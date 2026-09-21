Zaten ülkesinde de kaptanlık pazubandını taşıyan çalışkan Macar milli futbolcu, Anfield'daki kısa ve uzun vadeli planlamanın kilit parçalarından biri haline geldi. Sahada bir lider konumuna yükseldi ve etrafındakilerin örnek alması için yüksek standartlar belirledi.

Liverpool efsanesi Gerrard da gücünün zirvesindeyken aynı şeyi yapmıştı ve Szoboszlai de en görkemli ayak izlerini takip etmeyi hedefliyor. Ballon d'Or sahibi Pavel Nedved ile kıyaslanmayı hak etti; Smicer de günümüzün bu yıldızı ile Çek vatandaşı arasında benzerlikler görüyor.

Bir dönem Gerrard ile birlikte de çalışan 2005 Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Szoboszlai'nin gelecek yıllarda Liverpool'da daha da öne çıkan bir rol üstlenebileceğini de düşünüyor. Hollandalı savunmacı Virgil van Dijk'ın sözleşmesi gelecek yaz sona erdiğinde, kaptan olarak öne çıkacak birine ihtiyaç duyulacak.