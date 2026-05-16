Steven Gerrard, Mohamed Salah'ın 'sert' açıklamasına tepki gösterdi; efsane isim, Liverpool'un Arne Slot yönetiminde 'kimliğini' yitirdiğini söyledi
Gerrard, Salah’ın gizemli mesajını yorumluyor
Gerrard, Salah’ın son dönemdeki sosyal medya faaliyetlerinin Liverpool kadrosu içindeki köklü sorunların açık bir göstergesi olduğuna inanıyor. Villa Park’ta alınan ağır yenilginin ardından, Salah her zamanki sessizliğini bozarak kulübün eski ihtişamına geri dönülmesi çağrısında bulundu; Gerrard bu hamleyi, Arne Slot yönetimindeki ortamın parçalandığına dair futbol dünyasına gönderilen kasıtlı bir sinyal olarak değerlendiriyor.
"Vay canına. Dinleyin, bu son derece ilginç," dedi Gerrard, TNT Sports'ta. "Mo Salah pek konuşmaz, tweet atmaz ve kesinlikle böyle tweetler atmaz. Bu yüzden bence dışarıya, Liverpool soyunma odasında işlerin yolunda gitmediğine dair bir mesaj gönderiyor: Kimlik kayboldu ve bunu kendi gözleriyle görmek onu gerçekten incitiyor."
- AFP
Arne Slot'a yönelik doğrudan bir meydan okuma
Kulübün içinde bulunduğu kriz göz önüne alındığında, Salah'ın açıklamasının zamanlaması özellikle dikkat çekicidir. Aston Villa'ya karşı son mağlubiyet, bu sezonki 12. Premier Lig yenilgisini işaret ediyor ve bu utanç verici bir dönüm noktası olarak, modern tarihin en kötü şampiyonluk savunmalarından biri olduğunu pekiştiriyor. Bu düşüşün ardından takımdan Jürgen Klopp dönemiyle özdeşleşen "heavy metal" kimliğini yeniden keşfetmesini talep eden Mısırlı forvet, Slot'un daha ölçülü, top hakimiyetine dayalı felsefesinin kulübün temel değerleriyle uyumlu olup olmadığını fiilen sorgulamış oldu.
Gerrard, forvetin sözlerinin ciddiyetine dikkat çekerek şunları söyledi: "Zamanlamasına şaşırdım. Bir maç kaldı, Liverpool'daki son maçı. Sizler de biliyorsunuz, medyada yer alıyorsunuz: O çok nadiren konuşur, son zamanlarda röportajlar verdi çünkü açıkça inanılmaz bir Liverpool kariyerine son veriyor. Ancak bu, takımın şu anki durumu açısından Liverpool menajeri ve teknik kadro için oldukça ağır bir eleştiri. Bu konudaki görüşüm budur."
Liverpool, Villa Park'ta çöküş yaşıyor
Bu iç gerginliğin tetikleyicisi, Aston Villa karşısında sergilenen felaket bir performans oldu; bu maç, Liverpool’un bu sezon tüm turnuvalarda aldığı 19. mağlubiyet oldu. Mağlubiyetin şekli, hem taraftarların hem de eski oyuncuların kadronun dayanıklılığını sorgulamasına neden olurken, Salah maç sırasında takımı “çökmekte” olarak nitelendirdi.
Gerrard, "Çöküyor, çok ağır bir kelime" diye ekledi. "Zamanlaması oldukça ağır. Mo'dan böyle bir söz duymak alışılmadık bir durum. Baskı hem oyuncular üzerinde hem de teknik direktör üzerinde çünkü performans hiç de iyi değil. Dün geceki performans berbattı, korkunçtu, baştan sona izlemesi zordu ve dün gece Liverpool'u izlemek bana acı verdi. Normalde böyle şeyler söylemem."
Alışılmadık bir soyunma odası ortamı
Sezonun son maçı kalmışken, dikkatler Salah'ın tek başına hareket edip etmediğine ya da oyuncular arasında daha geniş bir mutabakatı temsil edip etmediğine yöneliyor. Gerrard, forvetin "soyunma odasındaki diğer herkesin iyiliği için kendi adına mı konuştuğunu" sorguladı ve bu tür bir tepkinin, genellikle profesyonelliği ve sakin liderliğiyle tanınan bir oyuncu için son derece alışılmadık olduğunu belirtti.
Eski orta saha oyuncusu, "Bu garip, alışılmadık bir durum" dedi. "Son maçı öncesinde medyaya bolca konuşacak, eminim. Önümüzdeki günleri gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum çünkü bu, bir Liverpool oyuncusu için alışılmadık bir durum ve Mo Salah için de alışılmadık."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Zorlu bir 90 dakikaydı ve hak ettiklerini aldılar. Villa sahanın her yerinde daha iyiydi. Mücadele yoktu, tutku yoktu, oyun düzeni yoktu, bağlantı yoktu, sahada birlikte hareket etmiyorlardı, oyuncular bireysel olarak performans gösterebilecekleri seviyeden çok uzaktaydılar."