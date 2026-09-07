Iraola'nın kadrosunda birçok deneyimsiz genç oyuncu yer alırken, McManaman yeni liderlik grubunun yüksek standartları koruması gerektiğini düşünüyor. Salah ile Robertson'ın daha önce soyunma odasında çok büyük bir otoriteye sahip olduğunu vurguladı.

Eski kanat oyuncusu, bu yeniden yapılanma sürecinde Szoboszlai, Van Dijk ve Alisson'a genç takım arkadaşlarının gelişimini hızlandırmaları çağrısında bulundu.

McManaman, "Bu sezon oynayacağı gerçekten çok önemli bir rol var, çünkü çok büyük karakterleri kaybettik" dedi. "Genç oyuncuların gelişiminde çok büyük rol oynamaları gerekiyor, hem de oldukça hızlı şekilde."