Çeviri:
Steven Gerrard, Liverpool'un kötü gidişatına duyduğu 'üzüntü'nün ortasında Arne Slot'un görevden alınma olasılığı hakkında görüşünü açıkladı
Liverpool, FA Kupası'ndan elendi
Liverpool, FA Cup çeyrek finalinde Manchester City'ye karşı aldığı 4-0'lık ağır yenilginin ardından gergin bir havaya büründü; bu, takımın bu sezon tüm turnuvalarda aldığı 15. mağlubiyet oldu. Kırmızılar, maçın gidişatını değiştirebilecek erken fırsatları kaçırsa da, gözlemcileri şaşkına çeviren asıl etken, Etihad Stadyumu'nda yaşanan zihinsel çöküş oldu.
Slot üzerindeki baskı artıyor
Geçen yaz yeni oyuncular için rekor kıran 446 milyon sterlinlik bir yatırım yapılmasına rağmen, Slot’un ikinci sezonu önemli ölçüde durma noktasına geldi. Liverpool şu anda Premier Lig lideri Arsenal’in 21 puan gerisinde kalmış durumda ve Gerrard’ın büyük üzüntüsüne neden olacak şekilde, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için çok zorlu bir mücadele vermek zorunda.
Gerrard, talkSPORT'a verdiği demeçte, "Bence kulüp yönetimi ve üst düzey yetkililer bu farkı, Villa ve United'ın farkı açtığını veya durumun daha da kötüye gittiğini görürlerse, teknik direktörün pozisyonu için endişelenirim" dedi. "Bunun olmasını istemem. Arne Slot'un büyük bir hayranıyım. İlk sezonunda beni çok etkilemişti. Şunu söylemeliyim ki, o iyi bir adam, yaptığı işlere bakılırsa açıkça çok, çok iyi bir teknik direktör.
"Bence bu durumun anahtarı Fulham maçı olacak. Eğer United ve Villa'ya daha fazla baskı uygulayabilirse ve PSG maçında gelecek haftaya kadar kalabilirse, bence her şey yoluna girecek ve beş, altı gün içinde durum daha iyi bir noktaya gelecektir. Ancak durum daha da kötüye giderse, menajer için endişelenirim, bunu söylemeliyim."
Liverpool'un standartlarındaki düşüşe ilişkin olarak şunları ekledi: "Üzüntü açısından, hem bireysel hem de toplu olarak onları izlerken, bunu sizden daha fazla hissediyorum, inanın bana. Çünkü takım kimliğinden, geçmiş yıllarda belirledikleri standartlardan çok uzaklaştılar."
Gerrard, oyuncuların zihniyetini sorguluyor
Gerrard, Manchester City'ye karşı alınan yenilginin seyrine ilişkin derin endişelerini dile getirerek, bazı oyuncuların maç sonrası açıklamalarının belki de sonucun kendisinden daha zararlı olduğunu belirtti. Eski Liverpool orta saha oyuncusu, takımın şu anki direnç eksikliğinin Anfield'da beklenen standartlara uygun olmadığını öne sürdü.
Gerrard, "Onlar fırsatları yakaladılar ama bunları değerlendiremediler. Bence hepimiz biliyoruz ki büyük maçlarda fırsatlar geldiğinde bunları değerlendirmek gerekir" dedi. "City'yi küçümsemiyorum, maç boyunca olağanüstüydüler, ancak Liverpool'un çöküşü gerçekten endişe vericiydi ve oyuncuların maç sonrası 'mücadele yok, maçı bıraktık' gibi açıklamaları daha da endişe vericiydi.
"Liverpool futbol kulübünde, sahada böyle bir şey olamaz ve saha dışında da kesinlikle söylenemez, bu yüzden endişe verici zamanlar olduğunu söylemeliyim."
Şimdi ne olacak?
Liverpool, ilk dört sırayı belirleyecek yarışta Aston Villa'nın beş, Manchester United'ın ise altı puan gerisinde bulunuyor. Takım, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak; ardından hafta sonu Fulham ile oynayacağı hayati önem taşıyan Premier Lig maçına odaklanacak.