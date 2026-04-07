Steven Gerrard, Liverpool'un kötü gidişatına duyduğu 'üzüntü'nün ortasında Arne Slot'un görevden alınma olasılığı hakkında görüşünü açıkladı

Geçen yaz yeni oyuncular için rekor kıran 446 milyon sterlinlik bir yatırım yapılmasına rağmen, Slot’un ikinci sezonu önemli ölçüde durma noktasına geldi. Liverpool şu anda Premier Lig lideri Arsenal’in 21 puan gerisinde kalmış durumda ve Gerrard’ın büyük üzüntüsüne neden olacak şekilde, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için çok zorlu bir mücadele vermek zorunda.

Gerrard, talkSPORT'a verdiği demeçte, "Bence kulüp yönetimi ve üst düzey yetkililer bu farkı, Villa ve United'ın farkı açtığını veya durumun daha da kötüye gittiğini görürlerse, teknik direktörün pozisyonu için endişelenirim" dedi. "Bunun olmasını istemem. Arne Slot'un büyük bir hayranıyım. İlk sezonunda beni çok etkilemişti. Şunu söylemeliyim ki, o iyi bir adam, yaptığı işlere bakılırsa açıkça çok, çok iyi bir teknik direktör.

"Bence bu durumun anahtarı Fulham maçı olacak. Eğer United ve Villa'ya daha fazla baskı uygulayabilirse ve PSG maçında gelecek haftaya kadar kalabilirse, bence her şey yoluna girecek ve beş, altı gün içinde durum daha iyi bir noktaya gelecektir. Ancak durum daha da kötüye giderse, menajer için endişelenirim, bunu söylemeliyim."

Liverpool'un standartlarındaki düşüşe ilişkin olarak şunları ekledi: "Üzüntü açısından, hem bireysel hem de toplu olarak onları izlerken, bunu sizden daha fazla hissediyorum, inanın bana. Çünkü takım kimliğinden, geçmiş yıllarda belirledikleri standartlardan çok uzaklaştılar."