Geçtiğimiz yıllarda Blackstenius, yeni bir maceraya atılmaya istekli olabilirdi. Bunun nedeni, Arsenal'in ilk tercih edilen santrforu Alessia Russo'nun varlığı nedeniyle, Blackstenius'un sık sık ilk 11'e girmekte zorlanmasıydı. Ancak bu sezon, teknik direktör Renee Slegers bu ikiliyi daha sık birlikte sahaya sürdü. Russo daha geriye çekilirken Blackstenius forvet hattını yönetti ve ikili, rakibe yeni sorunlar yaratmak için sık sık pozisyonlarını akıcı bir şekilde değiştirdi.

Slegers geçtiğimiz günlerde, "Bence ikisi oyuncu olarak oldukça farklılar ve bu yüzden birbirlerine çok iyi uyum sağlıyorlar" dedi. "Bazen zıt kutuplar birbirini çeker derler. Bence ikisi birbirinden oldukça farklı. Sahada farklı şeyler yapmak istiyorlar ve birbirlerine bu farklı şeyleri yapma alanı ve fırsatı tanıyorlar, bu da onları bu kadar iyi bir ikili yapıyor. Bu da takımımıza gerçekten iyi gelen bir dinamizm getiriyor ve ikisi de 9 numara rolünü oynayabiliyor."

Bu, Blackstenius'un Arsenal oyuncusu olarak bugüne kadarki en verimli iç saha sezonuna yol açtı. Kadınlar Süper Ligi'nde 15 maçta (sadece 6'sında ilk 11'de) attığı 8 gol ve yaptığı 3 asist, İngiltere'ye transferinden bu yana kariyerinin en iyi performansı oldu. Bu, 30 yaşındaki oyuncunun bu sezon diğer turnuvalarda attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistin üzerine eklendi.