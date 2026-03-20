Steven Gerrard, Liverpool'u çalıştırma hayallerinin SONA ERDİĞİNİ acımasızca açıkladı; eski takım arkadaşı ise kulüp efsanesine Jürgen Klopp'un izinden gitmesini tavsiye ediyor

Gerrard, Ibrox’ta göreve başladığında teknik direktörlük kariyerine verimli bir başlangıç yaptı. Glasgow’da takımın iç sahadaki hakimiyetini sürdürmesini sağladı ve Rangers, Old Firm rakibi Celtic’i zirveden indirdi.

Popülerliği hızla artan eski İngiltere milli oyuncunun, memleketinden ilgi görmesi çok uzun sürmedi. Kasım 2021'de Aston Villa'ya transfer oldu, ancak West Midlands'daki büyük ölçüde unutulabilir bir dönem sadece 11 ay ve 40 maç sürdü.

Gerrard, Al-Ettifaq ile Suudi Pro Ligi'ne gittiğinde de pek başarılı olamadı; orada görev aldığı 59 maçın sadece 23'ünü kazandı ve Ocak 2025'te Orta Doğu'dan ayrıldığından beri teknik direktörlükten uzak duruyor.

O zamandan beri 45 yaşındaki teknik adam için çeşitli transfer hedefleri gündeme geldi ve bir sonraki hamlesi -eğer olacaksa- çok önemli olarak değerlendiriliyor. Merseyside'a dönüş yolu tamamen kapanmış değil, ancak Gerrard'ın önünde birkaç engel var.