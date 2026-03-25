Steven Gerrard, Liverpool'a bu yaz Mohamed Salah'ın yerini dolduracak "gişe rekorları kıracak" bir transferin gerekli olduğunu söylüyor

Kırmızılar, bu hafta Salah’ın mevcut sezonun bitiminde Liverpool’daki efsanevi dokuz yıllık serüvenine son vereceğinin kesinleşmesiyle sarsıldı. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmış olmasına rağmen Mısırlı oyuncu, bu yaz bedelsiz transferini kolaylaştırmak için önemli bir meblağdan vazgeçmek üzere kulüple anlaşmaya vardı; Suudi Pro Ligi ise en çok konuşulan hedef olarak öne çıkıyor.

Instagram hesabında paylaştığı duygusal bir videoda Salah, taraftarlara doğrudan seslenerek şöyle dedi: "Merhaba millet, maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım."