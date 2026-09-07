Getty Images Sport
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Steve McManaman, yaz ayrılıklarının ardından Liverpool'daki liderlik boşluğunu doldurması için Dominik Szoboszlai'ya meydan okudu
Szoboszlai liderlik grubuna yükseldi
Dominik Szoboszlai, Anfield'da kadroda önemli bir yaz dönemi geçişinin ardından Liverpool'un liderlik grubuna yükseltildi. Macaristan milli oyuncusu, yeni teknik direktör Andoni Iraola tarafından kaptan Virgil van Dijk'ın arkasında üç kaptan yardımcısından biri olarak belirlendi.
Szoboszlai, bu kaptan yardımcılığı görevini uzun süredir kadroda yer alan Alisson Becker ve Joe Gomez ile paylaşıyor.
Orta saha yıldızının bu yükselişi, sezon sonunda soyunma odasının ağır topları Mohamed Salah ve Andy Robertson'ın ayrılmasının ardından geldi.
- Getty Images Sport
McManaman, Macar yıldıza meydan okudu
Eski Liverpool kanat oyuncusu Steve McManaman, Szoboszlai'nin artık saha içinde ve dışında takımın merkezindeki figür haline gelmesi gerektiğinde ısrar ediyor. Seven'a konuşan McManaman, takımın yerleşik liderleri kulüpten ayrıldığında üst düzey oyuncuların öne çıkması gerektiğini vurguladı.
McManaman, orta sahadan oyunun temposunu kontrol etmedeki önemini vurgulayarak Szoboszlai'yi Van Dijk'ın nihai halefi olarak görüyor.
McManaman, "Dominik Szoboszlai, şu anda bu takımda kendini kabul ettiren bir diğer isim" dedi. "Son birkaç yılda bazı büyük oyuncuları kaybettik; takımda büyük karakterler vardı ve bu yüzden birinin ya gelip o boşluğu doldurması ya da sorumluluk alması gerekiyor. Süper yıldızların yaptığı da budur.
Gelecek nesle yol göstermek
Iraola'nın kadrosunda birçok deneyimsiz genç oyuncu yer alırken, McManaman yeni liderlik grubunun yüksek standartları koruması gerektiğini düşünüyor. Salah ile Robertson'ın daha önce soyunma odasında çok büyük bir otoriteye sahip olduğunu vurguladı.
Eski kanat oyuncusu, bu yeniden yapılanma sürecinde Szoboszlai, Van Dijk ve Alisson'a genç takım arkadaşlarının gelişimini hızlandırmaları çağrısında bulundu.
McManaman, "Bu sezon oynayacağı gerçekten çok önemli bir rol var, çünkü çok büyük karakterleri kaybettik" dedi. "Genç oyuncuların gelişiminde çok büyük rol oynamaları gerekiyor, hem de oldukça hızlı şekilde."
- Getty Images
Iraola için Şampiyonlar Ligi hedefi
Sezona bakıldığında, McManaman ilk dörtte yer almanın ve yerel kupa organizasyonlarında mücadele etmenin Iraola için başarılı bir ilk sezon anlamına geleceğine inanıyor.
Kadroyu uzun soluklu bir şampiyonluk yarışı için biraz yetersiz görse de, ikinci yılındaki oyuncuların belirgin gelişim göstermesini bekliyor.
Liverpool, Iraola yaz transferlerini ve genç yetenekleri taktik sistemine entegre ederken Szoboszlai'nin liderliğine büyük ölçüde güvenecek.
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