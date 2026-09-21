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Dominik Szoboszlai Steven Gerrard LiverpoolGetty/GOAL
Chris Burton
Çeviri:

'Steven Gerrard'ın halefi' - Dominik Szoboszlai, Liverpool'da Virgil van Dijk'tan kaptanlığı devralmak ve Anfield efsanesinin izinden gitmek için 'doğru yolda'

D. Szoboszlai
Liverpool
Premier Lig
S. Gerrard

Vladimir Smicer, GOAL'e yaptığı açıklamada, Dominik Szoboszlai'nin Liverpool'da kaptanlık görevini devralma ve "Steven Gerrard'ın halefi" olma yolunda "doğru yolda" olduğunu söyledi. Çok yönlü Macar orta saha oyuncusu, çok da uzak olmayan geçmişteki efsanevi 8 numarayla birçok ortak özelliğe sahip ve Anfield'da yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğini Premier League devine bağladı.

  • Szoboszlai, Liverpool'da yeni sözleşme imzaladı

    Artık 2031'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için, La Liga devi Real Madrid'in ilgisini de içeren transfer söylentileri şimdilik savuşturulmuş durumda. Szoboszlai'nin 25 yaşında Merseyside'da en iyi yıllarını geçirmesi bekleniyor.

    2023'te RB Leipzig'den İngiltere'ye transfer olduktan sonra Liverpool'da şimdiden üç verimli sezon geçirdi. Szoboszlai'nin çok yönlülüğü, 154 maçta etkili şekilde kullanıldı; bunların birçoğu müthiş goller olmak üzere 31 gol kaydetti.

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  • Dominik Szoboszlai Virgil van Dijk Liverpool 2026-27Getty/GOAL

    Szoboszlai, Ballon d'Or kazananı Nedved'le kıyaslandı

    Zaten ülkesinde de kaptanlık pazubandını taşıyan çalışkan Macar milli futbolcu, Anfield'daki kısa ve uzun vadeli planlamanın kilit parçalarından biri haline geldi. Sahada bir lider konumuna yükseldi ve etrafındakilerin örnek alması için yüksek standartlar belirledi.

    Liverpool efsanesi Gerrard da gücünün zirvesindeyken aynı şeyi yapmıştı ve Szoboszlai de en görkemli ayak izlerini takip etmeyi hedefliyor. Ballon d'Or sahibi Pavel Nedved ile kıyaslanmayı hak etti; Smicer de günümüzün bu yıldızı ile Çek vatandaşı arasında benzerlikler görüyor.

    Bir dönem Gerrard ile birlikte de çalışan 2005 Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Szoboszlai'nin gelecek yıllarda Liverpool'da daha da öne çıkan bir rol üstlenebileceğini de düşünüyor. Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'ın sözleşmesi gelecek yaz sona erdiğinde, kaptan olarak öne çıkacak birine ihtiyaç duyulacak.

  • Liverpool'ın mevcut 8 numarası, bir efsanenin izinden gidiyor

    Smicer, Liverpool'ün mevcut 8 numarasının bu sorumluluğu devralıp devralmayacağı sorulduğunda, Grosvenor Sport iş birliğiyle konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Dominik Szoboszlai, Virgil van Dijk'tan sonra Liverpool'ün bir sonraki kaptanı olacak mı? Bir gün, evet. Bunu görebiliyorum.

    “Onu oyuncu ve kaptan olarak Steven Gerrard'la kıyaslamak zor çünkü Stevie G, Liverpool'da kök salmıştı. Liverpool'da büyüdü. Kulüp, şehir, taraftarlar ve Stevie G arasında her zaman o bağ vardı. Bu çok özel bir şeydi. Liverpool soyunma odasındaki oyuncular bile bunu hissediyor ve bunun nasıl işlediğini biliyordu.

    “Szobo üç yıldır Liverpool'da ve Stevie G tüm hayatını Liverpool'da geçirdi ama Stevie'nin izinden gitmek için doğru yolda ve bence Stevie, Szobo'nun Liverpool formasıyla oynamasını izlemeyi seviyordur. Eğer bir gün Szobo'nun Stevie G'nin halefi olduğunu söylersek, buna karşı çıkacağını sanmıyorum.”

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  • Dominik Szoboszlai Liverpool 2026-27Getty

    Szoboszlai, kaptan olarak büyük bir kupayı kaldırmayı umacak

    Szoboszlai, Anfield'daki sadık taraftar kitlesi için Merseyside doğumlu Gerrard'ın ifade ettiği anlam düşünüldüğünde, popülerlik açısından Gerrard'la asla boy ölçüşemeyebilir, ancak modern dönemin büyüklerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

    Kaptanlığı üstlenmesi, özellikle de önümüzdeki yıllarda büyük kupalar havaya kaldırılabilirse, mirasını sağlamlaştırmasına yardımcı olacaktır; zira Liverpool 2026-27 sezonuna yenilgisiz bir başlangıç yaptı ve hem yurt içi hem de kıtasal kulvarlarda olumlu ilerleme kaydediyor.

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