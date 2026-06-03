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Steven Gerrard, Arsenal’in yıldızı Declan Rice’ın neden ‘henüz’ Ballon d’Or adayı olmadığını açıklamıştı
Rice, Arsenal’e önemli kupaları geri kazandırmaya katkıda bulundu
Birçok kişi, Rice’ın Emirates Stadyumu’ndaki takım için taşıdığı önem göz önüne alındığında, 2026’da Altın Top ödülüne aday olabileceğini öne sürüyor. 22 yıllık bir aradan sonra Premier Lig şampiyonluğunun Kuzey Londra’ya geri dönmesinde, Mikel Arteta’nın takımında başrolü üstlendi.
2023 yılında o dönemki İngiliz rekoru olan 105 milyon sterlin (141 milyon dolar) transfer ücretiyle Arsenal'e transfer olan West Ham altyapısı mezunu oyuncu, onun liderliğinde dev adımlar atan takımda neredeyse her maçta forma giydi.
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İngiltere, Dünya Kupası zaferi için yeni bir serüvene atılmaya hazır
Rice, kupa kazanma yolundaki karmaşık yapbozun son parçalarından biri olduğunu kanıtladı. 60 yıldır kutlayacak somut bir başarıya imza atamayan İngiltere, bu yaz Kuzey Amerika topraklarında Rice’ın kendileri için bir uğur sembolü olmasını umuyor.
Üç Aslanlar ile dünya şampiyonluğu kazanmak, ülkenin gelecekteki kaptanı olarak görülen bu oyuncuyu Ballon d'Or adayları listesinde daha üst sıralara taşıyacak ve kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı hayal kırıklığını telafi edecektir.
Ancak Fowler, Rice'ın "dünyanın en iyi oyuncusu" unvanını almaya hazır olduğuna ikna olmuş değil. 2005 Ballon d'Or oylamasında üçüncü olan eski İngiltere kaptanı ve Liverpool ikonu Gerrard ile karşılaştırıldığında, Arsenal'in 41 numaralı oyuncusunun merdivenin en tepesine ulaşmak için hala tırmanması gereken basamaklar var.
Rice neden henüz Liverpool'un efsane oyuncusu Gerrard'ın seviyesine ulaşamadı?
Eski Three Lions forveti Fowler, BetMGM’nin desteğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda, Rice’ın Altın Top ödülünün kalıcı bir adayı olup olamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Declan Rice’ı seviyorum.
Declan Rice ve ne kadar iyi olduğu hakkında konuşurken, onu elbette Stevie G gibi isimlerle karşılaştırırsınız. Dürüst olmak gerekirse, onun Steven'ın seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Bu, Liverpool taraftarı olduğum için değil. Bence Declan Rice, Arsenal'e transfer olduğundan beri daha eksiksiz bir oyuncu haline geldi. Ancak henüz Steven Gerrard'ın seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Bakın, Steven Gerrard hiçbir zaman Ballon d'Or ödülünü kazanmadı.
“Performansı açısından durum bu. Arsenal için harika bir performans sergiledi ve açıkçası bir üst seviyeye çıktı. Ama performansına dürüstçe bakarsak, bence bir üst seviyeye daha çıkması gerekiyor. Sanki onu eleştiriyormuşum gibi gelebilir, ama öyle değil. Bence Declan Rice harika bir oyuncu, ama henüz Ballon d'Or listesine girecek seviyede olduğunu düşünmüyorum.”
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Rice'ın geleceğinde unutulmaz bir Ballon d'Or zaferi yer alacak mı?
2025 Ballon d’Or oylamasında Rice, 27. sırada kalarak listenin oldukça gerilerinde yer aldı. Bununla birlikte, dünya çapındaki gözlemciler tarafından performansının değerlendirilmesinden önce Arsenal ile önemli bir kupa kazanmayı başaramadı.
Artık bir ulusal şampiyonluk unvanına sahip olan Rice, Arsenal'in tarih yazmasına yardımcı olarak, dikkat çekici bir çifte kupayı kazanmaya çok az kalmıştı. Şimdi odak noktası uluslararası meselelere kaymak üzere.
Kingston upon Thames doğumlu mütevazı oyuncu, kariyerinin bu aşamasında yetenek açısından Gerrard ile aynı seviyede olmadığını ilk kabul eden kişi olacaktır, ancak niyeti bu seviyeye ulaşmaktır ve o hiçbir zaman bir meydan okumadan geri adım atacak türde bir karakter olmamıştır; bu da Altın Top zaferinin geleceğinin bir parçası olabileceği anlamına gelir.