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Steven Gerrard, Manchester United'nın genç oyuncusu JJ Gabriel'i olası Real Madrid transferi ve Jose Mourinho konusunda uyardı
Gabriel, Old Trafford'dan ayrılmak istiyor
JJ Gabriel, Manchester United'dan kaydının feshedilmesini istemesinin ardından manşetleri domine etti; genç oyuncu, UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk maçında hat-trick yapmasından bu yana forma giymedi. TNT Sports'a konuşan Steven Gerrard, günümüzde genç yeteneklerin üzerine bindirilen yoğun baskı konusunda derin endişe duyduğunu ifade etti.
Gerrard şöyle dedi: "Bu sadece bu durumla ilgili değil. Genel olarak, çocukların artık aceleye getirilebilmesi ya da kariyerlerinin zorlanabilmesi beni futbol adına korkutuyor. JJ Gabriel'le ilgili bu münferit durumun ayrıntılarını ve arka planını bilmiyorum ama olaya bütünüyle bakarsanız, o dünyanın en büyük kulüplerinden birinde. Onların harika oyuncular yetiştirme konusunda bir geçmişi ve geleneği var. Sadece bu durum değil, oyunun geneli, bu yeteneklerin anne babaları var, menajerleri var, çok erken zorlayan ve acele ettiren dış etkiler var ve bu da bir çocuğun kariyerini etkileyebilir."
- Getty Images Sport
Gerrard dış etkileri sorguluyor
Liverpool efsanesi, forvetin etrafındaki mevcut ortamın potansiyel talipleri caydırabileceğine inanıyor. Gerrard şunları ekledi: "Bu, büyük bir baskı yaratacak ve ayrıca bu duruma bakan başka bir kulüpseniz kendi kendinize, 'evet, çocuk büyük bir yetenek' diye düşünürsünüz, ama bunun etrafındaki yükü ve gürültüyü ister misiniz? Perde arkasında neler söylendiğini ya da neler vaat edildiğini bilmiyorum, ama dışarıdan bakınca bana öyle geliyor ki birileri bunu itiyor, zorluyor ve aceleye getiriyor. Ve bunun çocuğa hiçbir şekilde yardımcı olacağını düşünmüyorum. Manchester United'da perde arkasında üst düzey insanlar olacaktır ama benim için en büyük mesele şu: Elinizde bir İngiliz teknik direktör [Michael Carrick] ve bir İngiliz yardımcı antrenör [Steve Holland] var; doğru zaman geldiğinde ve onun hazır olduğunu düşündüklerinde onu korumak isteyeceklerdir... ama hazır olduğunu hissettiklerinde de onu oynatacaklardır. Dediğim gibi, ben Manchester United'ın büyük bir rakibiyim ama Manchester United'ı uzaktan izledim, orada üst düzey antrenörler, üst düzey insanlar var. Michael Carrick'i çok iyi tanıyorum ve eğer bu çocuk hazır olsaydı, oynuyor olurdu."
Seçkin teknik direktörler hazır olmayı talep eder
Real Madrid, Gabriel'i kadrosuna katmak için Barcelona ile aktif şekilde rekabet ediyor, ancak Gerrard, Avrupa'nın önde gelen teknik direktörlerinin hazır olmayan genç oyuncuları oynatmaları için baskı altına alınmayacağı uyarısında bulundu.
Gerrard şöyle dedi: "Örnek olarak Real Madrid'deki Jose Mourinho'yu kullanalım. Diyelim ki şimdi Real Madrid'e gidiyor, Jose Mourinho bu çocuğu hemen oynatacak mı? Onu öne itmeye zorlanacak mı? Bu elit teknik direktörlerin nasıl olduğunu biliyorsunuz, gençleri takıma katkı vermeye hazır olduklarında oynatırlar. Benim görüşüme göre çocuğun sağlığına ve bakımına dikkat etmeleri gerekiyor ama Manchester United ona bunu verebilir, bunu yapma konusunda bir geçmişleri var. Ben bu aciliyeti görmüyorum, bu paniği görmüyorum."
- Getty
Gabriel için sırada ne var?
Gabriel, Real Madrid ile Barcelona imzası için kıyasıya mücadelesini sürdürürken görüşmeler yapmak üzere şu anda ailesiyle birlikte Katalonya'da bulunuyor. Sky Sports'a göre genç oyuncu bir İrlanda pasaportuna sahip ve bu da onun bir boşluktan yararlanarak 6 Ekim'de 16 yaşına bastıktan sonra bir Avrupa Birliği kulübüne katılmasına olanak tanıyor. Manchester United sözleşmesini feshetmeyi reddederken, önümüzdeki haftalarda gergin bir transfer süreci yaşanması bekleniyor.
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