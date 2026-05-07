Gettyimages
Çeviri:
Steven Gerrard, 'olağanüstü' PSG karşısında Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finali şansına ilişkin görüşünü açıkladı
Gerrard, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi favori olarak gösteriyor
PSG, Bayern Münih'i toplamda 6-5 yenerek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Takımın son Avrupa performansı, bu ayın sonunda kupayı yeniden kazanma konusunda favori konumunu daha da güçlendirdi. Yarı finalin ardından konuşan Gerrard, Atletico Madrid'i eleyerek finale yükselen Arsenal'in, Arteta yönetimindeki etkileyici sezonuna rağmen muhtemelen zayıf taraf olarak görüleceğini kabul etti. Gerrard, PSG'nin tecrübesi, hücum kalitesi ve kadro derinliğini finale giderken en büyük avantajları olarak gösterdi. Eski orta saha oyuncusu ayrıca, Arsenal'in kulübün yakın tarihindeki en önemli maçlardan birine daha az beklenti ile girmesinin psikolojik olarak yararına olabileceğini de belirtti.
- Getty Images Sport
Gunners'ı büyük bir zorluk bekliyor
Gerrard, çoğu gözlemcinin PSG’nin Avrupa’da sergilediği bir başka üstün performansın ardından kupayı yeniden kaldıracağını beklediğini düşünüyor. Ayrıca, Arsenal’in yıldızlarla dolu PSG kadrosunu durdurabilmesi için her şeyin yolunda gitmesi gerektiğini vurguladı.
Gerrard, TNT Sports'a verdiği demeçte, "Herkes PSG'nin kupayı kazanmasını bekliyor. Bu geceki performanslarına, geçen yılki şampiyonluklarına ve kadrolarındaki oyunculara bakarsanız, bahisçilerin muhtemelen PSG'yi favori göstereceğini söylemek zorundasınız. Arsenal'in [finale kadar] daha kolay bir yol izlediği açık, ama ay sonunda bizi heyecanlandıracak, hepimizin sabırsızlıkla beklediği, iki farklı stilin karşılaşacağı bir final olacak. Her ikisi de orada olmayı hak ediyor, bunu söylemek zorundayız.
"Arsenal'in kazanması bir olasılık, ancak biraz da şansa ihtiyaçları olacak. O gece her şeyin lehlerine gitmesi gerekecek, çünkü bu PSG takımı her alanda çok iyi."
"Arsenal, maçın zayıf tarafı olacak"
Eski İngiltere milli futbolcusu, Arsenal'in PSG'nin savunmasını çökertmek için fiziksel gücünü ve duran toplardaki yeteneğini kullanması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, bu kadar önemli bir maçta "favori olmayan takım" etiketi, Arteta'nın takımının üzerindeki baskıyı azaltabileceğini de belirtiyor.
"Genel olarak, olağanüstüydüler," diye ekledi. "Bu yüzden Arsenal, işi bitirmek için o gece mükemmel olmak zorunda. Bence onlar zayıf taraf olacaklar, bu da onlara yarayabilir. Premier League'i kazanabilirlerse, bu onlara büyük bir inanç ve güven verecektir. Bence her duran topu değerlendirmek için fiziksel güçlerini ve boy avantajlarını kullanmalılar.
"PSG'yi istemediği bir yere sürüklemeli ve onlara rahatsızlık vermeli. Ama kesinlikle bir şansları var. Bence bazen büyük maçlarda avcı konumunda olmak, üzerinizde biraz daha az baskı ve beklenti olması yardımcı olur. Bence bu Arsenal'e yardımcı olabilir. Ancak Mikel Arteta, az önce izlediğimiz seviyedeki bir takıma karşı maçı kazanmaya çalışmak için bir oyun planı ve bir strateji belirlemek zorunda kalacak."
- Getty Images Sport
Arteta, kader belirleyici bir taktik sınavıyla karşı karşıya
Premier Lig şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürerken, final öncesinde Arsenal'in formu ve özgüveni hayati önem taşıyabilir. Gunners ile Les Parisiens arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs'ta yapılacak. Ancak bundan önce Arsenal, yirmi yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğunu kazanmak amacıyla Premier Lig'deki son üç maçını oynayacak. Bu son düzlükteki ilk sınavları, bu hafta sonu West Ham deplasmanı olacak.