinamizm getiriyor ve ikisi de 9 numara rolünü oynayabiliyor."
Bu, Blackstenius'un Arsenal oyuncusu olarak bugüne kadarki en verimli iç saha sezonuna yol açtı. Kadınlar Süper Ligi'nde 15 maçta (sadece 6'sında ilk 11'de) attığı 8 gol ve yaptığı 3 asist, İngiltere'ye transferinden bu yana kariyerinin en iyi performansı oldu. Bu, 30 yaşındaki oyuncunun bu sezon diğer turnuvalarda attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistin üzerine eklendi.
Gelişim ve ortam: Blackstenius neden Arsenal'de kalmak istedi?
Blackstenius’un İsveç basınına yaptığı son açıklamalar, kulüpte kalmaya başka nedenlerden dolayı da istekli olduğunu gösterdi. “Arsenal’de dört buçuk yıldır, ya da ne kadar süredir olursa olsun, bulunmamın kesinlikle bir nedeni var,” diye açıkladı. “Bu, kulüp hakkında ne düşündüğümü ve buradaki gelişmeleri nasıl değerlendirdiğimi gösteriyor.
"Burası gerçekten ilham verici bir ortam. Her gün çok yüksek seviyede bir oyunun parçası oluyorum ve birlikte antrenman yaptığım ve oynadığım insanlardan ilham alıyorum. Her şeyin yerli yerinde olduğu bir ortamda olduğumu hissediyorum. Her zaman ilerleme kaydetmek istiyorum, bu da beni gerçekten motive ediyor."
Bir oyuncu daha gitti, daha fazlası da gelecek mi? Arsenal'in sona eren sözleşmelerden oluşan uzun listesi
Blackstenius'un geleceğinin netleşmesi, Arsenal'in şimdilik yapılacaklar listesinden bir maddeyi daha silmiş olsa da, yaz gelmeden önce halledilmesi gereken pek çok iş var. Kaptan Kim Little, bu yılın başlarında Slegers'in sözleşmesini yenilemesinin ardından kendi sözleşmesini bir sezon daha uzattı, ancak önümüzdeki birkaç ay içinde ayrılması beklenen birçok isim var. Leah Williamson, Steph Catley, Katie McCabe, Beth Mead, Caitlin Foord, Laia Codina, Victoria Pelova ve Manuela Zinsberger'in sözleşmelerinin sona erdiği bildiriliyor.
Ayrıca yeni transferler de halledilmesi gereken konular arasında. İngiltere'nin orta saha oyuncusu Georgia Stanway'in, Almanya'da geçirdiği dört yılın ardından Bayern Münih'e veda edip bu yaz Arsenal'e katılacağı yaygın olarak biliniyor. Barcelona'nın bek oyuncusu Ona Batlle de kuzey Londra'ya transfer olacağı yönünde güçlü söylentiler var. Bu transferler, Gunners'ın sözleşme yenilemelerine yaklaşımını da etkileyecek ve bunun tersi de geçerli olacak.