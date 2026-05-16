Steven Gerrard, Mohamed Salah'ın 'sert' açıklamasına tepki gösterdi; efsane isim, Liverpool'un Arne Slot yönetiminde 'kimliğini' yitirdiğini söyledi

Kulübün içinde bulunduğu kriz göz önüne alındığında, Salah'ın açıklamasının zamanlaması özellikle dikkat çekicidir. Aston Villa'ya karşı son mağlubiyet, bu sezonki 12. Premier Lig yenilgisini işaret ediyor ve bu utanç verici bir dönüm noktası olarak, modern tarihin en kötü şampiyonluk savunmalarından biri olduğunu pekiştiriyor. Bu düşüşün ardından takımdan Jürgen Klopp dönemiyle özdeşleşen "heavy metal" kimliğini yeniden keşfetmesini talep eden Mısırlı forvet, Slot'un daha ölçülü, top hakimiyetine dayalı felsefesinin kulübün temel değerleriyle uyumlu olup olmadığını fiilen sorgulamış oldu.

Gerrard, forvetin sözlerinin ciddiyetine dikkat çekerek şunları söyledi: "Zamanlamasına şaşırdım. Bir maç kaldı, Liverpool'daki son maçı. Sizler de biliyorsunuz, medyada yer alıyorsunuz: O çok nadiren konuşur, son zamanlarda röportajlar verdi çünkü açıkça inanılmaz bir Liverpool kariyerine son veriyor. Ancak bu, takımın şu anki durumu açısından Liverpool menajeri ve teknik kadro için oldukça ağır bir eleştiri. Bu konudaki görüşüm budur."