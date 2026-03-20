Steven Gerrard, Liverpool'u çalıştırma hayallerinin SONA ERDİĞİNİ acımasızca açıkladı; eski takım arkadaşı ise kulüp efsanesine Jürgen Klopp'un izinden gitmesini tavsiye ediyor
Gerrard, Rangers'ta şampiyonluk kazandıktan sonra zor günler geçirdi
Gerrard, Ibrox’ta göreve başladığında teknik direktörlük kariyerine verimli bir başlangıç yaptı. Glasgow’da takımın iç sahadaki hakimiyetini sürdürmesini sağladı ve Rangers, Old Firm rakibi Celtic’i zirveden indirdi.
Popülerliği hızla artan eski İngiltere milli oyuncunun, memleketinden ilgi görmesi çok uzun sürmedi. Kasım 2021'de Aston Villa'ya transfer oldu, ancak West Midlands'daki büyük ölçüde unutulabilir bir dönem sadece 11 ay ve 40 maç sürdü.
Gerrard, Al-Ettifaq ile Suudi Pro Ligi'ne gittiğinde de pek başarılı olamadı; orada görev aldığı 59 maçın sadece 23'ünü kazandı ve Ocak 2025'te Orta Doğu'dan ayrıldığından beri teknik direktörlükten uzak duruyor.
O zamandan beri 45 yaşındaki teknik adam için çeşitli transfer hedefleri gündeme geldi ve bir sonraki hamlesi -eğer olacaksa- çok önemli olarak değerlendiriliyor. Merseyside'a dönüş yolu tamamen kapanmış değil, ancak Gerrard'ın önünde birkaç engel var.
Gerrard'ın Liverpool teknik direktörü olma hayali sona mı erdi?
Gerrard’ın hâlâ Anfield’da takımın başına geçip geçemeyeceği sorusuna yanıt veren eski Reds forveti Heskey, ToonieBet işbirliğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Bence o rüya şu anda öldü. Yani, ölmek üzere ya da çoktan öldü.
“Şu anda [Michael] Carrick'in [Manchester United'da] ne kadar başarılı olduğuna bir bakın. Middlesbrough'dan ayrılalı çok olmamıştı ve ne kadar süredir sistemin içindeydi. Stevie gerçekten antrenörlüğe, menajerliğe ve saha kenarına geri dönmeli.
“Bence doğru kulübü, doğru sistemi ve birlikte çalışacağın doğru antrenörleri bulmak gerekiyor, çünkü her zaman mesele sadece sen değilsin. Jurgen [Klopp]'un bir ekibin lideri olduğunu unutmamalısınız. O sadece o adam değildi. Her şeyi yaptı. Hayır, hayır. İnsanları harekete geçirdi, onları yönlendirdi, belirli şeyleri yaptıklarından emin oldu ve onlara belirli şeyleri yapma konusunda özerklik de verdi. Her zaman mesele siz değilsiniz. Sadece doğru insanları bulmanız gerekiyor.”
Klopp, Gerrard'ı Anfield'daki ideal halefi olarak gösterdi
Klopp, Gerrard’ın halefi olabileceği fikrini 2019 yılında, yani Alman teknik adamın Premier Lig’in en zorlu görevlerinden birinden ayrılmasından yaklaşık beş yıl önce ortaya attı. Gerrard o dönemde, bu konunun gündeme gelmesinden dolayı “şaşırdığını ve gurur duyduğunu” söylemişti.
Ayrıca, manevi yuvasına geri dönme konusundaki bitmek bilmeyen spekülasyonlara ilişkin olarak şu sözleri sarf etmişti: “Nereye varmak istediğim, hedefim ve hayalim ne olduğu konusunda bu soruyu sık sık duyuyorum. Bunun ya da şunun için zaman dilimleri belirlememe gerek yok. Beni nereye götürürse oraya giderim; eğer bu zirveye çıkmaksa, harika olur, ama şimdiden bir üst düzey kulüp için çalışıyormuşum gibi hissediyorum.”
Heskey, Gerrard’ın 2026’da Liverpool’un başına geçeceği iddialarına şüpheyle yaklaşırken, bir başka eski Reds forveti olan John Aldridge ise daha önce GOAL’a her şeyin olabileceğini şöyle açıklamıştı: “Önemli olan, Stevie’nin o pozisyona gelmek için atacağı adımlar.
“Bir sonraki adım onun için çok önemli olacak. Bence ülkeye geri dönecek, ama belki de Avrupa'ya. Öğrendiklerini daha rekabetçi, daha iyi oyuncuların ve daha iyi futbolun olduğu bir lige taşıyacak ve sonra birdenbire her şey bir araya gelip patlama yaşayabilir. Bu onun için işe yarayabilir ve gerçekleşebilir.”
Liverpool bu yaz yeni bir teknik direktör arayışına girecek mi?
Liverpool'un bu yaz yeni bir teknik direktör arayışına girebileceğine dair iddialar var; zira Arne Slot, transfer piyasasında büyük harcamalar yapmasına rağmen, kulübün 2024-25 sezonundaki Premier Lig şampiyonluğunun ardından başarıyı sürdürmekte zorlanıyor.
Klopp, teknik direktörlük stresinden kurtulmuş olmasına rağmen Merseyside'a geri döneceği yönünde haberler çıkıyor, ancak teknik direktörlük koltuğuna geri dönmesi gereken Gerrard'ın bu aşamada değerlendirmeye alınacağına dair herhangi bir işaret yok.
