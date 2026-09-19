Real Madrid, Gabriel'i kadrosuna katmak için Barcelona ile aktif şekilde rekabet ediyor, ancak Gerrard, Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerinin hazır olmayan genç oyuncuları oynatmaları için baskı altına alınmayacağı uyarısında bulundu.

Gerrard şöyle dedi: "Örnek olarak Real Madrid'deki Jose Mourinho'yu kullanalım. Diyelim ki şimdi Real Madrid'e gidiyor, Jose Mourinho bu çocuğu hemen oynatacak mı? Onu öne itmeye zorlanacak mı? Bu elit teknik direktörlerin nasıl olduğunu biliyorsunuz, gençleri takıma katkı vermeye hazır olduklarında oynatırlar. Benim görüşüme göre çocuğun sağlığına ve bakımına dikkat etmeleri gerekiyor ama Manchester United ona bunu verebilir, bunu yapma konusunda bir geçmişleri var. Ben bu aciliyeti görmüyorum, bu paniği görmüyorum."