Steven Gerrard, 'olağanüstü' PSG karşısında Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finali şansına ilişkin görüşünü açıkladı

Eski İngiltere milli futbolcusu, Arsenal'in PSG'nin savunmasını çökertmek için fiziksel gücünü ve duran toplardaki yeteneğini kullanması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, bu kadar önemli bir maçta "favori olmayan takım" etiketi, Arteta'nın takımının üzerindeki baskıyı azaltabileceğini de belirtiyor.

"Genel olarak, olağanüstüydüler," diye ekledi. "Bu yüzden Arsenal, işi bitirmek için o gece mükemmel olmak zorunda. Bence onlar zayıf taraf olacaklar, bu da onlara yarayabilir. Premier League'i kazanabilirlerse, bu onlara büyük bir inanç ve güven verecektir. Bence her duran topu değerlendirmek için fiziksel güçlerini ve boy avantajlarını kullanmalılar.

"PSG'yi istemediği bir yere sürüklemeli ve onlara rahatsızlık vermeli. Ama kesinlikle bir şansları var. Bence bazen büyük maçlarda avcı konumunda olmak, üzerinizde biraz daha az baskı ve beklenti olması yardımcı olur. Bence bu Arsenal'e yardımcı olabilir. Ancak Mikel Arteta, az önce izlediğimiz seviyedeki bir takıma karşı maçı kazanmaya çalışmak için bir oyun planı ve bir strateji belirlemek zorunda kalacak."