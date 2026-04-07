Steven Gerrard, Liverpool'da Mohamed Salah'ın yerine geçmesini istediği hayalindeki ismi açıkladı

Gerrard, Salah gibi bir oyuncunun yerini doldurmanın son derece zor olduğunu kabul etmekle birlikte, kulübün kilit isimlerini kaybettikten sonra hücum hattını yeniden şekillendirme konusundaki kanıtlanmış başarısına güven duyduğunu ifade etti.

talkSPORT Breakfast programına konuk olan eski Reds kaptanı, "Bence Salah'ın yerine aynı kalitede bir oyuncu bulmaya çalışıyorsanız, piyasada alabileceğiniz çok az seçenek var. Olise bunlardan biri olabilir, ama onun transfer edilebileceğini sanmıyorum. Ancak deneyimlerime dayanarak, bir oyuncu olarak Liverpool'da bulunduğum süre boyunca ve ayrıldığımdan beri, Liverpool'un transfer ekibinin farklı seçenekleri olacağını ve bunun mutlaka aynı özelliklere sahip birini arayacakları anlamına gelmediğini söyleyebilirim.

"Örneğin, [Sadio] Mane'nin yerini doldurmamız gerektiğinde, biraz farklı bir oyuncu olan [Luis] Diaz'ı transfer ettik, ya da [Luis] Suarez ayrıldığında, oyuncuların yerini doldurmak için farklı seçenekler denediler. Ancak Liverpool, daha önce ayrılan üst düzey oyuncuların yerini doldurma konusunda harika bir sicile sahip. Bu yüzden transfer açısından, benzer bir oyuncu değil de farklı seçenekleri olacağına dair tam bir güvenim var. Ancak kesin olan bir şey var ki, gol ve asist açısından bir tür gol katkısını telafi etmeye çalışmak zorundalar. Bu son derece zor bir iş, çünkü bu oyuncular yıllardır Liverpool için inanılmaz bir performans sergilediler."



