Getty Images Sport
Çeviri:
Steven Gerrard, Liverpool'a bu yaz Mohamed Salah'ın yerini dolduracak "gişe rekorları kıracak" bir transferin gerekli olduğunu söylüyor
Anfield'da bir dönemin sonu
Kırmızılar, bu hafta Salah’ın mevcut sezonun bitiminde Liverpool’daki efsanevi dokuz yıllık serüvenine son vereceğinin kesinleşmesiyle sarsıldı. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmış olmasına rağmen Mısırlı oyuncu, bu yaz bedelsiz transferini kolaylaştırmak için önemli bir meblağdan vazgeçmek üzere kulüple anlaşmaya vardı; Suudi Pro Ligi ise en çok konuşulan hedef olarak öne çıkıyor.
Instagram hesabında paylaştığı duygusal bir videoda Salah, taraftarlara doğrudan seslenerek şöyle dedi: "Merhaba millet, maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım."
- Getty Images Sport
Gerrard'ın gelecek planı
TNT Sports'ta konuşan Reds efsanesi Gerrard, kulübün bu sembolik forvetin halefini belirlerken gelişim odaklı bir yaklaşım benimseme lüksüne sahip olmadığı konusunda ısrarcıydı. Eski Al-Ettifaq teknik direktörü, Liverpool'un Premier Lig'in zirvesinde ve Avrupa'da rekabet gücünü sürdürebilmesi için yalnızca en üst düzey bir oyuncunun yeterli olacağı konusunda ısrar etti.
Gerrard, yayın sırasında "Gişe rekorları kıran birini transfer etmelisiniz, yoksa onun yerini dolduramazsınız" dedi. "Salah'ın yerini dolduracak oyuncu, dünyanın en iyi üç [veya] dört kanat oyuncusu arasında olmalı çünkü Mo da öyle bir oyuncuydu."
Michael Olise ve 173 milyon sterlinlik fiyat etiketi
Merseyside'a transfer olacağı söylenen isimler arasında Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise de yer alıyor. Almanya'dan gelen haberlere göre Liverpool, Fransız oyuncuyu Allianz Arena'dan koparmak için 200 milyon avro (173 milyon sterlin) gibi dudak uçuklatan bir transfer bedeli ödemeye hazır; bu rakam, FSG liderliğindeki yönetim grubunun niyetini açıkça ortaya koyuyor.
Bundesliga'ya transfer olduktan sonra etkileyici bir performans sergileyen Olise, Gerrard'ın "gişe hasılatı" tanımına uyuyor. Ancak, kısa listede yer alan tek isim o değil. Liverpool'un, Salah sonrası dönem için seçeneklerini değerlendirirken, RB Leipzig'den Yan Diomande ve Anthony Gordon, Jarrod Bowen, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus ve Yankuba Minteh gibi Premier League'in tanınmış yıldızları da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli hedefi takip ettiği söyleniyor.
- Getty Images Sport
Önümüzde zorlu bir geçiş süreci var
Her sezon istikrarlı bir şekilde en az 20 gol atan bir oyuncunun yerini doldurmak kolay bir iş değil ve sağ kanattaki boşluk, bu yaz kulübün transfer departmanının karşı karşıya kalacağı en büyük zorluk olacak. Salah, hem Jürgen Klopp hem de Arne Slot yönetiminde kulübün başarısının temel taşlarından biri olduğu için, bu transferi doğru bir şekilde gerçekleştirmek için üzerindeki baskı çok büyük.
Diomande gibi genç yetenekler zaman zaman parıldasa da, Gerrard'ın kendini kanıtlamış bir süperstar konusunda ısrarcı olması, taraftarların endişelerini yansıtıyor. Kırmızılar gelecek sezon büyük kupalar için mücadele edecekse, Salah'ın "gişe hasılatı" etkisini tekrarlayabilecek bir oyuncu bulmak, transfer döneminin en önemli konusu olacak.