Steven Gerrard, Arsenal’in yıldızı Declan Rice’ın neden ‘henüz’ Ballon d’Or adayı olmadığını açıklamıştı

Rice, kupa kazanma yolundaki karmaşık yapbozun son parçalarından biri olduğunu kanıtladı. 60 yıldır kutlayacak somut bir başarıya imza atamayan İngiltere, bu yaz Kuzey Amerika topraklarında Rice’ın kendileri için bir uğur sembolü olmasını umuyor.

Üç Aslanlar ile dünya şampiyonluğu kazanmak, ülkenin gelecekteki kaptanı olarak görülen bu oyuncuyu Ballon d'Or adayları listesinde daha üst sıralara taşıyacak ve kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı hayal kırıklığını telafi edecektir.

Ancak Fowler, Rice'ın "dünyanın en iyi oyuncusu" unvanını almaya hazır olduğuna ikna olmuş değil. 2005 Ballon d'Or oylamasında üçüncü olan eski İngiltere kaptanı ve Liverpool ikonu Gerrard ile karşılaştırıldığında, Arsenal'in 41 numaralı oyuncusunun merdivenin en tepesine ulaşmak için hala tırmanması gereken basamaklar var.