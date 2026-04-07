Steven Gerrard, Liverpool'da Mohamed Salah'ın yerine geçmesini istediği hayalindeki ismi açıkladı
Gerrard, Olise'nin transferi konusunda destek veriyor
Salah'ın bu yaz Anfield'dan bedelsiz ayrılması beklenirken, Liverpool'un Olise'yi transfer etmek istediğine dair haberler üzerine halefinin aranması hız kazandı. 24 yaşındaki Fransız oyuncu, Bayern'de 2025-26 sezonunda muhteşem bir performans sergiledi ve Gerrard'ın onu Salah'ın performansını tekrarlayabilecek birkaç oyuncudan biri olarak nitelendirmesine neden oldu. Arsenal gibi Premier League rakiplerinin ilgisine rağmen, kanat oyuncusunun Bavyera devlerinin uzun vadeli projesindeki önemi nedeniyle olası bir transfer anlaşması karmaşık bir hal alıyor.
"Eşdeğer" bir halef belirleme
Gerrard, Salah gibi bir oyuncunun yerini doldurmanın son derece zor olduğunu kabul etmekle birlikte, kulübün kilit isimlerini kaybettikten sonra hücum hattını yeniden şekillendirme konusundaki kanıtlanmış başarısına güven duyduğunu ifade etti.
talkSPORT Breakfast programına konuk olan eski Reds kaptanı, "Bence Salah'ın yerine aynı kalitede bir oyuncu bulmaya çalışıyorsanız, piyasada alabileceğiniz çok az seçenek var. Olise bunlardan biri olabilir, ama onun transfer edilebileceğini sanmıyorum. Ancak deneyimlerime dayanarak, bir oyuncu olarak Liverpool'da bulunduğum süre boyunca ve ayrıldığımdan beri, Liverpool'un transfer ekibinin farklı seçenekleri olacağını ve bunun mutlaka aynı özelliklere sahip birini arayacakları anlamına gelmediğini söyleyebilirim.
"Örneğin, [Sadio] Mane'nin yerini doldurmamız gerektiğinde, biraz farklı bir oyuncu olan [Luis] Diaz'ı transfer ettik, ya da [Luis] Suarez ayrıldığında, oyuncuların yerini doldurmak için farklı seçenekler denediler. Ancak Liverpool, daha önce ayrılan üst düzey oyuncuların yerini doldurma konusunda harika bir sicile sahip. Bu yüzden transfer açısından, benzer bir oyuncu değil de farklı seçenekleri olacağına dair tam bir güvenim var. Ancak kesin olan bir şey var ki, gol ve asist açısından bir tür gol katkısını telafi etmeye çalışmak zorundalar. Bu son derece zor bir iş, çünkü bu oyuncular yıllardır Liverpool için inanılmaz bir performans sergilediler."
Bayern, yıldız oyuncusuna sıkı sıkıya sarılıyor
Giderek artan spekülasyonlara rağmen, Bayern yetkilileri Olise’nin Bundesliga’da sadece iki sezon geçirdikten sonra satılabileceğine dair her türlü iddiayı hemen yalanladı. Kulüp yönetimi, rekabet gücünü korumak amacıyla finansal kazançların saha içindeki kaliteden ödün verilerek elde edilmeyeceği konusunda kararlı.
Geçen ay Liverpool'a transfer olacağına dair söylentilere değinen Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness, "Eğer bu doğruysa... Ben doğru olduğuna inanmıyorum, ancak Liverpool bu yıl 500 milyon euro harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Dolayısıyla, gelecek yıl daha iyi oynamalarına katkıda bulunmayacağız. Bu oyunu taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünya çapında milyonlarca taraftarımız var ve bankada 200 milyon avromuz olsa da, bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak onlara pek bir faydası olmaz.”
Sportif direktör Max Eberl, Sport Bild'e durumu daha da netleştirdi ve şunları ekledi: “Michael'ın bizimle 2029'a kadar sözleşmesi var ve sözleşmesinde serbest kalma maddesi yok - biz rahatız.”
Olise'yi Avrupa sahnesi bekliyor
Olise, tüm turnuvalarda 40 maçta 16 gol ve 28 asist kaydetmiş olarak sezonun son düzlüğüne muhteşem bir formda giriyor. Şu anki odak noktası, Salı günü Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı; bu maçta yaratıcılığı, Bayern’in Avrupa’daki hedefleri için hayati önem taşıyacak.